Akademia dje dhe sot, qeveritë dhe disa pyetje zv.kryeministrit

Nga Ksenofon Krisafi

Ka disa ditë që gazeta Dita ka hapur dhe po mban gjallë një diskutim impulsiv rreth vendimit numër 16, datë 31.07.2019, të Akademisë së Shkencave për pjesëmarrje në një konferencë shkencore, me temën Antifashizmi popullor tek shqiptarët, që do të organizohet në nëntorin e këtij viti. Për shkak të temës dhe tematikës së pazakontë të saj, ajo është vënë në shënjestrën e kritikave të shumta.

Në periudhën e tranzicionit postkomunist, ndërhyrjet e vazhdueshme të qeverive që janë alternuar në pushtet në Shqipëri, për fat të keq pothuajse e kanë denatyruar funksionimin e Akademisë. Të ashtuquajturat reforma të ndërmarra kohë pas kohe, i kanë prekur dhe ndryshuar statusin dhe aktet që rregullojnë strukturën, kompetencat, funksionet. Kjo mënyrë sjelljeje ka lënë gjurmë në veprimtarinë e saj, duke e rrudhur në përmasa modeste, por duke zgjeruar anëtarësinë. Duket se me këtë gjendje është familjarizuar edhe Akademia dhe akademikët, të cilët janë gjendur jo rrallë në pozita gati vakuumi, aq sa kryeministri aktual nja dy vjet më parë i kërcënoi se do t’iu hiqte buxhetin.

Ndodhia aktuale, thirrja e Konferencës së nëntorit që vjen, është e një lloji të veçantë. Ky është shkaku pse ka sensibilizuar fuqimisht opinionin e gjerë akademik e shkencor në vend.

Megjithatë, bashkë me verdiktin për atë çka doli këto ditë me firmën dhe vulën e Akademisë, i cili tashmë është dhënë, duke e qortuar fuqimisht veprimin e ndërmarrë prej saj, duhet mbajtur në konsideratë se ajo është një arritje dhe një vlerë e madhe e shqiptarëve dhe në përgjithësi e kombit shqiptar. U krijua si rezultat i një veprimtarie të jashtëzakonshme kërkimore shkencore, nga plejada intelektualësh, dijetarësh dhe patriotësh vizionarë.

Eci në gjurmët e traditave më të mira në fushën e dijes dhe të shkencës shqiptare. Kontributet e saj të pamohueshme në zhvillimin e vendit, mbajnë emra të tillë si Aleks Buda, Kristo Frashëri, Stefanaq Pollo, Eqrem Çabej, Androkli Kostallari, Dhimitër Shuteriqi, Rexhep Qosja, Mahir Domi, Shaban Demiraj, Arben Puto, Luan Omari, Zija Xholi, Petrit Radivicka, Farudin Hoxha, Alfred Uçi, Eduard Sulstarova, Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Besim Elezi, Petrit Gaçe, Kol Popa, Kolë Paparisto, Petraq Pilika dhe shumë të tjerëve, profesorë dhe dijetarë shumë të respektuar. Veprimtarinë e tyre nuk mund ta mohojë, ta përgojojë ose ta cenojë kurrkush.

Kur u themelua Akademia, anëtarët e saj të parë sollën si dëshmi vlerash dhe aftësish akademiko-shkencore autorësinë e projektimit dhe ndërtimit të hidocentraleve, rrugëve dhe urave, të bonifikimit të kënetave dhe moçaleve, ngritjen dhe zhvillimin e një shëndetësie dhe mjekësie të shpërndarë në çdo skaj të vendit, sollën vepra fondamentale nga fusha e historisë, arkeologjisë, albanologjisë, gjuhësisë, shkencave të natyrës, rezultate të vlerësuara në kërkimet gjeologjike të mineraleve, naftës dhe gazit, sizmologjisë etj. Ata kishin një përgatitje ekselente profesionale, akademike, shkencore, kulturore dhe artistike, zotëronin dije të qendrueshme, koncepte moderne shkencore. Në zemër e në mendje mbanin Shqipërinë, Kosovën dhe gjithë shqiptarinë. Dhanë kontribute të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik, shoqëror, kulturor, artistik etj, duke e bërë Akademinë e Shkencave një institucion të respektuar nga shqiptarët dhe nga akademikët e vendeve të tjerë.

