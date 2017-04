Aleksandër Moisiu, gjeniu i skenës botërore dhe shqiptarët

Gjatë gjithë karrierës së tij në skenën e teatrit evropian – botëror, Aleksandër Moisiu ushqeu ligjërisht krenarinë shqiptare, kryesisht të studentëve dhe njerëzve të dijes, të cilët jetonin dhe studionin jashtë vendit

Prof. dr. Bardhosh Gaçe

Aleksandër Moisiu është njëri nga personalitetet botëroretë kulturës, me anë të të cilit, skenat më të njohura të dramës në Evropë promovuan krijimtarinë më të mirë të dramës, autorët më të njohur të saj, por gjithashtu, ai bëri prezent dhe aktualitetin dramatik të njerëzimit. Në praktikën e historive të dramës dhe tragjedisë në veçanti, mbështetja dhe fama e dramaturgëve dhe aktorëve ka qenë në raport të drejtë me sensibilizimin e aktualitetit njerëzor, që veprat kanë pasur në vende dhe popuj të ndryshëm. Dhe kolosët e dramaturgjisë greke, përmes kësaj marrëdhënieje e kanë shënuar emrin dhe famën e tyre deri në ditët tona.

I bërë njësh me misionin e artit, mesazhit, skenës dhe shqetësimit që përcjell drama, Aleksandër Moisiu u gjend në misionin dhe devocionin për të përmbushur këtë dialog dhe komunikim me kohën, njerëzimin dhe artin. Po ashtu, Aleksandër Moisiu u ngrit në skenat më të njohura evropiane, kur zhvillimet historike dhe sociale kishin nevojë për artin, veçmas për dramën si lloji skenik më dialogues dhe më komunikues i kohës. Gjithashtu, kjo kohë qe dhe më e rëndësishmja, që arti të absorbohej si nga shtresat e larta të popullsisë qytetare, po ashtu dhe shtresat e tjera. Jo vetëm Aleksandër Moisiu, por dramës në përgjithësi, ne shqiptarët duhet t’i jemi mirënjohës pasi krijoi mundësi dhe rrethana të nxjerrjes në dritë të këtij gjeniu të skenës botërore. Në këtë kohë dhe në këto kushte, Aleksandër Moisiu u dha jetë shkrimtarëve dhe dramaturgëve më të njohur të kohës, ndërsa miliona qytetarë të Evropës Perëndimore i vuri në kontakt me artin e madh të të gjitha kohërave.

Aleksandër Moisiu shkëlqeu dhe iu imponua Perëndimit me artin më emblematik të kohës, kryesisht me dramën. Në këto rrethana, arti i dramës, dramaturgët dhe aktorët ishin pjesa më e civilizuar e kohës, ishin pjesa më e emancipuar, prej së cilës shoqërisë i erdhën ndihmë për qytetërimin e tyre. Rrugëtimi i Aleksandër Moisiut e shpjegon fare mirë këtë realitet social-kulturor dhe historik, jo pse Moisiu vinte nga Shqipëria, një vend i vogël, por emri dhe fama që ai krijoi përmes artit të skenës, duket se e ndihmoi shumë atë dhe mesazhi që përcolli ai përmes këtyre veprave të mëdha të skenës.

Njëri nga problemet, e rëndësishme dhe të nevojshme për shqiptarët ka qenë origjina e tij shqiptare, e cila diku e dikur është mohuar nga mediet italiane apo gjermane, herë duke e quajtur italian, herë çifut, por asnjëherë shqiptar. Ky lloj nacionalizmi e ka shoqëruar gjithmonë kulturën botërore, pos shqiptarët, njerëzit e dituar të kohës, nuk kanë lënë t’u shpëtojë gjë dhe me këtë rast.

Në këtë rast ka rëndësi të mësohet shtëpia e Moisiut në Durrës, e cila ka treguesit fondamentalë të një banese qytetare bregdetare, me oborrin me pllaka katrore të kuqe dhe të bardha mbi të cilat ka ecur këmbëzbathur Aleksandri i vogël, me një hauz të gdhendur në gurë, me shkallët prej guri me tre harqe, që ngjan shumë me shtëpitë qytetare shkodrane, të njohura në lidhjet e tyre me Perëndimin dhe Venedikun në veçanti. Shtëpia e Moisiut në Durrës është me tarracë, ku ai tregon se shihte detin, e ndërtuar nga jashtë me gurë (tregues qytetarë për kohën), ndërsa brenda është me material druri.

