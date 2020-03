Aliçka: Viti shkollor nuk duhet djegur. Në skenarin më të keq…

“Covid 2019. Do të mbetet gjatë në kujtesën tonë. Na ndryshoi sjelljet. Na ndryshoi bindjet. Na ndryshoi botëkuptimin. Po na ndryshon filozofinë e jetës. Njeriu përballë asaj çka meritonte. I pa ditur? Kurrsesi jo! Egoist, po! Ndoshta pa fre.

Njerëzimi dhe Covid është në luftë. Po korrim atë që kemi mbjellë. Gjithsesi, të gjithë po presim, po shpresojmë.

Fëmijët, ata më të urtët, më të pafajshmit, po ndjejnë pasojat. Po ju privohet jo pak fëmijëria. Po Ju privohet adoleshenca. Megjithatë nuk ankohen. Nuk shajnë, nuk fyejnë. Ata nuk i kanë borxh askujt. Të tjerët, ne, po, ne jemi borxhlinj ndaj tyre. Pafundësisht.

Në këtë luftë, fatmirësisht, zoti apo natyra po i favorizon . Një ogur i mirë. Pafajësia e tyre ndoshta po shpërblehet.

Fëmijët, të vetmit në këto ditë që na japin gëzim, shpresë. Punojnë çdo ditë. Mësojnë, lexojnë, shkruajnë, vizatojnë, zgjidhin problema, shkruajnë esse, përgatisin projekte, realizojnë teste. U mësuan me mësimet online. Me ËhatsApp, Viber, e-mail, Google classroom.

Gjithsesi shkolla ju mungon. Ju mungojnë shokët, shoqet e klasës. Ju mungon zhurma, gjallëria, shakatë, loja. Ju mungon natyra, oborri, lulet e shkollës. Ju mungojnë mësuesit. Prezenca e tyre vetëm virtuale. Vazhdimisht na pyesin: Kur do të vijmë në shkolle? Përgjigja një milion dollarë.

Të dashur fëmijë na mungoni shumë. Na ka marrë malli. Ju kërkojmë ndjesë, pasi jo rrallë ju ngarkojmë më shumë se ç’ duhet. Ju kërkojmë ndjesë për pafuqinë dhe pamundësinë për t’ju argëtuar. Ju falënderojmë pafundësisht për zellin tuaj, për vullnetin tuaj, për durimin tuaj, për angazhimin tuaj. Ju falënderojmë pafundësisht për kënaqësinë që na dhuroni çdo ditë me punët tuaja, detyrat tuaja, seriozitetin tuaj, buzëqeshjet dhe gëzimin tuaj.

Një mision i vështirë në këto kohë të vështira për edukimin. Prindërit, aleatë të fuqishëm në këtë mision. Duket se po ja dalim. Me siguri do t’ja dalim. Shpejt do të tringëlloje zilja e shkollës. Shpejt, në oborret e shkollave do të dëgjohen zërat gazmorë të fëmijëve…”

Teksti i mësipërm u postua në rrjete sociale nga profesor Jetmir Aliçka, një nga ekspertët e arsimit në Shqipëri, me përvojë të gjatë në edukimin e shumë brezave, drejtor i shkollës së mirënjohur “ELITË”.

DITA bisedoi sot me profesor Jetmirin për situatën me shkollat dhe si e mendon ai vijimin e kësaj gjendjeje të pazakontë.

Më poshtë intervista dhënë gazetares Entela Resuli

-Profesor, prej disa ditësh shkollat janë të mbyllura për shkak të Covid 19. Ju vetë si po e kaloni këtë situatë?

Padyshim, i mbyllur në shtëpi, ndihmesa më e vlefshme për familjen dhe shoqërinë, njëkohësisht dhe më e lehta. Për një njeri si unë që në kushte normale punoj nga ora 7,00 deri në 17, 00, në kontakt të vazhdueshëm me nxënës, mësues, prindër, punonjës, ambientimi ishte paksa i vështirë. Por edhe nga shtëpia, pa e ekzagjeruar, është pothuajse i njëjti orar.

-A keni patur kontakt me nxënësit dhe prindërit gjatë këtyre ditëve, cili është shqetësimi i tyre më i madh dhe për çfarë pyesin më tepër?

Pa pushim, kontakte dhe diskutime me mësuesit, me të cilët organizuam menjëherë një program trajnimi online, për teknologjinë që do të përdornim në komunikimin me nxënësit; me prindërit dhe nxënësit për t’i azhornuar ata me këto teknologji.

