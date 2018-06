Akti final i Helsinkit dhe pika që u hartua enkas për Shqipërinë në 1975

Si një njohës shumë i mirë i historisë së marrëdhënieve të Shqipërisë me Italinë gjatë viteve të Luftës së Ftohtë, Prof. Micheletta u bën një analizë interesante dhe ka një mendim të qartë për ata që e udhëhoqën Shqipërinë komuniste deri në rrëzimin e atij regjimi. Sipas tij, rënia e regjimit komunist në Shqipëri ishte i pashmangshëm, pasi ra perandoria komuniste në lindjen evropiane.

Profesori i La Sapienza-s mendon se Enver Hoxha megjithëse ishte një komunist dhe diktator, ishte një politikan i mprehtë dhe gjatë regjimit të tij janë shënuar arritje që nuk duhen mohuar. Në këtë prizëm ai vlerëson edhe rolin e ish-kryeministrit Mehmet Shehu, fundin e të cilit e quan enigmatik dhe ngre disa pikëpyetje. Opinioni i tij për pasardhësin e Enverit, Ramiz Alinë, si njeriun që udhëhoqi tranzicionin nga diktatura në demokraci, që shmangu gjakderdhjen dhe që ishte njeriu që vuri i pari në tavolinën e italianëve çështjen e Kosovës në vitin 1991… Për Sali Berishën thuajse nuk thotë asgjë, duke u mjaftuar me fjalët se “ai është botë tjetër”, por gjesti që bën kur shqipton këto fjalë, tregon se opinioni i tij është negativ për të dhe nuk e zgjat.

Ai mendon se Jugosllavia u shpërbë si rrjedhojë e një lufte të përgjakshme. Shqipëria, nga ana tjetër, ka përjetuar një fazë më pak të dhimbshme, por shumë më problematike, në të cilën Italia luajti një rol të rëndësishëm në konsolidimin e institucioneve liberale e demokratike. Me këtë rast Prof. Micheletta, ndërsa evidenton përparimet që janë bërë gjatë këtyre viteve, flet edhe për arsyet e vonesës së integrimit të vendit në BE.

Ai evidenton sjelljen shumë miqësore të Italisë ndaj Shqipërisë pas vitit 1990 dhe ndihmën e shumanshme që ajo ka dhënë për rimëkëmbjen e institucioneve demokratike, të ekonomisë dhe të stabilitetit në vend. Në këtë studim analizohen sjelljet e qeverive, të opinionit publik dhe të forcave politike italiane drejt eksodit, luftërat e dhunshme, si dhe skandalet e polemikat që karakterizuan tranzicionin e Shqipërisë e cila ishte në kërkim të lirisë dhe demokracisë.

– Profesor Micheletta, ju thatë se pas prishjes së marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik dhe largimit të sovjetikëve nga baza e Vlorës, siguria e Shqipërisë i është besuar perëndimorëve. Sa i argumentuar është ky arsyetim?

– Ua thashë që Perëndimi mori frymë i lehtësuar pas largimit të sovjetikëve nga Vlora. Ne harxhonim miliarda dollarë për të përballuar një luftë të mundshme. Italia ndodhej më pranë rrezikut. Unë them se pas prishjes me rusët, Shqipëria “filloi të rrëshqiste” nga Perëndimi. Për Shqipërinë rreziku më i madh në atë kohë vinte nga Bashkimi Sovjetik që drejtohej nga Brezhnjevi. Prandaj dhe theksova se siguria e Shqipërisë në atë kohë i është besuar perëndimorëve. Hoxha dhe Shehu e dinin shumë mirë këtë këtë fakt, pavarësisht gjuhës së ashpër që përdornin kundër Perëndimit. Në vitin 1968 Shqipëria denoncoi Traktatin e Varshavës dhe doli nga ai traktat. Ky ishte një gjest i madh, por duhet ta dini se kjo ndodhi nga që Tirana kishte mbështetjen e Perëndimit.