Ndjeshmëria dhe aftësia për t’u marrë me artin skenik të Aleksandër Moisiut, siç kuptohet edhe nga mjedisi familjar ka qenë që herët në familjen e Moisive të qytetit bregdetar të Durrësit. Ai u lind në Trieste të Italisë, një qytet që e deshi gjatë gjithë jetës së tij, që e adhuroi gjithmonë edhe kur ishte në kulmin e famës si aktor. Pikërisht në këtë qytet të njohur ai shfaqi edhe pasionin e tij për artin, pasi, siç tregohet, kishte pasion të organizonte turné të zgjatura, të cilat i kishte të mbushura me shfaqje të shumta në të gjithë qendrat e njohura të Evropës.

Në vitin 1995, kur u ndodha në 60-vjetorin e vdekjes së Aleksandër Moisiut në Lugano të Zvicrës, takova edhe Vicencina de Radën, arbëreshe, e cila mbante në duar dy portrete, atë të De Radës dhe atë të Aleksandër Moisiut. “Eh, shihe, – më tha, – kanë të njëjtin biçim, se janë gjaku ynë arbëresh. Amalia de Rada, është kushërira ime, gjaku i De Radës”. Atë kohë m’u kujtua se në një artikull që kisha shkruar për Pavarësinë Kombëtare, emrin e babait të tij, Moisi Moisiu, e kisha ndeshur së bashku me Dom Nikollë Kaçorrin, si organizatorë të kryengritjes kundër xhonturqve në Krujë, Durrës dhe Mat në vitet 1911-1912, si dhe çeljen e shkollës shqipe të Durrësit.

Edhe pse u lind në Trieste, Aleksandër Moisiu fëmijërinë e tij e kaloi në Durrës. Tërë jetën e tij nuk iu hoqën nga mendja kopshtet e bukura, muret e kalasë së Durrësit, përrallat dhe rrëfimet e kushërirës së tij Maria Kolea, shoqëria e shkollës dhe e qytetit, lodrat dhe hareja buzë detit. Në artikullin e botuar në gazetën “Noje Fraj Prese”, vite më vonë ai do të kujtonte: “Unë fillova të shkoja në shkollë në Durrës (ky është Durakiu më i vjetër i romakëve në Shqipëri, në detin Adriatik). Atje mësova të këndoja e të shkruaja gjuhën shqipe dhe greqishten e re. Në Durrës shkolla nuk ndryshonte nga shkollat e vendeve perëndimore e veriore, vetëm se mësuesi mbante në kokë një feste të kuqe në vend të kapelës, po ashtu edhe nxënësit, shumica e të cilëve vinin këmbëzbathur…”.

Lidhur me shkollimin e tij tregojnë se Aleksandër Moisiu pati telashe jo të vogla, por rrugës për t’u bërë artist dhe aktor nuk iu larguan kurrë dhe triumfi i tij është pikërisht kjo këmbëngulje, e cila e shoqëroi jo vetëm në fillimet e shkollimit të tij në Gjermani, Austri apo Itali, por dhe gjatë karrierës së tij, e cila ka ardhur përmes roleve jashtëzakonisht të vështira që nga Hamleti, Kufoma e gjallë, Fedia, personazhe të njohura të Pirandelos e deri në rolet e tjera kinematografike. Lidhur me rolin në kinematografi të Moisiut “Gazeta shqipëtare” e tetorit të vitit 1930 sjell njoftimin lidhur me xhirimet e filmit “Lorenzo de Medici” në Firence, duke na treguar se hyrja e Moisiut në artin e kinemasë është pritur mirë nga kritika e kohës, me ç’rast komenti për rolin e tij është i rëndësishëm: “Subjekti i zgjedhur për filmin e ri, jo vetëm që është i rëndësishëm nga pikëpamja e kuptimit të thellë që ka , por zelli,… i produktorëve dhe artistëve të shumtë, për të nxjerrë një kryevepër të denjë që të shprehë fuqinë e madhe artistike, morale spirituale dhe përparimtare nga çdo pikpamje të periudhës së “renesancës”i ka dhënë dritë gjithë botës, duke i shënuar popullit italian vijat e pagabueshme drejt ringjalljes, zgjimit dhe pushtetit imperial…”

Në korrik të vitit 1933, kur organizohej spektakli “Jederman”, Aleksandër Moisiu pati sukses të madh që në shfaqjen e Salzburgut. Pikërisht në Sheshin e Katedrales së Sant Ambruzios, loja e tij aktoriale u duartrokit mjaft, për të konsideruar një “yll i shkëlqyer”. Në vitet 1934-35, Aleksandër Moisiu interpretonte “Kufoma e gjallë” të Tolstoit. Të kësaj kohe janë interpretimet e jashtëzakonshme të “Hamletit” (teatri Xhiverdi Trieste, teatri “Goldoni” Venecia, pastaj në Verona dhe Bergamo) etj, të cilat e ngritën në një lartësi të jashtëzakonshme profilin dhe popullaritetin e tij në artin e skenës. Në këtë kohë, gjithashtu Moisiu interpretoi dhe në dramën “Legjenda e secilit”, një temë e prekshme për kohën, të cilën e luajti në teatrot e Firences, Romës, Parmës, Livornos dhe San Remos.

