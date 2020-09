ANALIZA/ Janusz Bugajski: Ndryshimi mes luftës së ftohtë SHBA – Rusi dhe luftës SHBA- Kinë

Janusz Bugajski

Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po shtohen. Uashingtoni tashmë e sheh Kinën si kundërshtarin e tij kryesor ndërkombëtar, forca e së cilës po rritet me shpejtësi ashtu si po zgjerohet shtrirja e saj globale. Ndërsa lufton me Pekinin në sfera të ndryshme, nga tregtia te dezinformimi, kërcënimi i një konflikti të armatosur gjithashtu po përshkallëzohet.

Ndryshe nga Lufta e Ftohtë midis Bashkimit Sovjetik dhe SHBA, Lufta e Ftohtë aktuale midis Kinës dhe Amerikës nuk është as ideologjike dhe as shoqërore. Ky është një konfrontim mbi ndikimin politik global, dominimin ekonomik dhe vendosjet ushtarake. Ndonëse sipas mençurisë konvencionale, lidhjet e gjera ekonomike midis dy superfuqive do të parandalonin konfliktin e armatosur, tashmë ka shumë më pak siguri.

Presidenti Donald Trump e ka kthyer Kinën armike në një pjesë kyçe të fushatës së tij për tu rizgjedhur. Ai fajëson Kinën për origjinën dhe përhapjen e pandemisë Covid-19 që, deri më tani, ka shkaktuar vdekjen e mbi 190,000 amerikanëve, ka shkatërruar ekonominë dhe dëmtuar seriozisht perspektivën e rizgjedhjes së Trump në nëntor. Marrëdhënia e ngrohtë e mëparshme e Trump me Presidentin Xi Jinping është përkeqësuar dhe tani atij i duhet një armik global për t’i provuar votuesve se po lufton për të mbrojtur interesat amerikane.

Sekretari i Shtetit i SHBA Mike Pompeo po udhëheq një fushatë globale për të ndërtuar një front anti-Pekin. Ai ka vizituar një numër aleatësh kryesorë për të lobuar për mbështetje kundër investimeve ekonomike të Kinës, blerjeve të biznesit (nga Kina), dhe politikës së kredive grabitqare në Europë dhe Azi. Këto shihen si hapat fillestare (nga ana e Kinës) për përfitime diplomatike dhe përfundimisht, për mbizotërim politik. Liderët e biznesit amerikan janë gjithnjë e më shumë të inatosur me se si qeveria kineze ia subvencionon konkurrentët dhe i vjedh teknologjinë. Ekziston një frikë e mirëfilltë se nën drejtimin e Xi Jinping, Kina po punon që t’i bëjë kompanitë amerikane të falimentojnë dhe t’i zëvendësojë me biznese kineze.

Në muajt e fundit, të dy vendet kanë dëbuar gazetarët e njëri-tjetrit, kanë sanksionuar dhe renditur në listën e zezë zyrtarët e njëri-tjetrit dhe kanë mbyllur konsullatat e njëri-tjetrit. Trump pohon se ai nuk është më i interesuar në bisedime të mëtejshme tregtare, pas ngrirjes së negociatave të mëparshme. Dhe një numër zyrtarësh të administratës amerikane kanë mbajtur fjalime jodiplomatike, ku kanë akuzuar udhëheqësit e Partisë Komuniste Kineze se gënjejnë vazhdimisht.

Si një kundërpërgjigje ndaj presionit të SHBA-së zyrtarët kinezë janë bërë më këmbëngulës dhe të vendosur. Edhe ata po i çtendosin muskujt e tyre duke rritur kapacitetet ushtarake të Kinës në Azinë Lindore dhe duke projektuar rritjen e fuqisë detare në rajone të tjera, përfshi Oqeanin Paqësor, atë Indian dhe Atlantikun. Si rezultat, tensionet po shtohen në të gjithë Azinë Lindore dhe pikat e nxehta potenciale ku dy superfuqitë mund të përplasen po bëhen të shumta.

Konflikti i armatosur mund të shkaktohet nga një incident i paparashikuar ose edhe një aksident midis ushtrive amerikane dhe kineze, siç mund të jetë një përplasje e anijeve ose avionëve në Detin e Kinës Jugore. Ndërsa tensionet përshkallëzohen, bëhet gjithnjë e më e vështirë për një konflikt të zbutet ose për secilën prej palëve të tërhiqet pa humbur prestigjin dhe autoritetin. As Trump dhe as Xi nuk do të donin të humbin legjitimitetin e tyre si udhëheqës kombëtarë ose të duken të dobët duke u tërhequr nga një krizë. Një sjellje e tillë mund të çojë në përfundime të gabuara, reagime të tepruara, e madje edhe luftë të drejtpërdrejtë.

