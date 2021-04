Ambasadorja e SHBA: Reforma në Drejtësi ka përparuar, por jo mjaftueshëm sa për të kënaqur njerëzit

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka takuar këtë të hënë kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimin për të folur për Reformën në Drejtësi.

Nëpërmjet një postimi në Twitter, Kim shprehet se ky është moment i rëndësishëm për Reformën në Drejtësi, por jo mjaftueshëm për të kënaqur njerëzit.

Më tej ajo thekson se institucionet e reja gjyqësore si Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duhet të dalin nga modelet e vjetra.

“Ky është një moment i rëndësishëm për Reformën në Drejtësi, e cila ka përparuar mjaftueshëm për të trembur kundërshtarët por jo aq mjaftueshëm sa për të kënaqur njerëzit. Institucionet e reja gjyqësore si Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ku SHBA dhe të tjerë kanë investuar shumë, duhet të dalin nga modelet e vjetra. Është koha për të treguar guxim”, shkruan ambasadorja Yuri Kim.

2/2 This is an important moment for Justice Reform – enough progress to scare opponents but not enough to satisfy the people. New judicial institutions like HPC – in which 🇺🇸 & others have invested so much – must break old patterns. Time to show courage.