Në periudhën e tranzicionit postkomunist në Shqipëri, Akademia, tempulli i dijes dhe i shkencës, u bë objekt i synimit nga politika e ditës, për t’u përdorur. Ajo u pa gjithashtu si institucioni komod i strehimit të individëve të caktuar, pa vlerat e duhura shkencore, por të gatshëm për t’i shërbyer politikës. Por ajo është dhe do të mbetet gjithmonë Akademia e shqiptarëve dhe jo e tyre.

Është akademia e korifejve të mëdhenj që shkruan historinë e Shqipërisë jo vetëm me “pendë”, por edhe “me pushkë dhe uniformë”, si pjesëmarrës të drejtëpërdrejtë në strukturat ose formacionet e Luftës ose Lëvizjes Antifashiste Nacional-Çlirimtare. Të tillë ishin Aleks Buda, Dhimitër Shuteriqi, Androkli Kostallari, Mahir Domi, Kristo Frashëri, Petrit Radovicka, Zija Këlliçi, Stefanaq Pollo, Arben Puto, Luan Omari, Fejzi Hoxha, Petrit Gaçe, Selaudin Bekteshi, Teki Biçoku, Alfred Uçi, Bajram Preza, Kol Popa, Kolë Paparisto, Mentor Përmeti, Hekuran Mara, Zija Xholi, Petraq Pilika, Vladimir Misja etj.

Siç shihet, ishte gati e gjithë trupa e Akademisë së Shkencave në kohën e themelimit të saj. Nuk gjen aty as edhe një ish ballist ose kolaboracionist. Përmendet shpesh emri i akademikut të madh Eqrem Çabej, si pjesë e strukturave të ngritura nga pushtuesit, por e vërteta është krejt ndryshe. Ai refuzoi me dinjitet intelektual të spikatur ofertat për të punuar në to, që nga Instituti i Studimeve Shqiptare në Itali deri te posti i ministrit të arsimit në qeverinë e Rexhep Mitrovicës.

Pothuajse të gjithë akademikët e mësipërm, vinin gjithashtu nga “dyer të mëdha”, me kontribute të shquara në çështjen shqiptare. Por u orientuan drejtë dhe saktësisht. Ndryshe nga disa kuislingo-kolaboracionistë, gjatë Luftës nuk synuan pushtetin dhe privilegjet, nuk përdorën alibinë e Shqipërisë etnike ose betejat ndaj komunistëve. Luftuan për Shqipërinë e lirë. Pas çlirimit të vendit, u përpoqën për zhvillimin e arsimit të lartë universitar dhe të shkencës shqiptare, për themelimin e Akademisë si altari i praruar i dijes, shkencës, kulturës, artit, nderit dhe dinjitetit të kombit shqiptar.

Duhet vënë në dukje fakti se njëri prej tyre, akademiku Arben Puto, duke parë përpjekjet e pinjollëve të ballistëve, kolaboracionistëve dhe kuislingëve për t’iu rikthyer sërish pushtetit të humbur, ka shkruar edhe një liber, Lufta italo-greke, kuislingë dhe diktatorë. Aty flet me prova të pakontesueshme për veprimtaritë e tyre si diktatorë e kuislingë, si njerëz që nuk dhanë asnjë kontribut për kauzën e madhe të çlirimit të vendit. Përkundrazi, nga kolltuqet ministrore kuislinge që pranuan të merrnin, “me armët dhe uniformën” e ushtrisë pushtuese italo-gjermane, e luftuan pa mëshirë Luftën Antifashiste Nacional-çlirimtare (LANÇ) të popullit shqiptar. Libri i prof. Putos, iu shtohet një numri jo të pakët punimesh të botuara nga studiues të huaj, disa prej të cilëve dhe anëtarë të misioneve anglo-amerikane në Shqipëri, si David Smail, Nikolas Bethell, Xhulian Emeri, Rexhinald Hibert etj. që nxjerrin qartësisht dhe pa ekuivok të vërtetat e hidhura për Ballin dhe Legalitetin.

