Aleatët e PD pas takimit, Shehi: Do kemi një dekret për datë të re zgjedhjesh

Kreu i LZHK Dashamir Shehi foli në emër të aleatëve në përfundim të takimit me Presidentin Ilir Meta.

Shehi tha se në takim Presidenti mbajti sërish qëndrimin se zgjedhjet nuk do bëhen më 30 qershor pasi kemi një dekret që i anulon ato.

Ai tha se gjatë ditës mund të ketë një dekret për datën e zgjedhjeve.

“Presidenti ka një ide të tillë si ka qenë me kohë që zgjedhjet me datë 30 nuk bëhen sepse kemi një dekret të presidentit. Besoj se dekreti për datën e zgjedhjeve do të jetë gjatë ditës në vijim. Do ketë gjatë ditës diskutime, dhe diku nga mbrëmja publiku mund të marrë vesh diçka. Situata e sotme afekton edhe problemin e zgjedhjes mes nesh dhe Maqedonisë. Besoj se nga pasditja ose nga darka do dalë një deklaratë. Mendimin tonë do të kemi një mendim unik me PD dhe aleatët e tjerë”, tha Shehi.

j.l./ dita