– Po pse atëherë Perëndimi dhe sidomos Italia nuk bënë më shumë për Shqipërinë, ashtu sikurse bënë me Jugosllavinë, kur Titoja u prish me Stalinin?

– Për këtë ka shumë arsye dhe problemi është shumë kompleks. Ne si Itali kishim marrëdhënie normale diplomatike me Shqipërinë por… vetëm kaq. Nuk mund të bënim më shumë për shkak të ligjeve të vendit, për shkak të izolimit të Shqipërisë komuniste. Pastaj Shqipëria preferoi të lidhte një miqësi të ngushtë me Kinën e Maos dhe pastaj u prish me të kur Kina u afrua me amerikanët. Kjo ndodhi pas vitit 1968-‘69 kur kinezët filluan të afrohen me amerikanët. Pas këtij viti kinezët kanë filluar të kenë raporte shumë të mira gjithashtu me Jugosllavinë dhe me Rumaninë, gjë që nuk u pëlqente shqiptarëve. Kinezët dhe amerikanët donin të mbështesnin vendet që ishin kundër Bashkimit Sovjetik: Rumania, Jugosllavia etj. Kjo, natyrisht ndryshon pozicionin e Shqipërisë, pasi nuk është më vendi i vetëm ku shkon vëmendja e Kinës, si më përpara, pasi Kina bën një politikë evropiane. Ka marrëdhënie diplomatikë me Italinë në vitet 1970, marrëdhënie diplomatike me Greqinë në vitin 1972 dhe kështu Shqipëria nuk është me vendi i vetëm nga ku kinezët shohin, pasi tashmë në Mesdhe kanë shumë raporte. Dhe këtu çfarë bëjnë shqiptarët? Qëndrojnë të izoluar. Pranojnë një realitet i cili është i vështirë për t’u pranuar, që siguria e tyre vjen nga ana e NATOS.

– Po Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu ishin të ndërgjegjshëm për këtë, e kuptonin këtë situatë?

– Unë nuk e di, por mendoj që po. Mendoj se ishin mjaft inteligjentë, dinakë dhe të aftë në politikë për të kuptuar këtë gjë, edhe pse nuk mund ta pranonin, pasi ishte që armiqësi ideologjike me perëndimin.

Por nga këndvështrimi i sigurisë dhe politikës ndërkombëtare, nuk ka dyshim dhe nuk është e vështirë të nënkuptohet që dalëngadalë Shqipëria rrëshqet drejt perëndimit. Mbi të gjitha kur kinezët, në gjysmën e viteve ’70 nuk kanë më raporte të privilegjuara më Shqipërinë. Kush e mbron Shqipërinë në këndvështrimin ndërkombëtar? Perëndimi, NATO, edhe pse nuk janë aleatë me Tiranën, medje janë si të themi armiq. Pse e bëri Perëndimi këtë? Sepse edhe perëndimi kishte interes që rusët të mos vinin në Adriatik. Frika e tyre më e madhe në atë kohë ishin rusët, sovjetikët. Kishin frikë se sovjetikët ndërhyjnë në Shqipëri duke kaluar nga Jugosllavia.

Nëse Jugosllavia shkatërrohej, për shkak të kroatëve, serbëve, luftës… rusët vinin në Kosovë. Ndaj kjo ishte frika që kishin shqiptarët. Kështu që në këtë periudhë, në vitet ’60-’70 italianët, shqiptarët, kinezët dhe amerikanët bashkëpunojnë për të mbështetur Jugosllavinë. Jugosllavia duhej të ekzistonte. Pasi nëse shkatërrohej Jugosllavia, vijnë rusët, për ne italianët vijnë në Trieste. Për ju shqiptarët vijnë në Kosovë. Dhe kjo zgjat deri në fund të Luftës së Ftohtë. Edhe për Shqiptarët ishte e rëndësishme që Jugosllavia të qëndronte në jetë edhe pse sipas saj janë të këqij, dhe pse Enver Hoxha urren Titon, por qëndrimi i saj duhet pasi ekzistonte një rrezik më i madh nëse ajo shkatërrohej, që ishin rusët.

