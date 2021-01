Ambasada ruse në Tiranë: Dëbimi i diplomatit vë në dyshim marrëdhëniet tona

Ambasada ruse në Tiranë ka reaguar pas vendimit të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë për të dëbuar sekretarin e dytë të saj me argumentin se kishte shkelur rregullat anti-Covid. Në reagim, ambasada thekson se pala shqiptare nuk i kishte shprehur asnjëherë shqetësime për sjelljen e diplomatit Alexei Krivoshev , por për një tjetër diplomat.

Ajo thotë se me këtë lëvizje vihet në dyshim për të ruajtur marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve. Një tjetër pikë që Rusia e konsideron shkelje është publikimi i identitetit para largimit duke i cenuar sigurinë atij dhe familjes së tij.

“U njohëm me vendimin e autoriteteve shqiptare për dëbimin e diplomatit rus. Na befason edhe përmbajtja e deklaratës përkatëse të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë për shtyp. Në kundërshtim me deklaratat e Ministrisë, emri i Alexei Krivoshev nuk është përmendur asnjëherë gjatë kontakteve mes ambasadës ruse dhe ministrisë së Jashtme të Shqipërisë. Për herë të parë dhe të fundit, u shfaq në verbalin e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, datë 20.01.2021, sipas të cilit z. Krivoshev u shpall person ′′ non grata “. Në të njëjtën kohë, nuk kishte asnjë provë për shkelje të masave anti-Covid të marra në Shqipëri.

Më parë, në korrik 2020, në takimin e ambasadorit tonë me përfaqësuesin shqiptar u ngrit shqetësimi në lidhje me sjelljen e një diplomati krejtësisht tjetër. Atëherë z. Ambasador premtoi se do të merret me këtë çështje, dhe kjo u krye. Ai u largua në mënyrë të sigurt nga vendi disa muaj më vonë.

Sa i përket z. Krivoshev, pas fillimit të nëntorit 2020 u diagnostikua me COVID-19, ishte nën protokoll mjekësor për dy javë vetë-izolim me familjen, duke vëzhguar rreptësisht karantinimin e përshkruar, dhe shkoi në punë vetëm pasi kaloi dy teste negative. Ai nuk kishte asnjë kontakt të jashtëm, përveç vizitës në mjediset mjekësore për të bërë testin e negativizimit. Ne besojmë se akuzat e ngritura ndaj tij janë pa baza dhe janë fiktive. Në këtë kuadër, vihet në dyshim dëshira për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore.

Gjithashtu theksojmë se, në përputhje me praktikën diplomatike ndërkombëtare, emrat e oficerëve të diplomacisë non grata nuk raportohen për publikun, siç janë konstituuar nga detyrimet e vendit pritës për të garantuar sigurinë personale të diplomatëve dhe familjarëve të tyre. Nëse lëshohen emrat, atëherë kjo bëhet pasi punonjësi të largohet nga vendi pritës”, thuhet në reagimin e ambasadës.

Shqipëria dëboi dje sekretarin e dytë të ambasadës ruse në Tiranë me argumentin se kishte shkelur disa herë masat anti-Covid. Diplomatit Alexey Krivosheev iu la një afat prej 72 orësh për t’u larguar nga Shqipëria.

o.j/dita