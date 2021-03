“Duhet një vrasje e egër në këtë fushatë”, gazetari i njohur për analizat e thella skanon situatën dhe gjen zgjidhjen që “do ta fusë në një epokë të re vendin”

“Disa gjëra duhen qëruar”. Të paktën këtë mendon gazetari Arian Çani që në studion e MCN TV ka qenë i drejtpërdrejë.

Pyetjes se si e parashikon fushatën, gazetari Arian Çani iu përgjigj duke thënë se “do të jetë një lajm i mirë nëse do të ketë fushatë të egër deri në vrasje”.

Unë them do jetë lajm i mirë nëse do të ketë fushatë të egër deri në vrasje. Nëse s’do të ketë vetëm fjalë, do të fusë në një epokë të re vendin. Pa një akt të madh politik të fortë mendoj se nuk do të ketë asnjë ndryshim. Vetëm një akt i rëndë e bën ndryshe. Uroj të mos ndodhë, por do ta fusë vendin në shina të reja