– Pra me këtë mund të “justifikohen” bunkerët për t’u mbrojtur nga armiqtë?

Natyrisht. Ndaj regjimi shqiptar, në fund e dinte që për sigurinë e Shqipërisë, jo vetëm që janë të nevojshëm bunkerët, një ushtri e mirë, por duhet të ketë një mbrojtje apo siguri ndërkombëtare, që nuk mund të vij veçse nga NATO-ja. Po, roli i bunkerëve që u ndërtuan gjatë regjimit ka qenë për të mbrojtur vendin nga të gjithë armiqtë potencialë. Por duhet ditur që në politikën ndërkombëtare kanë rëndësi fuqitë e mëdha, ka rëndësi NATO. Kështu që Shqipëria mund të mbrohet me ushtri, por ka nevojë për një ndihmë të fortë ndërkombëtare. Dhe kjo ndihmë ishte NATO. Edhe pse Shqipëria fliste kundra imperialistëve, për diplomacinë italiane është e qartë që pas vitit 1968, armiqtë e Shqipërisë ishin rusët, jo amerikanët, amerikanët ishin vetëm armiq ideologjikë. Edhe italianët kishin frikë nga rusët, pasi nëse rusët vinin në Shqipëri, vinin në Vlorë që ishte pikë strategjike dhe e rëndësishme për Italinë. Të gjithë dukeshin të kënaqur që Shqipëria qëndronte e izoluar, që nuk kish me marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik, pasi kjo ishte garancia e sigurisë për perëndimin.

-Sipas jush, sa e pranonte Enver Hoxha këtë situatë?

– Unë mendoj që e kuptonte. E pranonte apo jo, nuk e di, por e kuptonte, pasi ishte një burrë me eksperiencë politike dhe dinte të bënte politikë.

-E keni studiuar figurën e Enver Hoxhës, si e vlerësoni atë?

– E kam studiuar nga raportet që shkruajnë diplomatët italianë apo gazetarë të ndryshëm, ka gjithashtu edhe dokumente interesante nga amerikanët për të. Pasi amerikanët e ndiqnin Shqipërinë dhe kishin informacion nga CIA, nga Ambasada Amerikane e Beogradit, nga Ambasada Italiane në Tiranë dhe kishin informacione nga Konsullata Amerikane në Hong Kong. Sepse amerikanët nuk kishin marrëdhënie diplomatike me Kinën deri në vitin ’78, por ata kishin konsullatën.

-Çfarë thonë këto të dhëna?

– E dinë dhe e pranojnë që Enver Hoxha është një komunist, pasi kemi realitetin e luftës së klasave. Ishte një diktator. E pranojnë këtë realitet. Dënojnë diktaturën. Por dua të nënvizoj se për perëndimorët ishte më mirë Enver Hoxha se sa rusët në Shqipëri. Pasi Shqipëria garantonte mbrojtjen e perëndimit. Kjo është e rëndësishme, pavarësisht se nuk thuhet me zë të lartë.

-Kishte ndonjë gjë pozitive Hoxha?

– Në dokumentet italiane kam lexuar që regjimi shqiptar ka qenë i aftë t’u japë shqiptarëve një shpirt atdhetar, duke organizuar ushtrinë shqiptare. Janë të gjithë të bindur që, nëse do të kishte ndonjë sulm apo luftë, shqiptarët do të luftonin kundër pushtuesit, me disiplinë, kjo është një përshtypje që dokumentet japin. Regjimi ka shumë pika negative, por ka organizuar dhe disiplinuar popullin shqiptar duke vendosur kulturën apo etikën e shtetit dhe shpirtin nacional. Janë shënuar arritje të konsiderueshme në atë kohë dhe ju i dini se cilat janë ato. Ato arritje nuk duhen mohuar, edhe pse ndodhën në kohën e diktaturës.

