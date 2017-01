Ali Ahmeti zgjedh të qeverisë me Gruevskin? Në qeveri, edhe PDSH-ja

Kryesia e BDI-së është duke vijuar mbledhjen në Tetovë për të vendosur se me cilën parti politike maqedonase do të hyjë në koalicion për të qeverisur vendin, ndërkohë që burime mediatike flasin se ata pritet të rreshtohen në krah të Gruevskit.

Zhurnal raporton se partia e Ahmetit o të shkojë në koalicion me VMRO-në por që marrëveshjen dhe kushtet me të cilat BDI futet në qeveri me VMRO pritet të publikojnë ditën e nesërme, mirëpo burime brenda partisë së Ahmetit theksojnë se gjuha dhe vazhdimi i mandatit të PPS janë pjesë e marrëveshjes së koalicionit për të formuar shumicën e re parlamentare.

Ndërkohë pritet që në qeverinë e re të marrë pjesë edhe PDSH-ja e Menduh Thaçit.

Në anën tjetër, burime partiake informojnë se qeveria e re do ketë mandat të kufizuar më së shumti deri në pranverë kur së bashku me zgjedhjet lokale të cilat pritet të shtyhen për disa muaj do shpallen zgjedhjet e reja parlamentare, transmeton Zhurnal.