Nëse përpiqemi këto ditë t’i përfytyrojmë themeluesit e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, sikur të ishin ende në jetë, besoj se kur të lexonin tematikën dhe platformën e kësaj konference, ndjesia e tyre do të ishte zhgënjimi dhe keqardhja, në mos edhe revolta. Sepse do të shihnin që Akademisë i është besuar misioni i rehabilitimit të armiqve të lirisë, të pavarësisë, progresit dhe prosperitetit të shqiptarëve.

Një pjesë e anëtarëve të Komitetit Organizator, të gjykuar nga kontributet e tyre për çështje të LANÇ-it, duket se janë vendosur aty ex officio, për shkak të ofiqeve që mbajnë dhe përkatësive krahinore. Në këtë kuptim mund të thuhet me keqardhje se, në këtë rast, me ose pa vetdije, ata “janë përdorur”. Janë përfshirë si garniturë për të sfumuar, në fakt për të koracuar ndonjërin, që ndër meritat shkencore, ka luftën kundër luftës çlirimtare të shqiptarëve. Ka gjithashtu përpjekjet e pareshtura për të përligjur, mbi baza “akademiko-shkencore”, veprimtaritë kolaboracioniste, kuislinge dhe antishqiptare të etërve, xhaxhallarëve, dajallarëve të tyre, ballistë, legalistë etj, të cilët në kohën e luftës u rreshtuan përkrah fashistëve, kuislingëve ose qëndruan mënjanë etj. Janë këto disa nga arsyet pse thuhet se kësaj here, grupi që është marrë me projektimin dhe përgatitjet e Konferencës për 75 vjetorin e çlirimit, ka tentuar të atakojë në themel një nga faqet më të ndritura të historisë së shqiptarëve, LANÇ-in. Kjo shpjegon edhe sensibilitetet veçanërisht të shtuara që e shoqëruan këtë ngjarje.

Megjithatë, nuk besohet se ky “grup zjarri”, që ka dalë me emrin e Akademisë, mund ta përdhosë emrin e madh të Akademisë së Aleks Budës dhe shokëve të vet.

***

Është diskutuar nëse kjo nismë ka ardhur me shtysën ose me dijeninë e qeverisë. Dalja në publik disa ditë më parë e zv/kryeministrit që mban edhe postin e kryetarit të Komisionit shtetëror për organizimin e ceremonive përkujtimore me rastin e 75 vjetorit të çlirimit, ngjall dyshime se qeveria “nuk duhet të jetë pa gjë”. Përveç justifikimit të pozicionit të qeverisë, nëpërmjet një nervozizmi të pafshehur dhe të papërligjur, ai duhet të kishte shprehur mendimin e tij, si funksionar i lartë i shtetit të dalë nga LANÇ-i, për temën dhe tematikën e kësaj konference. Në përmbushje të detyrës së tij funksionale si kryetar i Komisionit të festimeve për Luftën, zotëria, le të përpiqet të interpretojë dhe të shpjegojë se si e kupton ai dhe qeveria ku bën pjesë, përmbajtjen e vërtetë të asaj që kërkon të trajtojë “shkencërisht” Konferenca e Akademisë, të formuluar shprehimisht nga grupi organizator, në paragrafin e mëposhtëm:

“Të përqendrohet në mënyrë të veçantë interesimi shkencor tek ajo pjesë e rezistencës antifashiste prej popullit shqiptar, që ka të bëjë me vullnetarizmin, me antifashizmin pa uniformë… Rezistenca e paarmatosur në studimet historiografike është paraqitur në formën e frazave stereotipe dhe pa shqyrtime të thelluara shkencore. Përmasat e rezistencës pa armë janë shumë më të mëdha dhe Evropa e sotme antifashiste i ka drejtuar sytë pikërisht tek antifashizmi popullor!!!!”