– Si e konsideroni “vetëvrasjen” e Mehmet Shehut në vitin 1981?

– Nuk e di. Nuk kam asnjë ide të saktë dhe përfundimtare. Nuk e di ç’ ka qenë, vrasje, vetëvrasje apo asistim në vetëvrasje!

Ndoshta duhet bërë një biografi për Mehmet Shehun, i cili ishte një emër i rëndësishëm i regjimit, po aq sa Enver Hoxha e ndoshta edhe më shumë se sa ai. Pasi është Shehu që ka qeverisur dhe drejtuar vendin. Ai ka qenë krahu i djathtë i Enver Hoxhës dhe ka pasur një karrierë të shkëlqyer ushtarake dhe politike. Ka qenë në luftën civile të Spanjës bashkë me komunistët italianë dhe ka qenë komandant batalioni. Ka qenë udhëheqësi më i suksesshëm i njësive ushtarake në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ka qenë kryeministër për 28 vjet. Ju mbase e dini më mirë të vërtetën e eliminimit të Shehut…

– Pas vitit 1990 kemi një etapë të marrëdhënieve të Shqipërisë me Italinë dhe me Perëndimin. Si e shikoni ecurinë e këtyre marrëdhënieve deri më sot?

– Është e vërtetë. Kam parasysh këtu edhe operacionet ushtarake dhe për ndihma humanitare si Alba dhe Pelikan. Italia i është ndodhur shumë pranë Shqipërisë gjatë këtyre viteve. Edhe duke prindur mijëra refugjatë në Itali, të cilët tashmë mendoj se janë natyralizuar. Pas fundit të Luftës së Ftohtë, fillon miqësia mes Italisë dhe Shqipërisë. Më përpara kishin një raport të afërt politik dhe armiqësi ideologjike. Nga një anë demokracia, kapitalizmi dhe nga ana tjetër komunizmi. Miqësia mes Italisë dhe Shqipërisë lindi nga ndihma që dhanë italianët, që do të thotë perëndimi apo anëtarët e NATOS. Ka një pikë ku italianët dhe shqiptarët nuk janë dakord dhe ky është problemi i Kosovës, por kjo, jo sepse italianët nuk mendojnë se shqiptarët dhe kosovarët nuk duhet të kenë autonominë, por sepse janë kundër luftës. Problemin e Kosovës e hap Ramiz Alia, i cili vjen në Romë në vitin 1991 dhe u shpjegon italianëve që, nëse Jugosllavia shpërbëhet, Kosova duhet t’i bashkohet Shqipërisë. Për këtë italianët kanë frikë, pasi sipas tyre vendet duhet të bashkohen të gjitha në Bashkimin Evropian. Kjo është një pikë ku italianët dhe shqiptarët nuk bien dakord. Dua të them që Ramiz Alia ishte i pari që erdhi në Itali dhe vendosi në tavolinë problemin e Kosovës. Bëri një politikë kombëtare.

-Keni ndonjë opinion për Alinë?

– Po, nga ajo që rezulton nga dokumentet italiane, gjykimi është pozitiv. Është një burrë që ia doli të udhëhiqte tranzicionin drejt demokracisë pa grusht shtetit apo ndërhyrje ushtarake. Ndaj u përshtat kushteve të reja në tranzicion. Shmangu një gjakderdhje të mundshme.

-Çfarë mendoni për Sali Berishën?

– Qëndrojmë më mirë te Ramiz Alia, pasi Berisha është botë tjetër. Edhe pse janë komunistë të dy, e dimë këtë, por kanë ndryshuar kohërat dhe ata janë krejt të ndryshëm nga njëri-tjetri.

– Po për integrimin e Shqipërisë në BE, ç’mendoni?

