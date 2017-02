Akademiqtë tanë

Viktor Bakillari*

Gjuha jonë ende vuan.

Po, po, vuan.

Madje shumë.

Ja, fjala vjen, kur pyeta dikë se ç’kuptonte me fjalën “akademi”, m’u përgjigj: Prit të hap fjalorin elektronik të shqipes dhe, pasi e pa, më ktheu këtë përgjigje: “Institucion i lartë shkencor shtetëror ose shoqatë e përhershme dijetarësh e njerëzish të kulturës, që merret me organizimin e drejtimin e punës shkencore dhe me kërkime e me studime për zhvillimin e shkencave e të arteve…”

Bukuri, i thashë, po si bën shumësi i fjalës anëtar i akademisë?

– Prit, ta shoh pak më poshtë, ma ktheu bashkëbiseduesi…

Pas pak, më tha: Këtu s’po e gjej dot se si bën shumësi, se nuk ka as shembuj, por intuita më bën të besoj se shqipja pranon për këtë fjalë dy shumësa:

Për vendet me akademi të konsoliduara perëndimore, pse jo edhe lindore, bën:

Një akademik / shumë akademikë.

Ndërsa për kombin tonë për shumë bën:

Një akademik / shumë akademiq.

Dhe / ose:

Një akademik honorifik / shumë akademiq honorifiq të ngujuar në kullën e fildishtë…

– Po, përse kështu, vazhdova.

– Sepse qysh para shumë e shumë dhjetëvjeçarësh, Fan Noli ka shkruar një poezi të titulluar “SULLTANI DHE KABINETI”.

Dhe, midis të tjerash, te kjo poezi, më kujtohen dy vargje:

“Ti Halim që s’di këndim

Je vezir për arsim.”

– Po mirë, – vazhdova, – sot kohët kanë ndryshuar… dhe…

– Po, kanë ndryshuar, ndryshuar që ç’ke me të: dje shi, sot breshër sipër e rrebesh poshtë.

– Shprehu më qartë, ia ktheva duke humbur durimin.

– Mos u ngut, hé burrë i dheut, ma ktheu…Pra, deshe të dije se ç’bëhet në kohën tonë…

– Po, – ia prita padurueshëm.

– Po ta ilustroj me do vargje aktuale nga i madhi Dritëro AGOLLI (meqë ra fjala, DRITË PASTË!):

– Pa hë!

– Po të kujtoj fabulën e dritëpastit “KALI DHE GOMARI”.

Ja, se si përfundon kjo fabul:

“ Kështu e ka kjo botë e mjerë e marrë,

Përpara nxjerrin veç gomarë.”

***

Shkaktar për këtë hyrje të hidhur u bënë prof. dr. Qemal Murati dhe prof. dr. Shefkije Islamaj.

Profesorët në fjalë (Lavdi Zotit, nuk kam asnjë konflikt interesi as me këtë Zonjë të nderuar, me atë buRRë të nderuar.), në fundvitin që sapo lamë, konkurruan në mes të gati 60 mëtuesve për anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK).

Pra, kishte plasur peshku. Ishte hapur thesi! Ejani, bujrum, se na duhen akademikë! Urdhëroni!

I njomë dhe i thatë, yrysh për t’u bërë alihadër, idrizajet, rexhepqose, aliali, aleksbudë, eqeremçabej, androklikostallar, odhisepaskal, ismailkadare etj….

Moré, si paskemi qenë ne, shqiptarët, për t’u bërë akademikë, pu-pu, sa të etur! Kujtoja se ishim të thekur veç për thurje vargjesh e bejtesh, por jo, edhe për t’u bërë akademikë.

ASHAK-u njofton institucionet e larta kërkimore e shkencore të Kosovës duke u dërguar “Qarkoren për propozimin e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë”.

Në këtë “Qarkore” saktësohen kriteret që duhet të përmbushin mëtuesit për akademikë. Në të, mes të tjerash, shkruhet:

“Anëtar korrespondent i Akademisë mund të zgjidhet punonjësi i shkencës ose i artit i cili ka krijuar vepra shkencore ose artistike të një rëndësie të veçantë.”

***

“Mbjell ti, të korrin të tjerët”, thotë një fjalë e urtë popullore.