Numër të madh shfaqjesh dhe skenash ka pasur “Kufoma e gjallë”, e Tolstoit, të cilën Aleksandër Moisiu e bëri pjesë të përjetimit të prekshëm njerëzor të kohës. Ishte një vepër të cilës ai i dha një fytyrë origjinale, saqë thuhet se përveç Aleksandër Moisiut, askush tjetër aktor i kohës nuk mund ta bënte të gjallë atë. Ai e dha atë në teatrin “Arena del sole”, pastaj në Mantova, Rexhio Emilia, Modane, Viçenca e në skena dhe teatro të tjerë.

Aleksandër Mioisiu ishte shqiptar dhe këtë ai e dëshmoi në të gjitha rrethanat që iu krijuan. Një intelektual i kohës, i njohur, si Vasfi Samim Visoka, i cili ka pasur fatin të jetë bashkë me aktorin e madh për një kohë të gjatë, sjell një opinion dhe dëshmi të rëndësishme jo vetëm për origjinën e Moisiut, por dhe për personalitetin e tij, lidhjet e forta të tij me Shqipërinë, rrethanat në të cilat ai punoi, rrethanat ku u shpreh për origjinën e tij edhe pse ai nuk mund të dëshmonte rast pas rasti origjinën e tij nga vendi i vogël i Ballkanit, i cili nuk kishte as teatër dhe as ndonjë skenë ku të luante rolet e mëdha.

Vasfi Samimi sjell në dëshmi të kohës, që nga gazeta “Tomorri” (mars të vitit 1943), se si djaloshi Moisiu për gati një çerek shekulli tronditi dhe sundoi skenat botërore që nga Italia, Gjermania, Austria, Çekosllovakia apo Rusia, Zvicra e Franca me dramat dhe personazhet e njohura të Shekspirit e deri të Bertolt Brehtit, por duke polemizuar me autoritetet e njohura të dijes së kohës, që nga Luixhi Pirandelo për origjinën e gjeniut të skenës. Ndër të tjera ai shkruan: “Për fat të keq dituria jonë mbi jetën e tij është e kufizuar. Prandaj, ata njerëz që dinë diçka mbi artistin t’onë të math kanë detyrë si duhet të pranohet bashkatdhetar të vihen në dispozicion të publikut. Na duket se ky interesim si një obligim i shenjtë për njerëzit t’onë të mëdhenj, që nuk patën rastin të jetojnë në mes nesh dhe vdiqnë në vende të huaja, dyke dhënë frymën e fundit në mërgimet mallëngjyese…”

Samimi e ka njohur nga afër Moisiun, e për këtë ai ka arritur të na sjellë dëshmi autentike nga jeta e artistit, por dhe tipare dhe cilësi të jashtëzakonshme të vitit 1932, kur gjeniu i skenës luante një nga rolet më emblematike të kohës, atë të Faustit të Gëtes, shkrimtarin gjenial gjerman. Vëzhgimi i hollë i shqiptarit Samimi për të gjetur tek Aleksandër Moisiu tiparet shqiptare është me të vërtetë interesant. Ai shkruan: “…Po shoh me vërejte Aleksandër Moisiun si i shëmbëllen shqiptarit? Nga të gjitha…vazhdimisht, pa m’u lodhur sytë dhe pa m’u tretur mendimet, po vështroj këtë mbret t’artit, këtë mrekulli të ndjenjave… Po ky ishte një shqiptar tipik … Shqiptar i vogël, i lindur në gjirin e kaltër të Durrësit, në ujrat e kristalta të ranishteve të florinjta, në horizontet ku perëndon dielli si një trëndafil i thyer më nj’anë…”.