A ka ndonjë gjë për të thënë zëvendëskryetari i qeverisë për “objektivin” e mësipërm të kësaj Konference? Mos vallë edhe ai pajtohet me mendimin se në këtë luftë luajtën rol dhe dhanë kontribute edhe ballistët, legalistët, kuislingët dhe kolaboracionistët, që e ndiqnin Luftën nga Kursali dhe kafenetë luksoze të Tiranës, në pritje të uzurpimit të kolltuqeve ministrore në mbarim të saj?! Apo ndoshta është dakord me mendimin e sanksionuar në Vendimin numër 16, datë 31.07.2019, të Akademisë së Shkencave për konferencën shkencore, për rolin e “vullnetarizmit, antifashizmit pa uniformë”, për “shqetësimin dhe kontributet” e atyre që “bënin sehir” dhe e “shihnin luftën me dylbi” nga kafenetë ose shtëpitë e tyre, ku rrinin në qetësinë, rehatinë, punën dhe garancinë e tyre personale e familjare?! Mos vallë edhe ai është bashkuar me shqetësimin akademik e shkencor të “grupit” të Akademisë, që ka dalë në konkluzionin se “Rezistenca e paarmatosur në studimet historiografike është paraqitur në formën e frazave stereotipe dhe pa shqyrtime të thelluara shkencore”, se Aleks Buda, Stefanaq Pollo, Kristo Frashëri, Arben Puto etj “ia kanë futur kot” ose kanë gënjyer dhe priteshin këta korifej të rinj për të zbuluar dhe vënë në vend të vërtetat e fshehura ???!!!

***

Qëndrimi i shprehur në Vendimin nr. 16 të Akademisë, nuk ka nevojë për komente për të kuptuar se qeveritë shqiptare kanë synuar në unison, t’iu heqin shqiptarëve një nga meritat me unikale, pjesëmarrjen dinjitoze në Lëvizjen Antifashiste të iniciuar dhe drejtuar nga Koalicioni i Aleatëve të Mëdhenj. Pretekstin e kanë gjetur te fakti që pjesë e Lëvizjes Nacional-çlirimtare, madje nismëtare e rreshtimit përkrah Koalicionit Antifashist të Popujve, ishin komunistët.

Bën përshtypje fakti që politikanët tanë e pranojnë dhe e shqiptojnë me aklamacion antifashizmin, por atë të të tjerëve, të anglezëve, amerikanëve, sovjetikëve (rusëve), francezëve etj. Antifashizmin e vendit të tyre nuk e duan, sepse ai na paska qenë i përzier me komunizëm dhe si i tillë, “i ndotur”, duhet flakur, për të përqafuar dhe ngritur në piedestal kolaboracionizmin dhe kuislingët, të cilët nuk patën asnjë pikë takimi reale dhe konkrete me Antifashizmin. Përkundrazi, u bashkuan me ta, u bënë pjesë e kabineteve të tyre qeveritare dhe së bashku me ta luftuan ndaj atyre që luftonin fashizmin, për t’i zgjatur atij jetën. Nuk shprehin asnjë ndjesi as për faktin se disa prej kolaboracionistëve, përfshirë edhe të preferuarin e veçantë të politikës së sotme, Mit’hat Frashërin, hynë në negociata me përfaqësuesit më ekstremistë të të dy fqinjëve të Shqipërisë, Serbisë dhe Greqisë, për cedimin e trojeve të saj, nën pretesktin e themelimit të bashkimeve konfederative, por me kusht që nga pala shqiptare në krye të ishin nacionalistët kolaboracionistë.

