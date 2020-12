Akuzat e Ramës, Basha: Sot patët para jush një mashtrues, u end tri ditë në Nju Jork nëpër dyqane luksi

Kreu i PD-së, Lulzim Basha e ka nisur konferencën e tj për mediat duke risjellë në vëmendje liberalizimin, kur sot bëhen 10 vite nga ky moment historik.

“Sot, 10 vite nga liberalizimi i vizave me BE-në. Sot 10 vite më parë arritëm stacionin e lëvizjes së lirë, dinjitetit të shqiptarëve. 10 vite më parë realizuam një ëndërr. 10 vite më parë shumica dërrmuese e shqiptarëve ishin lodhur dhe nuk besonin se ajo ditë do të vinte. Një mur Berlini ndante shqiptarët nga Europa. Ne ia dolëm ta bëjmë realitet lëvizjen e lirë në BE për studentët, familjarët, sipërmarrësit. Më 15 dhjetor 2010 kurorëzuam përmbushjen e 150 kushteve të vendosura për heqjen e vizave, 10 herë më pak se kushte që ka vendosur BE, por ia dolëm që t’i realizojmë në më pak se 2 vite. Kështu siç kemi bërë realitet liberalizimin e vizave, do të bëjmë të mundur anëtarësimin e Shqipërisë ne BE dhe sot në këtë ditë të errët për vendin, thirrja ime e parë është kini besim, kemi bërë gjëra të mëdha bashkë, kemi treguar se vështirësitë i kemi mundur dhe të mirat i shijojnë akoma të gjithë shqiptarë”, tha Basha.

Basha gjithashtu u ndal tek kryeministri Rama dhe hodhi akuzat ndaj tij.

”Besoni tek vendi ynë me potencial të madh. Sot prapë premtime boshe nga Rama. Për 7 vite premtoi të rimëkëmbë ekonominë. 7 vite s’ka bërë asgjë për njerëzit. 7 vite shkatërrim të pronës publike, pronës private, punësimit. Kriza filloi para pandemisë, tani vetë doli në dritë. Vendi në krizë si pasojë e korrupsionit, rritjes së taksave. Rama asnjë ndihmë për qytetarët. Rama një buxhet tjetër për oligarkinë. Nuk do të ketë shans të zbatojë buxhetin, do ta largojmë.Planet tona do ta kishin shpëtuar ekonominë. 100 mijë qytetarë s’do humbin punën. Të na kishte dëgjuar, do të kish testuar më shumë. Duhej rimbursuar trajtimi i pacientëve COVID. Financat në krizë sepse ka rënë konsumi pikjadë. Varfëria dhe papunësia këmbëkryq. 3 ditë në rrugët e Nju Jorkut, nuk gjeti 1 minutë kohë të ngushëllojë familjen Rasha”, vazhdoi kryedemokrati.

