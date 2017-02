Amoraliteti dhe ligësia e Zhejit

Nga Zenepe Luka

Përse zgjodhe ditën e ikjes për t’u zbrazur për shkrimtarin Dritëro, kolegu im, Zheji?

Që nga dita, që ndërroi jetë shkrimtari, poeti Nderi i Kombit Dritëro Agolli, ka disa zëra të veçantë, që kanë zbrazur mllefet e tyre, duke e akuzuar se është përgjegjës për ndëshkimet që janë bërë në periudhën e regjimit komunist ndaj njerëzve të artit.

Nuk dëshiroj të merrem me anonimë që shkruajnë në fb, por do t’i drejtohem drejtpërsëdrejti kolegut Artur Zheji, nisur nga shkrimi që është botuar dje në gazetën “Dita”.

Në tërësi e konsideroj një veprim amoral, deri në ligësi, të shkruash e thuash, atë që nuk ia ke thënë kur ishte gjallë, por prite ditën që shkrimtari u nda nga jeta. Kurrsesi nuk dua të bëj avokatin e të ndjerit Dritëro, që unë dhe studentët e parë që u diplomuan gazetarë e kanë pasur profesor, më tej koleg dhe mik të shtrenjtë. Atë e mbron vepra e tij, por dua të shtroj këto pyetje, Zheji.

– Ke bërë ndonjë studim, apo të kanë autorizuar ty, që të përfaqësosh brezin e intelektualëve të lashtë, që do të ishte e udhës t’i rrëfeje me emra, që të plagosësh në varr Dritëro Agollin?

Nëse ti ke pasur këtë mendim e gjykim, madje bindje, që shqiptarët sapo varrosën “një nga pinjollët më të rëndësishëm të diktaturës që e la kaq prapa dhe e masakroi mizorisht vendin tim”, ku ke qenë deri tani? Ti je gazetar dhe do të ishte e udhës që t’i bëje një intervistë shkrimtarit, ta bombardoje me pyetjet për të zbardhur akuzat. Prite ditën që do të ikte. Kjo është burracakëri, të lëndosh trupin e tij, të zemërosh familjarët, por edhe të irritosh mijëra njerëz që të kanë sulmuar egër në komentet e tyre.

Kush e bëri “Heroin” në atë sistem? E bënë Agolli, Kadare e të tjerë emra të shquar të letërsisë shqipe. Patjetër që ke dëgjuar për Brehtin, Sartrin, Majakovskin, Gorkin, Borgesin, Heminguejn etj., etj. që kanë qenë dhe vlerësohen maja e kulturës dhe inteligjencës së kohës dhe sot. Ata jetuan kohën dhe ishin të lidhur me komunizmin, socializmin, të majtën. Por as atëherë as sot, nuk guxon kush të vërë në dyshim veprat e tyre.

Kolegu im, më shumë se një shou publik për të tërhequr vëmendjen, nuk ke mundur jo të cenosh personalitetin e Dritëroit, por as t’i fshish edhe një rresht në krijimtarinë e tij. Për ta përfunduar këtë replikë, që kurrsesi nuk e kam dëshiruar me ty, nëse ti ke folur me fjalë, unë kam qenë ë pranishme dhe përcjell këtë argument, që e kam me zë dhe figurë.

Nderi i Kombit, Drita Pelinku është shprehur në ditëlindjen e Dritëroit tre vite më parë: “Dritëro, të jam mirënjohëse për jetë, sepse ndryshove rrjedhën e jetës sime. Unë po rrëfej për herë të parë publikisht, atë që ka ndodhur shumë vite më parë, pikërisht këtu, në këtë shtëpi, ndoshta kam qenë edhe në këtë karrige, kur i qava hallin Kryetarit të Lidhjes së Shkrimtarëve. I madhi Dritëro Agolli më dha mbështetjen e tij, më ndryshoi rrjedhën e jetës sime. Ishin pikërisht vitet e diktaturës, kohë, kur ju kryenit detyrën e kryetarit të Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve kur më mbështetët dhe me fjalën tuaj të mirë, ndryshuat tërësisht rrjedhën e jetës sime, të familjes sime. Ju them me plot gojën: Përkulem para jush, Dritëro!”