Ambasadorja opozitare? Yuri Kim publikon videon e analistit dhe sqaron sërish: Kjo nuk është ajo që thashë, SHBA nuk mbështet asnjë kandidat apo parti

Ambasadorja Amerikane Yuri Kim ka sqaruar edhe njëherë deklaratën e dhënë ditën e djeshme lidhur me zgjedhjet në Shqipëri.

Sërish, me anë të një postimi në Twitter, ajo ka theksuar se nuk ka mbështetur asnjë kandidat apo parti, por vetëm të drejtën e qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre me votë.

Ndër të tjera, ajo ka shtuar se Amerika i ka paralajmëruar të gjithë ata që do të ndikojnë në proces duke blerë vota, apo në forma të tjera.

“Kjo NUK është ajo që thashë / mendoja. Ja çfarë thashë: SHBA NUK mbështet ndonjë kandidat apo parti të veçantë. SHBA mbështet të drejtën e qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre përmes votës së tyre. SHBA paralajmëron ata që e mohojnë këtë të drejtë duke blerë vota ose duke frikësuar votuesit,”-shkruan Kim.

Sqarimin, Kim e ka shoqëruar me videon e analistit Artur Zhei, i cili i ftuar në “Pikat mbi i”, tha se ambasadorja i ngjasonte me një opozitare që fliste shumë mirë gjuhën angleze.

This is NOT what I said/meant. Here’s what I said: 🇺🇸 does NOT support any particular candidate or party. 🇺🇸 supports the right of citizens to express their will through their vote. 🇺🇸 warns those denying this right by buying votes or intimidating voters. https://t.co/iBHBW1qogQ

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 14, 2021