Ambasada e SHBA thirrje qytetarëve amerikanë: Nesër niset avioni i fundit nga Tirana

Ambasada amerikane në Tiranë ka nxjerrë një njoftim për shtetasit amerikanë që kanë mbetur në Shqipëri, për shkak të situatës nga koronavirusi.

Në një postim në rrjetet sociale, Ambasada i bën thirrje qytetarëve se nesër mund të jetë avioni i fundit që niset nga Tirana.

Attention American citizens: tomorrow may be the last flight from Tirana! Contact us immediately: [email protected] pic.twitter.com/7yYLw64BuQ

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) March 31, 2020