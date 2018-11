Ambasadori i BE: Miratoni reformën zgjedhore para “Vendoreve”

Ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca ka dhënë një mesazh të qartë për reformën zgjedhore.

Nga Mati Soreca deklaroi se kjo reformë duhej të miratohej sa më parë, duke nënvizuar faktin se ajo duhej të rregullohej 6 muaj para zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Deklarata në fjalë e Soreca vjen gjatë një takimi me kryebashkiakun e Matit, Nezir Rizvani.

“Zgjedhjet vendore janë shume te rëndësishme, sepse ne këto zgjedhje qytetaret zgjedhin ata qe do merren me problemet e tyre. BE pret qe te kete nje reforme zgjedhore ashtu si eshte rekomanduar nga OSBE/ODIHR. Reforma është me rendësi qe te kryhet 6 muaj para datës se zgjedhjeve.

Puna qe eshte bere deri me tani per reformën zgjedhore eshte e mire por duhet te përfundojë. Kjo eshte nje pike shume e rendeishme dhe BE e konsideron prioritet”, tha ambasadori.

l.h/ dita