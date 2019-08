Akuzat e PD, Agim Kajmaku: Nuk jam dënuar dhe dëbuar nga ndonjë shtet i BE-së

Agim Kajmaku ka reaguar pas deklaratës së selisë së PD, e cila pretendon se Kajmaku është dënuar dhe dëbuar nga shteti grek.

Në një deklaratë të tij për TCh ai shprehet:

“Sapo jam njohur me një tekst letre të publikuar nga PD, ku pretendohet se unë jam dënuar dhe dëbuar nga shteti grek. Me përgjegjësi ligjore dhe bindje morale deklaroj se nuk jam dënuar dhe as jam dëbuar asnjëherë nga ndonjë shtet i BE, as nga Greqia. Ndërkohë që për vite të tëra kam qenë udhëtues i shpeshtë dhe korrekt në shumë vende të BE, për llogari të biznesit tim familjar. Autorët dhe akuzuesit publikë që shpifin ndaj personit tim, për një qëllim të vetëm, ata të ndotjes politike të kundërshtarit, do të vihen përballë drejtësisë dhe detyrimit të gjetjes se provave të pretenduara. Por ju drejtohem se të paqenën nuk mund ta pretendosh si të ndodhur”.