– Është i pashmangshëm. Kanë kaluar kaq vite që flitet, janë kaluar shumë vështirësi, por kjo do të ndodhë. Shqipëria është pjesë e Europës dhe Europa ka nevojë për Shqipërinë. Italia e mbështet fort këtë integrim dhe unë jam optimist për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Koha se kur do të bëhet vend anëtar i BE-së varet më shumë nga shqiptarët, por edhe nga qëndrimi i disa vendeve të BE-së që janë kundër zgjerimit.

Aleanca e heshtur mes Italisë dhe Shqipërisë

Pas pushtimit të Çekosllovakisë dhe shpalosjes së doktrinës Brezhnjev, shtetet komuniste si Rumania, Jugosllavia dhe Shqipëria “disidentë” ndaj Bashkimit Sovjetik i frikësoheshin një pushtimi nga ana e shteteve të Paktit të Varshavës.

Regjimi komunist shqiptar kishte frikë ndaj kërkoi ndihmë nga Kina, por Kina e cila edhe vetë i frikësohej Bashkimit Sovjetik u afrua me SHBA-në dhe vende të tjera të NATO-s. Vihet re një hapje e Kinës ndaj SHBA-së dhe në 1972 presidenti Nikson zhvilloi një vizitë në Pekin. Gjithashtu Kina forcoi raportet e saj me vende të tjera europiane, anëtare të NATO-s: me Italinë lidhi marrëdhënie diplomatike në 1970, me Turqinë në 1971, me Greqinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermaninë Perëndimore në 1972. Pra Kina po bënte politikë në Europë dhe në Mesdhe.

Politika e Kinës në Europën Komuniste pas 1968 kishte si synim të forconte gjithë vendet komuniste që kundërshtonin Moskën, pra jo vetëm Shqipërinë, por edhe Jugosllavinë dhe Rumaninë. Shqipëria nuk ishte më miku i vetëm i Republikës Popullore Kineze. Studimet interesante të Ylber Markut tregojnë se ishin kinezët që e shtynin Enver Hoxhën drejt çtensionimit të marrëdhënieve me Jugosllavinë dhe Greqinë.

Gabimi politik i Enverit

Pas vitit 1968, Kina ndoqi në Ballkan të njëjtën politikë që kanë ndjekur Shtetet e Bashkuara dhe Italia pas prishjes së marëdhënieve mes Titos dhe Stalinit në vitin 1948: ruajtjen e status quo-së për të mos i dhënë mundësi BS të zgjeronte përsëri ndikimin e tij në Ballkan dhe në Adriatik, duke vënë sërish nën kontroll regjimet komuniste të Jugosllavisë dhe Shqipërisë.

Pas 1948 Titua përfitoi nga situata e krijuar duke u shndërruar në një klient të Perëndimit dhe duke përfituar ndihma të shumta ekonomike megjithëse vazhdonte të ishte një vend komunist. Ndërsa Enveri pas prishjes së marrëdhënieve me BS në 1961 e la veten në duart e Kinës. Edhe kur raportet me Kinën u ftohën nuk pati aftësinë të përfitonte nga situata për të kaluar në bllokun perëndimor, ku në fakt u gjend, megjithëse qëndroi komunist siç bëri Titua në 1948. Ky qe një gabim i madh, nëse do ta kishte bërë do të kishte ndryshuar sadopak historinë e shqiptarëve. Do të ruante diktaturën komuniste, por do të përmirësonte kushtet e jetesës së shqiptarëve me ndihmën e Perëndimit. Kjo mund të shpjegojë edhe luftën brenda PPSH-së mes Mehmet Shehut dhe Enverit.

