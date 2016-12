Amaneti i 90-vjeçares: Më varrosni me uniformën e partizanes

Nga Zenepe Luka

Sabrie Subashi (Osmani), iku në heshtje, duke lënë pas emrin e madh të luftëtares trime dhe gruas së emancipuar. Lajmi se ndërroi jetë Sabrie Subashi, vjehrra e mikes sime Dëshira Subashi, që përkoi në festën e Krishtlindjeve, më obligoi të nisem nga Vlora, për t’u bërë pjesë e ceremonisë mortore dhe për të qenë pranë mikes në këtë ditë dhimbjeje.

Befasia

Jam befasuar, gjatë orëve të qëndrimit pranë mikes, kur dëgjoja njerëzit, që kishin mbushur dhomat, pushtuar oborret dhe deri në rrugë, që flisnin me aq respekt për të ndjerën. U preka deri në qelizë, kur dëgjova fjalën e lamtumirës për këtë grua, përpara se të prekte tokën…

Bashkë me vëllezërit e saj, doli partizane me armë në dorë, luftëtarja trime e Brigadës së I- S, antifashiste e tërbuar, arrestuar, që paçka se ishte vetëm 18 vjeç, mori pjesë në çlirimin e Tiranës, në çlirimin e vendit deri më 29 nëntor. Pas çlirimit kish kryer detyra me përgjegjësi, duke qenë në radhët e para të grave që dhanë shembullin e tyre për emancipimin e gruas shqiptare.

Amanetet

Maksim Subashi, djali I të ndjerës, në një moment, me lot në sy, na tregon se nëna e tij për pak ditë, do të festonte 90 vjetorin e lindjes. Ishte grua me kurajo të lartë dhe amanetet ua kish bërë të qartë djemve dhe vajzës së vetme, në një nga mbrëmjet e rrethuar prej tyre. Por, nuk kish hezituar që t’i linte të shkruara me dorën e saj.

Amaneti i parë ishte që ajo të vendosej në varrin e bashkëshortit . që kish dy dekada, që ishte ndarë nga jeta dhe se çanta, me eshtrat e tij, çantë, që ajo e kish thurur me duart e saj, t’i vendosej afër zemrës.

Amaneti tjetër, që na përloti ishte: E ndjera do të prehej përjetësisht e veshur me uniformën e partizanes, që veterania e luftës, e kish ruajtur prej më se 7 dekada.

Të gjitha porositë që nëna na la- I zbatuam një për një, ashtu si Ajo dëshiroi-thotë Maksi, një ushtarak me gradë të lartë, por, që dhimbja për nënën, e ka përlotur. U ndjeva në faj, që nuk kisha biseduar më parë me miken time, për të dituar, ato, që mësova, në ditën e ikjes së veteranes së luftës. Sabrie Subashi(Osmani), gruaja heroinë e luftës, për çlirimin e vendit dhe punës për ndërtimin e shoqërisë së re, duke qenë në radhët e para si vajzë e grua e emancipuar, duke flakur mentalitetin e kohës, la pas djemtë dhe vajzën, nipër e mbesa, stërnipër e stërmbesa.

Ajo grua e pazakontë, iku në heshtje, duke mos u mburrur për gjithçka kish bërë për vendin e saj, iku , duke lënë pas emrin e madh, virtytet e larta, që i trashëgojnë pasardhësit e saj..

Pengu

Nënë Sabria, nuk foli as për padrejtësinë , që i bënë institucionet e shtetit pas rënies së regjimit. Ia morën shtëpinë, ku jetonte prej dekadash dhe veterania e luftës dhe e punës, qëndroi tek të afërmit vitet e fundit të jetës, nga ku doli e heshtur në supet e njerëzve për në banesën e përjetshme. Me të drejtë një veteran shprehet: Kjo ishte një ndër marrëzitë e institucioneve, të shtetit të ri. Çfarë mosmirënjohjeje ndaj gruas, që luftoi me armë në dorë për çlirimin e vendit ndaj pushtuesve, që shkriu jetën e saj për ndërtimin e vendit..

Një detaj

Sabrie Subashai (Osmani) është partizania në radhën e parë që parakalon në ditën e çlirimit të Tiranës. Maksim Subashi tregon një detaj, që na preku të gjithëve, kur e pamë në celularin e tij. Rastësisht- thotë ai, më 29 nëntor të vitit 2015, gjeta një filmim, i realizuar nga një operator anglez, që tregon hyrjen në Tiranë të partizanëve që e çliruan dhe në radhën e parë dallohet një partizane. U afrova dhe dallova që ajo ishte nëna ime, partizane e batalionit të tretë të Brigadës së I-S, ndërsa në krah kish vëllanë e saj, që ishte Komandant i batalionit. Sapo kish mbushur 18 vjeç. Askush nuk e ka këtë filmim dhe unë e ruaj si një vlerë të pazëvendësueshme dhe ndjehem i lumtur, që nëna arriti ta shihte këtë mrekulli.

Muharrem Xhafa: Enver Hoxha e thërriste “Bija e vogël”

Sabrie Osmani ishte një antifashiste dhe partizane e orëve të para, një grua e shquar, një bashkëshorte dhe nënë shembullore, që Enver Hoxha e thërriste “Bija e vogël”. Sabria lindi 90 vjet më parë në një familje me emër të madh të Osmanëve në Shëngjergj të Tiranës, që në vitin 1940 u vendos në Tiranë për një mision të madh patriotik. Në këtë shtëpi patriote, u strehua për një kohë të gjatë një burrë i shquar, Gogo Nushi. Ishte ky shkaku që tradhtarët erdhën të arrestonin vëllanë e saj Ademin, por që u shpëtua nga e motra, që me veprimet e saj, i dha kohë të vëllait të largohej dhe t’i bashkohej lëvizjes antifashiste dhe të inkuadrohej në radhët e luftës nacionalçlirimtare. Hakmarrja vazhdoi, pushtuesit dhe bashkëpunëtorët e tyre, njëherë tjetër arrestuan vëllanë e madh Osmanin dhe vetë Sabrien. Pas një farë kohe, ajo lirohet, lidhet me lëvizjen nacionalçlirimtare, në shtëpinë ku jetonte Enver Hoxha dhe më pas inkuadrohet në radhët e Brigadës së I-rë S “Heroinë e Popullit”. Kjo partizane trime ka marrë pjesë me armë në dorë në luftën për çlirimin e Tiranës, të Shkodrës më 29 nëntor, në luftimet e Kelmendit dhe për meritat e trimërinë e saj në janar të vitit 1945, u pranua në radhët e PKSH. Pas çlirimit ka kryer detyra me përgjegjësi, duke punuar me gruan, rininë e në sektorë të rëndësishëm deri sa doli në pension. Të gjithë e mbajnë mënd si një grua e fortë, por e ndjeshme dhe zemër gjerë dhe një gjyshe e dhembshur. Ajo iku në heshtje, por la pas emrin e madh, si bijë e një familje patriote, partizane trime, që jetën e saj ia kushtoi Atdheut.