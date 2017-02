Alarmi i fizeoterapistes / Shtohen fëmijët me probleme në trup

Nga Entela Resuli -DITA

Mungesa e lëvizjes sjellë probleme. Trupi i njeriut është formuar të jetë në lëvizje ndaj për këtë arsye kur ai qëndron me orë të tëra në një pozicion, dëmtimet mund të jenë të parekuperushme.

Njerëzit, e të gjitha moshave gjithmonë e më shumë po shfaqin probleme në këtë drejtim. Por grupmosha e cila është më problematike kohët e fundit janë fëmijët.

Çanta e rëndë e shpinës për në shkollë, lojërat në kompjuter e në celular, i kanë kthyer ata pacient të fiezoterapistëve në kryeqytet.

Duke e parë këtë si shqetësim ne folëm me një fizeoterapiste të njohur në Tiranë. Ajo është Fregen Dedja. Prej 10 vitesh Dedja ushtron profesionin e fizioterapeutit. Pas studimeve në Universitetin e Karlit në Pragë, Republika Çeke, dhe një eksperience pune prej 5 vitesh atje, vendosi te kthehet në Tiranë ku ushtron këtë profesion. Gjithashtu, është e angazhuar dhe në mësimdhënie në fakultet. Ajo e dashuron trupin e njeriut e për pasojë e bënë me shumë pasion këtë punë. Ka ndjekur hap pas hapi të gjitha specializime post universitare jashtë Shqipërisë në mënyrë që të sjell dhe në vendin tonë trajtime me teknikat dhe metodat më të përdorura në Europë.

Në këtë bisedë Fregen ka folur për mënyrën se si e trajtojnë trupin shqiptarët, problemet që vijnë nga qëndrimi ulur, mungesa e jetës aktive dhe çfarë po ndodh me trupat e fëmijëve.

-Fregen, sa e vështirë është ta njohësh trupin e njeriut, duke e prekur atë?

Nuk mendoj se është e vështirë, nëse gjatë studimeve është asimiluar në mënyrën e duhur orientimi topografik dhe anatomik i trupit të njeriut dhe nëse një fizioterapeut ka praktika të shumta me pacientwr. Kombinimi i tyre, sjell gjithmonë e më shumë perfeksionimin e njohurive dhe njohjen e trupit të njeriut me anë të palpimit ( prekjes).Gjithashtu përveç prekjes, trupi i njeriut njihet duke analizuar lëvizjet dhe duke i inspektuar ato.

-Nga përvoja juaj, sa probleme kanë shqiptarët me trupin dhe cila është gjendja e tyre kur vijnë te fizeoterapisti?

Gjatë këtyre dy viteve që unë ushtroj profesionin tim në Shqipëri, kam vënë re që shumica e problematikave që prekin shqiptarët janë ato posturale. Ç’ka nënkupton problematika të shkaktuara nga mungesa e pozicionit të duhur ergonomik, gjatë punës. Gjithashtu, siç të gjithë e dimë, trupi dhe shëndeti ynë fizik është një investim i vazhdueshëm që duhet të fillojë që në vegjëli. Shumë pak janë ato pacient të cilët në anamnezen sportive janë aktiv. Prandaj një qëndrim i gabuar gjatë ditës, mungesa e sportit, dhe neglizhimi i simptomave fillestare sjellin që, në momentin kur një pacient paraqitet tek fizioteapisti gjendja nuk është fillestare dhe duhet bërë një analizë e detajuar e problematikës, dhe edukimi i pacientit që të jetë aktiv në terapi dhe jo të pres shpëtimin e menjëhershëm nga fizioterapisti.

-Çfarë kanë me tepër pacientët që vijnë tek ju?

Problemet më kryesore që paraqiten më shpesh, janë ato posturale ( problematika të ardhura nga qëndrimi jo i duhur). Alarmante është shtimi i numrit të pacienteve në moshë të vogël të cilët kanë këto problematika.

Vitet e fundit janë shtuar pozicionet e punës të cilat kërkojnë qëndrim përballë kompjuterit dhe për pasoj ata që vuajnë nga sëmundjet që shkaktohen nga këto qëndrime…

Një nga faktorët më kryesor që kanë ndikim dominant në problemet posturale është qëndrimi statik jo i duhur për një kohë të gjatë, qoftë ky qëndrim para kompjuterit me kokën jo në aksin e duhur në lidhje me trupin (qëndrimi me kokën poshtë/sipër), përdorimi i karrigeve jo ergonomike në ambientet e zyrës etj.

Sigurisht vitet e fundit vihet re një ulje e mobilitetit të popullsisë, shumë pak të rinj preferojnë ecjen kundrejt përdorimit të makinës. Gjithmonë e më pak është numri i njerëzve të cilët merren me sport. Gjithashtu, duhet theksuar se një pjesë e mirë e tyre, nuk marrin këshillat e duhura kur vendosin të ndërmarrin një aktivitet sportiv, duke sjellë jo pak herë dhe në dëmtimin e tyre për shkak të aktivizimit jokorrekt të trupit dhe muskujve apo strukturave të tjera trupore.

-Cilët janë grupmoshat më me shumë probleme që vijnë dhe kërkojnë ndihmë?

Grupmoshat që kërkojnë më shumë ndihmë janë ata që janë aktiv. Gjithashtu dhe fëmijët.

-A ka të rinj në moshë…?

Gjithmonë e më shumë vizitoj mosha të reja te cilat vuajnë nga probleme stereotipike si dhimbje qafe apo mesi për shkak te pozicionit të tyre të tejzgjatur ulur nëpër zyra. Jo më pak alarmante është shtimi i problematikave si skolioza tek fëmijët apo hernia diskale tek moshat e reja.