Shqetësimet e prindërve, fillimisht konsistonin në faktin se a do të mirë funksiononte sistemi online me këto teknologji; sa do të vazhdonte kjo gjendje, çfarë do të bëhej me Provimet e Lirimit dhe Provimet e Maturës Shtetërore etj.

-Profesor, dy ndërprerje të vitit shkollor, e para ka qenë për shkak të tërmetit në muajin nëntor dhe dyta tani, për shkak të virusit. E ka dëmtuar kjo procesin e mësimdhënies?

Padyshim, që e ka dëmtuar. Por, ky dëmtim, më së shumti ka ardhur nga shqetësime të karakterit psikologjik. Në rastin e parë, frika, paniku ishte prezent. Konstatohej një farë çoroditje, që me kalimin e kohës shkoi drejt normalitetit. Programi mësimor filloi gradualisht të plotësohej, duke shfrytëzuar ditët e shtuna, si dhe fleksibilitetin që ofron kurrikula jonë.

Ndërprerja e tanishme, mendoj se po menaxhohet më mirë. Nxënia dhe mësimdhënia online po funksionon shumë mirë. Përdorimi i ËhatsApp, Skype, e-mail, Google classroom etj., kanë lehtësuar mjaft punën e mësuesit dhe nxënësit. Sigurisht, nuk mund të pretendohet se efektiviteti i këtij procesi është i njëjtë me atë në kushtet e klasës.

-Po funksionon për të gjithë nxënësit?

Siç e theksova më sipër, po funksionon mirë në mbi 75 % të nxënësve. Por, ka nga ata nxënës që po reagojnë me pak vështirësi, në veçanti, ata që kanë kërkuar gjithmonë tutelën apo kujdesin e veçantë të mësuesit apo prindërit. Kujdes po tregojmë me nxënësit e ciklit fillor dhe atij parashkollor për të mos i mbingarkuar.

-Sa mund të zgjasë kjo situatë, sa mundet që një nxënës të mësojë nëpërmjet televizorit?

Askush, besoj se mund t’i jap përgjigje kësaj pyetje. Për sa i përket mësimit nëpërmjet TV, padyshim nuk mund të pretendohet që do të arrihet shumë, por në këto kushte, do të duhet të shfrytëzohen të gjitha mjetet dhe mundësitë, që nxënësit të angazhohen dhe motivohen për nxënien, duke eliminuar sa më shumë ndërprerjet.

-A ka patur një diskutim mes jush, mes drejtuesve të shkollave dhe Ministrisë për mënyrën se si do të veprohet në vazhdim?

Për hir të së vërtetës, duhet pranuar se ka pasur një kujdes të shtuar të Ministrisë, por njëkohësisht edhe një ” kujdes të tepruar” për shkresa, statistika, informacione. Vazhdimi, mendoj se për zonat urbane ku u krijua një përvojë për mësimin online, nuk do të përbëjë ndonjë problem. Ndërsa për zonat rurale, problemet mund të bëhen serioze, për të cilat mendoj se duhet ndërtuar një strategji tjetër.

-Ju jeni për idenë “djegien” e këtij viti shkollor apo për të vazhduar më mësimet online deri sa situatë të normalizohet?

Absolutisht, nuk jam me idenë e djegies së vitit shkollor. Do ta konsideroja një dështim total të sistemit. Duhet vazhduar me sistemin online.

Nuk shoh asnjë arsye për ta djegur vitin. Në skenarin më të keq, sikur kjo gjendje të vazhdojë deri në maj, mund të shtyhet viti shkollor dhe të zhvillohet mësim në qershor e korrik. Pushimet e nxënësve të jenë gusht deri nga mesi i muajit shtator. Gjatë 2 muajve qershor, korrik krahas temave të reja, të cilat mund të kenë ngelur, të zhvillohet përsëritje për temat e zhvilluara online. Mos harrojmë se 2/3 e programit deri në 9 mars është realizuar.

-Çfarë humbasim dhe çfarë fitojmë nëse merret ky vendim që thoni ju?

Ne fitojmë besimin tek sistemi, që nuk është pak. Vlerësojmë seriozisht përpjekjet e lavdërueshme të nxënësve, mësuesve, prindërve për këtë punë të bërë deri tani dhe të mëvonshmen, pavarësisht ndonjë problemi. Ndërsa, nëse djegim vitin shkollor, kemi djegur gjithçka; një dështim total “me sukses”.

Botuar në DITA. Intervistoi Entela Resuli