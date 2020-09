Akuzat për torturë dhe vrasje të paligjshme, del para Gjykatës Speciale ish-eprori i UÇK-së: Nuk pranoj të flas, do konsultohem me avokatin

I akuzuari i Speciales, ish-eprori i UÇK-së Salih Mustafa, i cili u arrestua me 24 shtator ka dalë ditën e sotme para Gjykatës.

Sipas asaj që kanë raportuar mediat kosovare, Mustafa në seancën para Gjyqtarit të Procedurës paraprake në Hagë, nuk ka pranuar të deklarojë asgjë në lidhje me fajësinë e tij. Në këtë seancë, Mustafës i është thënë se ai mund të flas sot ose brenda 30 ditësh.

“Brenda 30 ditësh do të thirreni që të pranoni fajësinë apo të deklaroheni fajtorë, nëse doni mund të deklaroni menjëherë nëse pranoni fajësinë apo të deklaroheni i pafajshëm. Do të ju pyes, a keni pasur mundësinë që t’i diskutoni akuzat me avokatin tuaj”, kanë thënë nga Specialja.

Megjithatë, Mustafa ka deklaruar se nuk do të thotë asgjë pasi i duhet kohë që të flasë me avokatin.

“Nuk do të deklarohem sot, do të konsultohem me avokatin”, ka thënë ai.

Aktakuza kundër Salih Mustafës u konfirmua më 12 qershor 2020. Ai u arrestua nga Zyra e Prokurorit të Specializuar më 24 shtator dhe u transferua në paraburgim të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, po në të njëjtën ditë.

Aktakuzat kundër Salih Mustafën janë: përgjegjësi penale individuale për ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme, që janë krime lufte sipas të drejtës ndërkombëtare.