Teatrot më të njohura të kohës, që nga ai i Berlinit, në të cilët ishte vërtet vështirë të ngjiteshe dhe të merrje duartrokitje, një gjë të tillë e bëri të vërtetë vetëm Moisiu i madh dhe kjo nuk ishte pak për kohën dhe për artistin shqiptar, i cili u përball më vështirësitë e mëdha të kohës dhe të karrierës së vështirë. Në këtë vlug kohe të ngjeshur me varfëri nga njëra anë dhe ekspansion lufte në anën tjetër, pasi Lufta e Dytë Botërore dukej shumë afër në horizont, Aleksandër Moisiu kurrë nuk hezitoi për të qenë afër njerëzve të tij, shqiptarët, dhe për të dëshmuar origjinën e tij shqiptare. Lidhur me këtë problem, me të cilin shqiptarët në Perëndim dhe në metropolet e dijes ku kishte studentë shqiptarë, ka dëshmi të shumta, të cilat janë të nevojshme për t’i bërë të ditura çdo herë. Kështu nestori i artistëve gjermanë të artit dramatik, të “Deutsche Theater” Eduard von Vintershajn, shoqëruar dhe me një ekspozitë fotografike, ka folur mbi origjinën shqiptare të Aleksandër Moisiut.

Ndërsa, kur në vitin 1967 nga një goditje në zemër vdes albanologu i njohur Franz Babinger, tregohet se një punonjës i krematoriumit të Vjenës kishte thënë se: “Këtu është zhvilluar dhe ceremonia funebre e artistit të madh Aleksandër Moisiu, bashkatdhetarit tuaj”.

Siç do të zbulohet akoma më poshtë origjina e padyshimtë shqiptare e Aleksandër Moisiut, aktori i madh, për disa herë e ka dëshmuar këtë dhe me gojën e tij, jo vetëm në mjediset me shqiptarë, por dhe me të huaj, qoftë dhe përmes polemikave. Deri në ditët tona ka arritur një polemikë që Moisiu ka bërë me dramaturgun italian Renato Simonit, i cili në një rast ceremonial apo bashkëshoqëror i kishte thënë Moisiut: “E çuditshme me ty (Aleksandër), Moisi! Ti ke studjuar në Gjermani dhe shkolla jote është gjermane, por gjaku yt është italian dhe, sigurisht, kjo duket nga shqiptimi i përsosur i italishtes. “I dashur Renato,- iu përgjigj Moisiu,- ti vërtet më njeh mirë, por bën një gabim të vogël për sa i përket origjinës sime. Unë jam rritur në Shqipëri dhe jo në Itali. Sigurisht këtu kam shkuar në shkollë dhe kam jetuar, por babai im është thjesht shqiptar dhe nëna ime është shqiptare nga arbëreshët. Shih, pra, se gjaku im i përket origjinës sime dhe origjina ime është ajo që thotë fjalën e fundit”. Dëshmia e vitit 1943, e cila është e faksimiluar, largon çdo mëdyshje mbi origjinën e Aleksandër Moisiut, ajo është lëshuar e regjistruar në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë së Durrësit dhe çertifikuar sipas rregullave të shtetit shqiptar të kohës, i vërtetuar edhe nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë në vitin 1932, ku shënohen gjyshi Kostandin, babai Moisi dhe djali Aleksandër.

Aleksandër Moisiu gjatë gjithë karrierës së tij në skenën e teatrit evropian – botëror ushqeu ligjërisht krenarinë shqiptare, kryesisht të studentëve dhe njerëzve të dijes, të cilët jetonin dhe studionin jashtë vendit. Kështu që Moisiu u prit herë pas here nga këto rrethe të njohura, klube kulturore dhe shoqata që kontribuonin në Itali, Austri, Rumani e gjetkë. Moisiu nuk iu shmang kurrë takimeve me njerëzit tij, ai qe pranë tyre sa herë ata e thirrën dhe ftuan, për të qenë pranë vëllezërve të tij. Një foto e vitit 1934 sjell dëshminë e një takimi të Moisiut me studentët shqiptarë në Itali, kryesisht në stacionin e Torinos.

Lidhjet e forta të Moisiut me shqiptarët dhe Shqipërinë vijnë po ashtu dhe përmes një shkrimi të gjerë të gazetës “Dialëria” (korrik e vitit 1920), titulluar “Një natë me Moisiun”, e cila është një dokument i vyer, jo vetëm për marrëdhëniet, lidhjet dhe dashurinë shqiptare të tij për shqiptarët, por dhe dëshmi të tjera për rrugën që ai ndoqi për t’u kthyer në një artist të madh. Në shkrim shënohet odiseja e Moisiut për shkollimin e tij, përplasjet sa në Itali e Gjermani, pastaj talenti i tij i aktorit, lufta për rolet, kritika e kohës nga Maximilan Hardeni (drejtor i të përkohshmes “Zukunit”) deri te Max Rheinhardt-i (drejtori i Rheinharditbune-s), ku dhe filloi lavdia e talentit Aleksandër Moisiu.

