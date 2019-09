“Aktiviteti i kompanive që mashtruan me TVSH nuk është pezulluar”

Sezoni i verës ka qenë intensiv për kontrollet tatimore. Gjatë kontrollove tatimore që në fillim të sezonit janë bllokuar mbi 20 subjekte sepse nuk kanë qenë të regjistruara në Qendrën e Biznesit. Sipërmarrje të tjera janë gjobitur me shifra marramendëse për moslëshim të kuponit tatimor apo mospagim të akcizës.

Shpesh në krye të inspektimeve sëbashku me përfaqësues nga hetimi tatimor ka qenë Ministrja e Financave Anila Denaj, e cila së bashku me zyrtarët e Tatimeve paralajmëronin bizneset që të zbatonte ligjet tatimore, në të kundërt do të përballeshin me masa ndëshkuese deri në bllokim të aktivitetit.

Sipas ligjit të procedurave tatimore, bizneset që konstatohen se nuk lëshojnë kupon tatimor, gjobiten automatikisht me 50 mijë lekë. Nëse kjo shkelje përsëritet, atëherë përveç gjobës, biznesi do të përballet me bllokim të aktivitetit për 30 ditë.

Por nuk ka ndodhur kështu me subjektet që u zbuluan nga hetimi tatimor të cilat rezultuan pjesë e skemës mashtruese me TVSH-në.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimevem sipas gazetës Si, pohon se bizneset që kanë mashtruar me TVSH-në nuk u është bllokuar aktiviteti, por ato vazhdojnë të punojnë ende.

Në lidhje me këtë çështje, ministria e financave është shprehur se kjo nuk është kompetencë e këtij dikasteri, por e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Sipas drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Hetimi Tatimor ka zbuluar skemën e mashtrimit me TVSH-në, ka identifikuar subjektet dhe ia ka kaluar prokurorisë çështjen për hetim.

Ky dikaster njofton: “Vijimësia e çështjes nuk është më kompetencë e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, por e prokurorisë e cila ka lëshuar edhe fletë arrestet. Sigurisht ne do të jemi të informuar për çështjen, por masat që merren janë tagër i prokurorisë”.

Edhe nga prokuroria konfirmojnë se bizneset, dosjet e të cilëve janë aktualisht për shqyrtim pranë këtij institucioni, nuk u është bllokuar aktiviteti.

Sipas një liste të prokurorisë rezultojnë gjithsej 72 subjekte që kanë mashtruar me TVSH-në, të cilat kanë bërë blerje fiktive nga kompani pa aktivitet, në mënyrë që të rrisin artificialisht shpenzimet, me qëllim pagimin e më pak TVSH-je dhe tatim fitimi.

Sëbashku të 72 kompanitë kanë bënë blerje fiktive në shumën e 2 miliardë lekëve, ose rreth 16 milionë eurove.

Por aktiviteti i tyre vijon. Këtyre subjekteve nuk u është pezulluar aktiviteti, ndponëse gjatë verës disa subjekteve iu pezullua aktiviteti vetëm për një kupon tatimor. /Si

e.ll./dita