-Janë më të shumtë femrat apo meshkujt?

Besoj se problematikat qe trajtohen janë të barazvlefshme për të dyja gjinitë.

-Cilat janë problemet e femrave?

Më të shpeshta mund të them që janë dhimbjet e mesit, qafës, skolioza, shihet gjithmonë e më në rritje tendenca e tyre për t’u trajtuar gjatë dhe pas shtatzënisë, probleme të artikulacioneve të supit apo gjurit, gjithashtu dhe problematikat reumatizmale.

-Po të meshkujve?

Më të shpeshta: Hernia diskale, nervi shiatik, trauma sportive si dëmtime të ligamenteve të gjurit, dëmtime të meniskut, fraktura etj.

–Po fëmijë ka?

Fëmijët janë një grupmoshë e cila ka vëmendjen time specifike për shkak, siç e përmenda më lartë, është gjithmonë e më shumë në rritje numri i fëmijëve të cilët diagnostifikohen që në moshë të vogël/ pre-adoleshente me skoliozë. Problematika të tjera të fëmijëve janë diagnoza te karakterit neurologjik.

-Shohim shpesh fëmijë me çanta të rënda për në shkollë, ndikon çanta në kurrizin tyre?

Sigurisht që po! Në krijimin e një shtylle kurrizore e cila nuk është dinamike dhe e stabilizuar, dhe si rrjedhim kjo sjell problematika tek këto fëmijë. Qofte në moshën e tyre, apo problematika të cilat u shfaqën më vonë.

-Fregen, a kemi një karakteristikë ne si popull, dmth a keni një identikit në këtë drejtim, në mënyrën se si qëndrojmë… si e trajtojmë trupin?

Nuk mendoj se është e lehtë të identifikohet një popull me karakteristika stereotipike të sjelljes së tyre kundrejt shëndetit. Të kujdesesh për veten është vendim dhe e drejtë personale. Gjatë punës sime unë ndeshem me atë grup njerëzish të cilët janë të ndërgjegjësuar se duhet ta ndihmojnë veten e tyre. Kërkojnë këshilla, duan të përmirësojnë cilësinë e tyre të jetesës etj. Por do të thoja që nuk është i vogël numri i njerëzve që ndesh në të përditshmen time, kur i vëzhgoj sesi punojnë, që nuk punojnë apo nuk iu janë krijuar kushtet e duhura ergonomike. Gjithashtu në përgjithësi shikoj që nuk i jepet vëmendja e duhur këpucëve, duke krijuar kështu një stereotip të gabuar ecjes që ndikon më pas në posturën e individit.

Gjithashtu një përqindje e vogël e jona merret me sport, i cili është një investim për trupin që duhet të nisi që në fëmijëri. Trupi i njeriut është formuar të jetë në lëvizje. Prandaj duhen nxitur, fillimisht, fëmijët të lëvizin sa më shumë, të merren me sporte, që më pas në fazat e zhvillimit apo adulte të kenë sa më pak probleme me fizikun e tyre.

Ndërsa moshat e rritura të cilët nisin rishtaz të merren me sport ( në formë palestre apo vrapi) të konsultohen me një fizioterapist apo instruktor sesi të kryejnë ushtrimet dhe se çfarë është aktiviteti i duhur për to.

-Në cilat sëmundje fizioterapia është e këshillueshme?

Fizioterapia është forme terapeutike dhe preventive, dhe si e tillë është ideale gjithmonë!

-Sa të pa informuar janë njerëzit për punën e fizeoterapistit dhe a ndodh që të ngatërrojnë me masazhatoren?

Fizioterapia në vendin tonë është fushë e re, e cila fatkeqësisht është trajtuar që në fillimet e saja si forme ëellnessi dhe masazhi për qëllime të caktuara. Kjo ndoshta mund të ketë sjellë pak konfuzion informativ, se çfarë është në të vërtetë fizioterapia, fushe tepër e gjerë rehabilituese. Nuk janë të pakët ato të cilët drejtohen duke menduar që terapia do të jetë një orë masazhimi. Por sa më shumë flitet për fizioterapinë, sa më shumë informohen pacientët dhe se çfarë nënkuptohet me terapi fizioterapeutike, sa më shumë pacientë shikojnë dhe provojnë në kurrizin tyre përmirësimin dhe të mirat e fizioterapisë, sa me shumë fizioterapist të trajnuar dhe të shkolluar siç duhet ushtrojnë profesionin e tyre, aq më shumë do të zbehet fenomeni i “masazhimit” nga fizioterapistëtë.

-A është e shtrenjtë fizeterapia? futet te trajtime te luksit?

Nuk e shikoj si të këtillë çdo kujdes qe i dedikohet shëndetit.

-Na jepni disa këshilla, si mund të shmangim problemet me trupin, cilat janë këshillat kryesore që na jepni?

Këshilla ime që e gjykoj të rëndësishme , është të jemi vigjilent ndaj çdo shqetësimi dhe mos lëmë që të degradojnë deri në atë pike sa rikuperimi i tyre,do të merrte shumë më shumë kohë dhe kosto, sesa nëse do e kishim trajtuar që në fillim.

Kujdesuni për trupin tuaj duke qëndruar siç duhet, duke lëvizur sa më shumë dhe sigurisht duke pushuar në mënyrë aktive. Çdo ditë e shëndetshme është vlerësim dhe dhurate e vyer, që i bëni vetes suaj!