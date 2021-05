Aktorët e ‘Friends’ rikthehen thuajse të pandryshuar në serialin e famshëm të 17 viteve më parë

Kasti i aktorëve të serialit të famshëm amerikan “Friends” është rikthyer me fytyra thuajse të pandryshuara në skenën e kolltukut ku u mbyll 17 vjet më parë episodi i fundit.

Në fotot e publikuara para spektaklit të së enjtes në SHBA, shihen ikonat Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry e Lisa Kudrow të ulur në kulltukun e famshëm kafenese ‘Central Perk’ kurse Matt Le Blanc e David Schwimmer qëndrojnë në karriget aty pranë.

Gjashtëshja legjendare raportohet se do të fitojnë secili $2.25 milionë për çdo seri të programit të rikthimit “They Get Back Together”, ku ata do të flasin për kujtimet e realizimit të komedisë së famshme.

Jennifer 52 vjeçe, Courteney, 56, e Lisa, 57 vjeçe, dukeshin të shkëlqyeshme me fustane të zinj, kurse Matthew, 51 vjeç, David, 54, dhe Matt, 53, kishin veshur kostume të rregullta. Në fotot e publikuara, audiencat joshen edhe me imazhe prapa kuintave të kafenesë së njohur të filmit, si dhe me disa ta apartamentit të Monicas.

“Nuk besoj se ata, domethënë ne, e kishin idenë sesa emocionuese do të ishte një rikthim në setin e filmit”, tha Courteney, e cila ka luajtur Monica.

“Ta shihje pikërisht ashtu siç e lamë – pranë kavanozit të gurabijeve që Lisa mori në shtëpi apo makinës së kafesë që mori Jenny. Ishte aq emocionuese sa nisëm të panim”, shton ajo.

Ndërsa Matthew tha: “Ribashkimi i kastit – e dija që do të ishte emocionuese”.

Lisa Kudrow, e cila luante rolin e Phoebe Buffay, tha: “Unë nuk qava kur hyra në setin filmik, por tani nuk ndaloj dot”.

Seriali “Friends” vazhdoi për 10 sezone duke nisur nga 1994. Episodi final i transmetua në 2004, dhe theu rekordet me më shumë se 50 milionë shikues.

Episodet e reja në rrjetin HBO Max do të mund të ndiqen në internet me pagesë prej 27 majit.