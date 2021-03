Aleati i Bashës e pranon: Kam një defekt, pi shumë raki. E kam nisur që 18 vjeç kur punoja në Fierzë, dilja nga puna e shkoja në klub

Dashamir Shehi e ka pranuar se ai ka një difekt, që pi shumë.

Ai ka reaguar pas krahasimit që i bëri Rama në lista mes PS dhe PD.

“Meqënëse s’ka ku godet ky, çfarë ka? Ka gjetur një defekt të jetës sime. E kam. Unë e kam filluar jetën në tunelet e Fierzës, 18 vjeç. Kur dilshim nga kantieri shkonim te klubi. Nuk e kam për turp. Kam patur gjithë jetën shokë, miq. Këta nuk kanë shokë e miq. Unë pi raki por rakia dhe ëhiskey nuk janë të ndaluara me ligj. E ndaluar është droga.

Mua më ka vënë me Belinda Ballukun. A e dini pse më kanë vendosur me atë në fotografi? Rama pyet aty me kë fiton Tirana? Ka gjetur një fotografi timen në klub siç gjetën me këtë zotin Rama. A e mbani mend me brekë pa brekë?

Ne nuk vendosim atë se nuk është e rregullt. Më kanë vënë mua me këtë zonjën Balluku. Po u them qytetarëve të Tiranës. Jam unë Dashamir Shehi me karrierën 30-vjeçare dhe është edhe kjo është mbesa e Beqir Ballukut. Zoti Rama ka vendosur të na krahasojë.

Mua, me karrieren dhe jetën dhe kësaj është zonjë bukuroshe. Është aq e sukseshme, saqë qytetarët të gërmojnë te suksesi i zonjës Balluku. Se nga vjen suksesi dhe se sa e zonja është”, tha ai.

j.l./ dita