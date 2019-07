Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit në takim me PD: Të mbrohet godina

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit është duke zhvilluar një dëgjesë me përfaqësues të Partisë Demokratike.

Fillimisht e mori fjalën regjisori Robert Budina, i cili deklroi se vendi po rrëshqet në diktaturë.

“Ne kërkojmë që mos të shembet godina e Teatrit. Edhe opozita foli në parlament, nuk e dëgjoi njeri dhe u detyrua që të dalë nga Kuvendi. Sot ne jemi këtu, ndëra ka dy ditë që e mbrojmë këtë godinë tonën. Jemi mbledhur këtu që të flasim për interesin e publikut. Vendi po rrëshket në diktaturë”, u shpreh regjisori Budina.

Ndërkohë Sekretari për cështjet ligjore në PD ka vlerësuar protestat si qëndresat që mbajtën në këmbë teatrin sepse në të kundërt sipas tij godinat do të ishin shëmbur. Ai shtoi se do të vijë dita kur ligji për prishjen e teatrit jo vetqëdo të rrëzohet por do të miratoret edhe një lij i ri që do ta kthejë teatrin në origjinën e tij.

“Kryetarja e Bashkisë Durrës u rrëzua fillimisht me të drejtë, sepse gjyqtarja me guxim tha se ka shkelje administrative. Vendimi u dha me të drejtë. Mund t’i bëhej Apel vendimit. Por ndodhi ajo e paparashikueshmja. Në rastin e dytë, gjyqtari ka vepruar me urdhër politik. Gjykata merr vendime absurde, sepse është nën diktat politik. Unë nuk jam kundër reformës në drejtësi, por jam kundër kapjes së saj nga kryeministri.

Me siguri që teatri do të shembej lehtë, nëse nuk do të ishte protesta. Është ky popull që proteston dhe nuk lejon prishjen e godinave. Këto godina do të qëndrojnë. Do vijë dita që jo vetëm që do të anulohet ai ligj, por do miratohet ligj që do kthejë teatrin siç ishte. Do bëhet ligj që vetë artistët të venë artistët në krye të teatrit. Ta mbrojmë trashëgiminë tonë kombëtare”, shtoi Gjata.

