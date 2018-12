Adriatik Llalla, si dosja Nr. 1 e SPAK-ut!

Nga Alfred Peza

Ish Prokurori i Përgjithshëm i Republikës, ka dështuar në të gjitha tentativat për ta shpëtuar pasurinë e tij nga sekustro preventive, që kishte vendosur mbi të më 23 korrik 2018, Gjykata e Krimeve të Rënda. Pas Apelit më 9 gusht, Adriatik Llalla është refuzuar përfundimisht sëfundi, edhe nga Gjykata e Lartë. Kjo do të thotë, se deri në përfundim të gjykimit të çështjes me themel ndaj tij, pasuritë do i mbahen të bllokuara dhe ai nuk ka më asnjë të drejtë, që të bëjë lëvizje apo transaksione me to.

Pas hetimeve të kryera, ishte konkluduar se disa pasuri që figurojnë në pronësi të ish Kryeprokurorit, “përbëjnë produkte të veprës penale”. Dyshimet janë se duke shpërdoruar detyrën, Adriatik Llalla ka përfituar shuma të mëdha parashë në rrugë të paligjshme, të cilat më pas nëpërmjet një skeme të caktuar, i ka pastruar ato. Për këtë janë bllokuar:

Një apartament banimi me sipërfaqe 67.2 m², në Durrës;

tokë arë, me sipërfaqe 4.500 m², në Tiranë;

tokë arë, me sipërfaqe 12.300 m², në Tiranë;

tokë arë, me sipërfaqe 3000 m², në Tiranë dhe,

tokë tjetër arë me sipërfaqe 2250 m², ndodhur gjithashtu në Tiranë.

Vlera e tregut e këtyre pasurive sipas eskpertëve të Prokurorisë ka shifrën e 98.772.00 lekëve të reja, ose rreth 1 milion dollarëve. Në këtë listë dhe në këtë vlerë, nuk janë llogaritur disa pasuri të tjera të patundshme, për të cilat ende po bëhen verifikime nga organet e specializuara ligjzbatuese.

Dosja për ish Prokurorin e Republikës me numër proçedimi penal 65, është regjistruar më 15 mars të këtij viti, fillimisht në Prokurorinë e Durrësit e më pas çështja u transferua në Tiranë. Mbi të rëndojnë 4 vepra penale: “Refuzimi për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rremë i pasurisë”; “mosdeklarim të shumave të të hollave në kufi”; “pastrim të produkteve të veprës penale”; si dhe “shpërdorim detyre”.

Adriatik Llalla e ka shënuar emrin si i pari Kryeprokuror në historinë e Shqipërisë, që vendoset nën akuzën e rëndë të pastrimit të parave të pista dhe që i sekuestrohet pasuria. Këto akuza ishin paralajmëruar fillimisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit që e futi familjen e Adriatik Llallës në “listën e zezë”, duke i ndaluar hyrjen në SHBA, për shkak të “përfshirjes së tij në raste të mëdha korrupsioni në detyrë”. Ish- Ambasadori Amerikan Donald Lu ka kërkuar edhe bllokimin e pasaportës së tij, për të mos e lejuar që të udhëtojë i lirshëm nëpër botë, duke hedhur dyshimin e arsyeshëm se mund të arratiset.

Deri tani Llalla nuk është marë në pyetje nga Prokuroria. E gjitha kjo, sigurisht që e ka një kuptim shumë të qartë. Më datën 11 dhjetor, Kryeprokurorja Arta Marku ka thirrur mbledhjen e përgjithshme të Prokurorëve për krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP). Ky organ i hap rrugën zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm të Përhershëm e bashkë me të, edhe ngritjes së Prokurorisë së Posaçme (SPAK). Nga SPAK-ut do të varet më pas edhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH). Të dy këto organe do të meren, bashkë me luftën kundër krimit të organizuar, edhe me hetimin e dosjeve për korrupsionin në nivelet më të lartë të shtetit, qeverisë dhe politikës.

Në këtë mënyrë, Adriatik Llalla mund të bëhet i pari ish-zyrtar i lartë shqiptar që hetohet nga SPAK dhe BKH. Ky hap do të ishte sinjali më i qartë që do i jepej partnerëve perëndimorë, sidomos SHBA, por edhe BE në lidhje me vullnetin për ta çuar përpara reformën në drejtësi. Ironia e fatit në këtë rast e do, që ish Nr. 1 i Prokurorisë së Shqipëri, që u bë Pengesa Nr. 1 e kësaj reforme, ta shënojë emrin në Dosjen Nr. 1 të hetimit, nga organet e sistemit të ri të drejtësisë në Shqipëri.

v.l/ Dita