I mrekullueshëm është reagimi i Aleksandër Moisiut në këtë mbrëmje të paharruar për të gjithë ata që e njohën dhe e deshën atë. Ai ishte përveçse një aktor i madh edhe një njeri i kulturuar dhe intelektual i kohës, i cili jetonte me fatin e vendit të tij, me njerëzit e tij, të cilët e donin shumë dhe përpiqeshin t’i shkonin nga pas. Ai ka thënë në këtë mbrëmje të vërtetë të rëndësishme për dëshmitë shqiptare që lidhen me Aleksandër Moisiun:

“Miq të dashurë! Ju falem nderit shumë për nderimet që më rrëfeni. Jam ndodhur në shumë gostira, në shumë mbledhie, kam ndierë gëzime po gëzimi që ndiej këtë natë është gjetër gëzim. Ju lutem të më besoni qëasnjëherë gjer sot s’jam gëzuar kaq sa këtë natë. Si e mbaj mend un atdheun t’ënë, Shqipniën…edhe ç’ndëgjoj edhe shoh sot! Nuk mund t’Ju tregoj dot kënaqësiën, që ndienj duke ndëgjuar prej Jush gjëra të bukura, mbi përparimin edhe zhdrivillimin e popullit shqiptar. Ç’far moment i mallëngjyshëm që i bën mirë edhe e naltëson ç’do zemrë shqiptare kur sheh para ‘saj kaq djelmosha të ndriturë shqiptarë! Djelmosha me interes për kulturë, me shijë të zgjedhurë për çmimin e artit. Kaq student shqiptarë në shkolla të nalta europeane!…Një shënjë veçanërisht e mirë për përparimin e vërtet dhe për lumtëriën e Shqipniës, që ka vojtur aq shumë. Vazhdoni në punën e juaj, miq të dashurë, ju jeni shpresa e Shqipniës. Simboli juaj të jetë puna…”.

Informacione të rëndësishme sjellin të gjithë gazetat e kohës, siç është “Kuvendi Kombëtar”(prill 1934), e cila njofton nënshtetësinë e Moisiut, duke e cilësuar atë tragjedianin e botës, me origjinë nga Kavaja. Ndër të tjera shënohet se “fytyra e tij është me famë botërore”, se ai e ka “revolucionarizuar artin e skenës, duke krijuar një shkollë të re”, i cili e ka habitur botën. Artikullshkruesi i gazetës thotë, se e ka “parë Aleksandër Moisiu trembëdhjetë vite më parë në rolin e Fedias, “Kufoma e gjallë”, që të mahniste me timbrin e zërit, vështrimin e syve, i cili arrinte të derdhte personazhin fatzi që ai luante.

Në atë kohë, në Bukuresht, drejtor i Përgjithshëm i Teatrove ishte miku i tij shqiptar Viktor Eftimiu. Gazeta njofton se Moisiu në prill të vitit 1934 ishte në Bukuresht, ku dha dy-tre shfaqje me trupën e tij. Në këtë njoftim ka dhe një fakt interesant me Moisiun. Kur studentët i kishin thënë se ai ishte çifut, ai u qe përgjigjur se qe shqiptar. Kolonia shqiptare e Bukureshtit i kishte bërë edhe më parë një pritje madhështore dhe prekëse atij me 17 dhjetor të vitit 1921 në “Grand Hotel Bonlevard”, ku Moisiu ishte i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Johhana Moisiu.

Gazeta “Kuvendi Kombëtar” e Gjergj Bubanit na thotë se: “Te Aleksandër Moisiu përfytyrohet gjenia artistike e kombit t’onë. Prandaj, kthimi i të madhit tonë vëlla ndënë hijen e krahëve të shkabës, duhet kënduar me madhështi: Duke kumtuar ditën e dhënies së shtetësisë shqiptare A. Moisiut, “Kolonia shqiptare e Bukureshtit, duke kujtuar ngjatjeton Aleksandër Moisiun, më të madhin ato çaste të bukura, tragjedian të botës, origjinar nga Kavaja”. Në këtë ceremoni Aleksandër Moisiu ishte me bashkëshorten Johana Moisiun, e cila ishte veshur me një kostum popullor shqiptar të malësive shqiptare.

Për shumë arsye të njohura, të famës dhe aktivitetit të madh që Aleksandër Moisiu pati gjatë jetës dhe karrierës si aktor, studimet për të do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Një detyrim “krenarie” për këtë e kanë dhe do të kenë studiuesit shqiptarë, qoftë të kulturës, kinematografisë dhe ato të monografisë, për të dritësuar më tej personalitetin madhështor të këtij gjeniu të artit botëror.