Për Italinë dhe NATO-n ishte një fat i madh që Enveri i largoi sovjetikët dhe forcat e tyre ushtarake nga baza e Pashalimanit në 1961 dhe për ta ishte e rëndësishme që sovjetikët të mos ktheheshin më për të vënë nën kontroll Shqipërinë. Ja pse lindi një marrëdhënie e cuditshme mes Italisë dhe Shqipërisë që unë e kam quajtur aleanca e heshtur. Italinë dhe Shqipërinë i ndante kujtimi i të shkuarës dhe pushtimi fashist, ishin dy sisteme politike të ndryshme, njëra demokraci liberale dhe tjetra diktaturë socialiste, Italia ishte në kampin e imperialistëve filo-amerikanë, ishte anëtare themeluese e NATO-s por nga ana tjetër Italinë dhe Shqipërinë i lidhte pas 1961 interesi i përbashkët për të luftuar Bashkimin Sovietik dhe sic dihet interesi i përbashkët nganjëherë është më i fortë se miqësia.

Enveri kishte dy armiq ideologjikë, SHBA-në dhe Bashkimin Sovjetik. Por pas 1961 armiku I vërtetë do të ishte BS dhe komunistët sovjetikë. Hoxha kishte frikë nga komunistët sovjetikë pasi I njihte mirë metodat e tyre të paskrupull dhe mënyrën e tyre të të menduarit ndaj kundërshtarëve. Ishin të njëjtat metoda dhe e njëjta mënyrë të menduari si të tijat.Për këtë arsye kishte më shumë frikë prej tyre sesa prej amerikanëve apo italianëve.

Italia dhe Shqipëria bashkëpunuan për të konsoliduar Jugosllavinë, e cila prej 1968 përjetonte një krizë të brendshme të rëndë për shkak të përplasjeve mes kombësive. Në 1968 ngritën krye edhe shqiptarët e Kosovës dhe në 1971 u arrit në të ashtuquajturën pranvera e Zagrebit, që është kryengritja e komunistëve kroatë kundër Beogradit dhe regjimit të Titos.

Italia (dhe NATO-ja) kishin frikë se nëse Jugosllavia përfshihej nga një luftë civile mund të ndërhynin trupat e Paktit të Varshavës për të rivendosur rendin. Italianët (dhe NATO) do të gjendeshin me sovjetikët në kufijtë e tyre (Trieste). Hoxha kishte të njëjtën frikë. Nëse do të shpërbëhej Jugosllavia dhe do të vihej nën kontrollin ushtarak të Paktit të Varshavës, sovietikët do të arrinin tek pragu i shtëpisë e ndoshta edhe do tw hynin brenda….

Për këtë arsye, mes 1968 dhe 1975, edhe pse Titua dhe Hoxha sulmonin shpesh me fjalë njëri tjetrin, edhe pse urreheshin dhe nuk i zinin besë njëri tjetrit, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë u përmirësuan dhe u përmirësua edhe gjendja politike dhe kushtet e jetesës së shqiptarëve të Kosovës.

Italia dhe NATO-ja kërkojnë siguri për Enverin

Italia, pas vitit 1968 u përpoq të nxiste Shtetet e Bashkuara të interesoheshin për sigurinë e Shqipërisë. Ajo bëri propozime të ndryshme në Uashington dhe insistoi për lidhjen e marrëdhënieve diplomatike me Tiranën. Amerikanët u përpoqën, por Hoxha gjithmonë ua përplasi derën në fytyrë. Edhe të mërguarit shqiptarë në Shtetet e Bashkuara u përpoqën të sensibilizonin administratën e presidentit Xhonson për problemin e sigurisë së Shqipërisë në raport me Bashkimin Sovjetik.

Ky shqetësim ishte i pranishëm edhe gjatë negociatave për Konferencën mbi Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë dhe Aktin Final të Helsinkit të 1 gushtit 1975.

Dhjetë pikat e para të Aktit Final të Helsinkit kishin të bënin me rregullat e bashkëjetesës paqësore ndërmjet të gjitha shteteve evropiane pjesëmarrëse (të Paktit të Varshavës dhe NATO-s), në mënyrë të veçantë u ra dakord që çdo shtet pjesëmarrës në konferencë të njihte si të paprekshme kufijtë e shteteve të tjera dhe zotohej të mos ndërhynte në cështjet e brendshme të të tyre.

