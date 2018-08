Makina përplas nënën me dy fëmijë dhe një çiklist, 2 të vdekur

Dy persona kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur në një aksident tragjik të ndodhur mëngjesin e sotëm në Kodër Kamëz.

Policia bën me dije se një makinë e drejtuar nga një grua me iniciale R.K., humbi kontrollin dhe përplasi 4 persona, një biçikletë dhe nënën me dy vajzat.

Për pasojë, ka humbur jetën 29-vjeçari me biçikletë me iniciale R.I. dhe vajza e mitur 7-vjeçare. Ndërsa vajza tjetër 6 vjeç dhe nëna e saj V.N. 29 vjeç ndodhen në spital, ku në gjendje më të rëndë paraqitet e mitura.

Policia e Tiranës sqaron se makina me targa AA 071 UA humbi kontrollin dhe përplasi fillimisht 29-vjeçarin me biçikletë. Më pas mjeti goditi bordurën dhe tre këmbësorët, nënën me dy vajzat e mitura.

Aksidenti i rëndë ndodhi tek shinat e trenit rreth orës 08:40, ndërsa në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë. Drejtuesja e mjetit po merret në pyetje për të sqaruar rrethanat e aksidentit.