Shumë njerëz korrin atë që nuk kanë mbjellë dhe, pak të tjerë NUK lejohen të korrin atë që kanë mbjellë. Ky është rasti i profesorëve të nderuar Murati dhe Islamaj. E themi me bindje këtë, sepse fjalët ata i provojnë me fakte dhe “facta loquuntur” (faktet flasin vetë). Fakte janë VEPRAT E TYRE, janë Curriculum Vitae-t e tyre. Lexojini, njihuni me punimet e tyre dhe keni për t’u bindur!

***

Kriteri i saktë, sipër këtij paragrafi, duket se të ngroh, se të bën optimist. Duket se saktëson që t’i jepet “Cezarit ç’i takon Cezarit”.

Nisur nga kjo premisë objektive, në kishte studiues që plotësonin (plotësojnë!) këtë kriter sfidues në trojet shqiptare, këta ishin (janë!) prof. dr. Shefkije Islamaj dhe prof. dr. Qemal Murati. Absolutisht që të dy!

Por, ajmé! Nuk ndodhi ajo që duhej të ndodhte. Arsyet e qenësishme, reale “nuk dihen”, por mendja e shëndoshë të thotë: Luftë e pandershme bërrylash!

Këtu nuk është vendi të flitet për veprimtarinë e gjerë shkencore të profesorëve të nderuar, ku e ku më e shëndoshë dhe më e begatë se e shumë e shumë të tjerëve, por korpusi i madh i veprave të tyre, akribia shkencore që ndeshet në çdo punim të tyre, njohja e të gjitha problemeve teorike e praktike në Institutin Albanologjik dhe në Universitet, rysnia (përvoja) e gjatë për arsimimin dhe dritësimin e studentëve shqiptarë në arealin shqiptar (mos harroni edhe atë që, veprat e tyre shkencore, janë referenciale për studentët magjistër (master) dhe doktorantë!), njohjet e shumta që kanë në hapësirën mbarëshqiptare dhe jo vetëm, punëlufta e tyre për mbrojtjen e paepur të gjuhës standarde shqipe, vetëkuptueshmërisht të bëjnë të mendosh se këto dy kandidatura kanë qenë dinjitoze dhe meritore për t’u “shuguruar” akademikë.

Profesorët Murati dhe Islamaj janë vazhdues të denjë të idesë së drejtë të akademik Ali Hadrit “Një komb – një gjuhë letrare kombëtare, një drejtshkrim!”.

Do të ishte nder i madh për Akademinë në fjalë që të kishte në gjirin e saj këta dy zëra të fuqishëm për të cilët, duke u nisur nga puna e tyre vëllim- dhe cilësimadhe, rezulton se i kanë shkrirë energjitë e tyre në dobi të filologjisë (gjuhësisë, albanologjisë, letërsisë) si dhe të çështjes kombëtare shqiptare!

***

Fort të nderuar profesorë Islamaj dhe Murati,

Ju deshët të bëheshit “profetë” në vendin tuaj.

E…, këtë, sipas Shkrimit, nuk e ka arritur pothuajse asnjë, madje edhe kur e ka arritur, ka pasur jo pak pasoja…

Kohët gjithnjë kanë qenë të egra, por sot ato kanë fituar edhe cilësorin “mizore”, kështu që, sot gjithçka edhe mund të falet, por sukseset dhe arritjet, jo vetëm që nuk t’i falin, por as nuk t’i pohojnë me lehtësi, sepse janë ziliqarë të pandreqshëm dhe inferiorë në krahasim me punën tuaj.

Kështu i ka ndodhur më parë edhe prof. dr. Agim Vincës e ndoshta edhe të tjerëve si ju. Bota akademike sot është e mbushur jo vetëm me mohimtarë vlerash dhe përbaltës të neveritshëm, por edhe me pengestarë, ngatërrestarë, shkopinj-në-rrota-futës. Dhe besomëni, ju lutem, kështu është edhe këtej…

…

Të dashur profesorë Islamaj e Murati,

Mos u shkurajoni! Vazhdoni ta studioni shqipen me më shumë zell se deri tani dhe të botoni vepra të tjera shkencore.

Dormit aliquando ius, moritur numquan!

(Drejtësia nganjëherë edhe fle, por nuk vdes!)

Punën dhe mundin tuaj ka kush e vlerëson, brenda dhe jashtë trojeve tona.

Punë të mbarë, shumë të nderuar profesorë!

* Pedagog i gjuhës frënge në UT