Për ta nuk ka rëndësi fakti që, sipas të dhënave të publikuara nga studiuesi skrupuloz, Marenglen Kasmi, të siguruara nga burime arkivore me autoritet të pakontestueshëm, “nga viti 1941 deri në vitin 1944, numri i komunistëve pjesëmarrës në LANÇ shkonte nga 2 400 deri në 3 600 anëtarë partie, pra rreth 4 – 6% të Ushtrisë Nacionalçlirimtare”. Me shumë të drejtë Kasmi del në konkluzionin themelor se “kjo nuk mund të ishte një luftë vetëm e komunistëve, por një luftë e gjithë popullit shqiptar kundër pushtuesit, siç ishte edhe lufta e shumë popujve të tjerë.”

Edhe nëse vërtetë do të pranohej se të gjithë pjesëtarët e UNÇSH ishin komunistë, ku qëndron përgjegjësia dhe gjynahu i tyre?! Te fakti që e rreshtuan Shqipërinë në anën e drejtë, që e bënë partner dinjitoz të Koalicionit Antifashist të Aleatëve të Mëdhenj?! Si nuk mund të arsyetohet dhe të vlerësohet se ata, përpara se të ishin komunistë, ishin shqiptarë, ishin patriotë të mëdhenj, që morën vdekjen në sy?! Ishin gjithashtu edhe internacionalistë, që e vërtetuan me pjesëmarrjen përkrah popujve të tjerë. Ky është gjynah apo vlerë, meritë?!

Është për të ardhur keq që për ta nuk ka rëndësi se, në fund të fundit ajo që bënë komunistët shqiptarë në atë kohë, ishte një nga veprimet më vizionare, më dinjitoze, më të mënçura, më shpëtimtare për të ardhmen e atdheut, që duhet të mbushë me krenari çdo shqiptar, të majtë, të djathtë ose të qendrës.

Ata që nxisin, frymëzojnë dhe mbështesin me para nga buxheti i shtetit, nisma të tilla, për t’i hequr popullit shqiptar një nga meritat gati ekskluzive, Luftën e Madhe Antifashiste Nacional-çlirimtare dhe vlerën e madhe civilizuese të rreshtimit dhe pjesëmarrjes në krahun e Aleancës më të madhe demokratike në historinë e njerëzimit, janë asgjë për historinë, janë një hiç që do të harrohen, ose do përmenden me turp, si jo pak nga paraardhësit e tyre.

Vlerat dhe meritat e shqiptarëve në Luftën e Dytë Botërore, nuk do të zbehen kurrë. Identifikimi i luftës me rolin dhe meritat e padiskutueshme të PKSH, gjithsesi një e vërtetë e pamohueshme, bëhet qëllimisht nga neoballistët, neokolaboracionistët dhe neutralistët, – “antifashistët pa uniformë dhe pa armë”, të mënjanuar në qoshen e vet. Bëhet për të baltosur luftën dhe për të pastruar dhe dezinfektuar nga damka e turpit dhe kolaboracionizmit etërit e tyre, çka nuk do të ketë sukses. Fjala partizan është rrënjosur tashmë si sinonim i luftëtarit trim dhe patriotit të ndershëm, si sinonim i gjestit vetmohues të Qemal Stafës e Vojo Kushit, që i vuri gjoskin topit armik, i qëndrimit burrëror të vajzave trime Bule Naipi, Persefoni Kokëdhima, partizanes 14 vjeçare Lejla Malo etj, ndërkohë që fjalët ballist e legalist janë e do mbeten sinonime të kolaboracionizmit, kuislingëve dhe koteceve të pulave.

Le të bëjë 100, a sa të dojë konferenca të ashtuquajtura shkencore, politika ose institucione të ndodhura nën diktatin e saj, është e sigurt se nuk do të mund ta prekin asnjë grimë të vërtetën historike të Luftës së madhe çlirimtare të shqiptarëve. Sikurse është e sigurt se nuk do të mund ta makiazhojnë dot figurën e përlyer të kolaboracionizmit dhe kolaboracionistëve nazi-fashistë.

****