Pa pjesëmarrjen e Shqipërisë në konferencë i gjithë rajoni i Ballkanit do të mbetej jashtë këtij sistemi sigurie. Diplomacia italiane, në marrëveshje me atë Jugosllave dhe Greke, dhe atë të vendeve perëndimore, kërkoi një zgjidhje për faktin se Shqipëria nuk mori pjesë në konferencë dhe nuk e nënshkroi Aktin Final. Ata donin t’i jepnin siguri regjimit shqiptar se nuk do të kishte shkelje të kufijve nga Italia, Greqia, Jugosllavia, por sidomos nga Bashkimi Sovjetik dhe Bullgaria, të cilat ishin shtetet nga të cilat Hoxha kishte më tepër frikë pas 1968 dhe pushtimit të Çekosllovakisë .

Për këtë arsye u përfshi një fjali, enkas për Shqipërinë, në parimin e III-të të Aktit Final të Helsinkit:

III. Paprekshmëria e kufijve

Shtetet pjesëmarrës i konsiderojnë si të paprekshëm të gjithë kufijtë e njëri-tjetrit, si dhe kufijtë e të gjitha shteteve në Evropë, prandaj ata heqin dorë tani dhe në të ardhmen nga sulmi ndaj këtyre kufijve, nga çdo kërkesë ose akt i marrjes dhe pushtimit të një pjese ose gjithë territorit të cilitdo shteti pjesëmarrës.

Në këtë mënyrë edhe BRSS-ja dhe Bullgaria morën angazhimin për të mos shkelur kufijtë e Shqipërisë.

Përveç kësaj, para nënshkrimit të aktit final, italianët, grekët dhe jugosllavët shqyrtuan mundësinë e bërjes së një deklarate publike se të treja këto shtete do të respektonin ndaj Shqipërisë, të dhjetë parimet për bashkëjetesën paqësore për të cilat u ra dakord në Aktin e Final të Helsinkit.

Por italianët arritën në përfundimin se kjo deklaratë publike së pari nuk do t’i pëlqente Enver Hoxhës, pasi qeveria shqiptare mund ta interpretonte atë si një lloj protektorati dhe së dyti nuk do të ishte e dobishme për shkak se ajo nuk ishte një angazhim i Bashkimit Sovjetik që ishte problemi dhe frika e vërtetë e qeverisë shqiptare. Për këtë arsye hoqën dorë nga deklarata publike dhe së bashku me vendet e tjera të NATO-s dhe Jugosllavinë kërkuan të përfshijnë në fund të dhjetë parimeve të Aktit Final të Helsinkit një fjali që u krijua enkas për Shqipërinë, edhe pse emri i saj nuk përmendej. Kjo fjali e detyron Bashkimin Sovjetik të respektojë të dhjetë parimet e dakordësuara në Helsinki edhe në raport me Shqipërinë:

Shtetet pjesëmarrëse deklarojnë synimin për të zhvilluar marrëdhëniet e tyre me të gjitha shtetet e tjera në frymën e parimeve të përfshira në këtë Deklaratë.

Para nënshkrimit të Aktit Përfundimtar të Helsinkit, Ambasada Italiane informoi Qeverinë Shqiptare për atë që ishte rënë dakord dhe përse.

E gjithë kjo tregon se Italia dhe vendet e tjera të NATO-s si dhe Jugosllavia e kishin shqetësim të tyre garantimin e sigurisë së Shqipërisë nga rreziku sovjetik dhe se Enveri e dinte se nuk duhet të kishte frikë nga Perëndimi. Por ka të ngjarë që një njeri si Enver Hoxha mos t’i besonte askujt dhe të vazhdonte të mendonte se të gjithë ishin armiq. Unë nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetjeje, mendoj se kolegët e mi historianë shqiptarë mund t’i përgjigjen më mirë se unë.