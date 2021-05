Akuzohen se lanë skafistët të iknin, priten si heronj në gjyq 5 efektivët e Rojës Bregdetare: Shpëtuam jetë

Pesë efektivët e Rojës Bregdetare në Vlorë, të arrestuar një ditë më parë me akuzën e shpërdorimit të detyrës janë pritur me brohorima dhe mesazhe inkurajuese nga familjarët e tyre teksa dolën para Gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.

“Jeni heronj, keni shpëtuar jetë njerëzish”, dëgjohet t’u drejtohet të arrestuarve një familjar i tyre.

“Çfarë shpërdorimi detyre kam bërë unë? Se Shpëtova jetë njerëzish? Këta janë heronj. Ky (kolegu) u hodh në det për të shpëtuar fëmijët…”, tha njëri prej të akuzuarve për kamerat.

Ndalimi i tyre ka lidhje me ngjarjen e 8 janarit të këtij viti kur Roja Bregdetare Shqiptare shpëtoi me dhjetëra sirianë, të cilët ishin imbarkuar në një gomone me qëllimit trafikimin e tyre drejt Italisë.

Nga hetimet e kryera dhe kryesisht dëshmitë e klandestinëve, dyshohet se 5 efektivët e Rojës Bregdetare të arrestuar së fundmi, kanë lejuar qëllimisht largimin e drejtuesit të gomones.

Nga dosja hetimore rezulton se efektivët e Rojes Bregdetare gjatë operacionit të shpëtimit, pasi kanë marrë në anije drejtuesin e gomones së bashku me klandestinët, kanë lejuar hedhjen e tij në det, përpara se të mbërrinte policia.

Ky veprim është lejuar prej tyre kundrejt një shpërblimi të konsiderueshëm.

Në atë operacion u ndaluan 47 sirianë, 7 iranianë dhe 1 shtetas egjiptian.

