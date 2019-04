Ajri i nxehtë nga Saharaja do “pushtojë” Shqipërinë

Ballkani është përfshirë i gjithi nga rryma ajri me origjinë nga Saharaja, të cilat kanë pasur ndikim në vendin tonë duke sjelle rërën sahariane dhe temperatura të larta mbi normën e muajit prill.

Nga sot dhe deri të premten, vendin ynë do të mbetet në ndikimin e valës së të nxehtit afrikan. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare të përqendruara në jug të vendit.

Temperaturat do të jenë me rritje në të gjithë vendin.

Zonat malore 8-28 gradë celsius

Zonat e ulëta 14-35 gradë celsius

Zonat bregdetare 14-30 gradë celsius

Në fillim të javës tjetër do të priten ndryshime në kushtet e motit, pasi do të afrohen masa ajri të freskëta të paqëndrueshme me origjinë veri-perëndimore duke rikthyer reshjet e shiut, por dhe rënie të temperaturave në të gjithë vendin.

l.h/ dita