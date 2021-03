Analiza e tre sondazheve, a i janë afruar rezultatit të 25 prillit?

Të paktën 3 sondazhe të publikuara gjatë javës që po mbyllet, nxjerrin fituese Partinë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit.

Instituti italian Piepoli, ka sjellë dje në mbrëmje në kanalin Raport sondazhin e katërt për zgjedhjet politike të 25 prillit. Nëse do të votohej ditën e sotme në Tiranë, PS do të fitonte, ndërsa LSI do të kishte një rënie krahasuar nga zgjedhjet e 2017. Rezultati surprizë është partia e Tom Doshit në kryeqytet, ku qytetarët do i jepnin 2 mandate, sipas Piepolit.

Shumica e qytetarëve mendojnë se thirrja e SHBA-së për kandidatë të pastër në lista shkon për të gjitha partitë politike në Shqipëri. 60% e shqiptarëve nuk janë dakord me marrëveshjen e nënshkruar nga PD-LSI për një koalicion qeveritar pas zgjedhjeve nëse dalin fituese duke e cilësuar atë si negative.

Livio Gigliuto, zëvendës presidenti i institutit Piepoli tha se në sondazh janë pyetur 1000 qytetarë, të ndarë në qarqe.

Edhe kompania e sondazheve IPSOS publikoi dje sondazhin e dytë për zgjedhjet e 25 prillit në kanalin TCH.

Në gjetjet e këtij sondazhi Partia Socialiste mbetet forca me e votuar, por opozita ka përmirësim në shifra.

Nga 49.5 përqind, PS tani merr 48.7 përqind, ndërsa partitë e opozitës PD e LSI nga 44.4 përqind tani marrin 45.2 përqind. Në sondazhin e dytë të anketuarit i janë përgjigjur edhe pyetjes se cili është lider më i fortë dhe në këtë pyetje, Rama ka avantazh.

Nëpërmjet telefonit (90 përqind) dhe më pak online (10 përqind) janë intervistuar 1519 votues nga data 3 mars deri më 9 mars. Ndërsa marzhi i gabimit është vendosur në 2.39 përqind.

Drejtimi i duhur?

Sërish zgjedhësit janë pyetur nëse Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur dhe 38 përqind përgjigjen pozitivisht dhe 47 përqind negativisht, ndërsa 8 përqind asnjanës. Ndërkohë ka një përkeqësim të shifrave në pyetjen se si po trajtohej çështja e pandemisë.

Lideri më i mirë?

Në pyetjen se cilin preferonin për të drejtuar vendin Rama është sërish në avantazh me 39 përqind ndërsa Basha i dyti por me një përmirësim. Nga 29 përqind që ishte në sondazhin e parë në 33 përqind në sondazhin e dytë.

Qeveria dhe opozita në çështjet e mëdha?

Vlerësimi i qeverisë për trajtimin e çështjeve të mëdha, mendimi pozitiv qëndron sërish në 56 përqind por ka një rritje me 1 përqind mendimi negativ. Ndërkohë ka një përmirësim për sa i përket mendimit të njerëzve për mënyrën se si po i trajton opozita çështjet e mëdha.

Kush i fiton zgjedhjet. Ja ku ka avantazh PD

Ndryshim të dukshëm ka në rezultatet e pyetjes, se kush do fitojë zgjedhjet, PS në sondazhin e dytë humbi dy pikë më pak duke zbritur nga 44 përqind në 42 përqind dhe PD fiton tre pikë më shumë duke u ngjitur nga 24 përqind në 27 përqind.

Ndryshim të dukshëm ka pyetja kryesore, se për kë do votohej në zgjedhje, nga 49,5 përqind Partia Socialiste ka zbritur në 48,7 përqind dhe PD që ishte 39,3 është rritur me 1.3 pikë në 40,6 përqind. Ndërsa LSI ka një rënie me 0,5 përqind nga 5,1 në 4,6 përqind.

Si ndahen mandatet në Tiranë, Durrës dhe Elbasan

Në sondazhin e dytë është bërë dhe një ndarje sipas qarqeve, kështu në Tiranë PS merr 48,1 përqind që përkthehet në 19 mandate dhe PD 42,6 përqind në 16 mandate, ndërsa LSI me 3,4 përqind vetëm 1 mandat. Në qarkun e Durrësit, PD merr 47,8 përqind që pëkthehet në 7 mandate dhe PS 44,8 përqind po 7 mandate, ndërsa LSI merr 5,5 përqind, por asnjë mandat. Dhe sondazhi i fundit, për Elbasanin ku PS merr 49 përqind ose 8 mandate dhe PD 41 përqind ose 6 mandate, ndërsa LSI asnjë mandat.

Sondazhi zgjedhor Barometri Politik i Euronews Albania dhe MBR zbuloi se 44.1% e qytetarëve në Tiranë mendojnë se Edi Rama është lideri politik më i përshtatshëm për të drejtuar vendin, kundrejt 34.1% e të anketuarve që preferojnë të shohin në karrigen e kryeministrit liderin e PD, Lulzim Basha.

Në rang kombëtar Rama rezultoi të kishte një pëlqyeshmëri 45.6% të atyre që e shohin atë si kryeministrin më të përshtatshëm, ndërsa Basha mori një përgjigje pozitive në 32.2% të të anketuarve në sondazh.

Kështu, sipas të dhënave Rama shihet të ketë pëlqyeshmëri më të lartë në rang kombëtar në krahasim me qarkun e Tiranës, ndërsa Basha është më i preferuar në Tiranë sesa në nivel kombëtar.

Personat që u përgjigjën se mendonin se asnjëri nuk e meriton të ulët në godinën e kryeministrisë në Bulevardin Dëshmorët e Kombit ishin në nivel 20.2% për Tiranën, dhe 19.2% në rang vendi.

Votuesit e papërcaktuar përbënë shumicën e atyre që u përgjigjën “asnjë” bazuar në analizën e votës së zgjedhjeve të vitit 2017.

j.l./ dita