Uashingtoni dhe Pekini nuk kanë një marrëveshje për armët bërthamore, por një konfrontim bërthamor nuk duket shumë i mundshëm. Asnjëra palë nuk ka kërcënuar me një të tillë dhe nuk do të përfitonte prej tij. Skenarë të tjerë janë më të besueshëm. Pekini mund të vendosë të vërë në provë reagimin amerikan duke organizuar një takim ushtarak me Japoninë mbi Ishujt Senkaku ose me Filipinet mbi Scarborough Shoal (Guma e Demokracisë). Një bashkëveprim midis forcave ajrore kineze dhe japoneze në Detin e Kinës Lindore mund të bëhet vdekjeprurës duke tërhequr edhe SHBA-në në një angazhim të drejtpërdrejtë.

Rreziku më i madh i një lufte Kinë-SHBA është për Tajvanin , alternativa jo-komuniste e Kinës që ka mbështetje të konsiderueshme në qarqet politike të Uashingtonit. Zyrtarët në Pekin mund të përllogarisin se ata kanë nevojë për një nxitje të madhe nacionaliste, veçanërisht pasi ekuilibri i fuqisë favorizon fuqishëm kontinentin ndaj Tajvanit. Xi mund të arrijë në përfundimin se një luftë për pushtim do të ishte më e pranueshme sesa të lejonte zhdukjen e politikës së ribashkimit. Tajvani mbetet pjesa e munguar në projektin e Kinës së Madhe pasi Pekini shtiu në dorë Honk Kongun.

Sidoqoftë, një sulm ndaj Tajvanit do të provokonte pothuajse në mënyrë të pashmangshme përfshirjen e forcave amerikane, ndërsa Japonia dhe Koreja e Jugut do i ofronin mbështetjen e vet Uashingtonit. Një ofensivë e tillë nga ana e Kinës do të përmbyste ekuilibrat e fuqisë në rajon dhe madje mund të inkurajonte Korenë e Veriut të bëhej më luftarake ndaj Koresë së Jugut. Përkundër shmangies së Trump nga çdo luftë e re, ai thjesht nuk arriti ta përballonte të qëndronte spektator. Lufta e Ftohtë midis Kinës dhe Amerikës mund të përshkallëzohet me shpejtësi në një Luftë të Nxehtë.

Dita85, Albania

THE U.S.-CHINA WAR

Janusz Bugajski, 4 September 2020

Tensions between the United States and China are mounting. Washington now views China as its main international adversary whose strength is rapidly increasing and its global reach expanding. While battling Beijing in various domains, from trade to disinformation, the threat of armed conflict is also escalating.

Unlike the Cold War between the Soviet Union and the U.S. the current Cold War between China and America is neither ideological nor social. It is a confrontation over global political influence, economic dominance, and military deployments. Although the conventional wisdom was that extensive economic connections between the two superpowers would forestall armed conflict, now there is much less certainty.

President Donald Trump has made the China enemy a centerpiece of his re-election campaign. He blames China for the origin and spread Covid-19 pandemic that has killed nearly 190,000 Americans already, decimated the economy, and seriously damaged Trump’s election prospects in November. Trump’s previously cordial relationship with President Xi Jinping has deteriorated and he now needs a global enemy to prove to voters that he is fighting to protect American interests.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo is spearheadingthe global campaign to build an anti-Beijing front. He has visited several key allies to lobby for support against China’s economic investments, business buyouts, and predatory loans policy in Europe and Asia. These are viewed as the thin end of the wedge for gaining diplomatic leverage and eventual political dominance. American business leaders increasingly resent how the Chinese government subsidizes competitors and steals their technology. There is palpable fear that under Xi Jinping, China is working to bankrupt and replace American companies with Chinese business.

In recent months, the two countries have expelled each other’s journalists, sanctioned and blacklisted each other’s officials, and closed each other’s consulates.Trump asserts that he is no longer interested in further trade talks following the freeze in previous negotiations. And several U.S. administration officials have given undiplomatic speeches accusing leaders of the Chinese Communist Party of constantly lying.

As a reaction to U.S. pressure Chinese officials have become more assertiveand determined. They are also flexing their muscles by building up China’s military capabilities in East Asia and projecting growing naval power to other regions, including the Pacific, Indian, and Atlantic Oceans. As a result, tensions are mounting throughout East Asia and potential flashpoints where the two superpowers could collide are multiplying.

Armed conflict could be sparked by an unforeseen incident or even an accident between the American and Chinese militaries, such as a collision between ships or planes in the South China Sea. As tensions ratchet up it becomes increasingly difficult to defuse a conflict or for either party to withdraw without losing prestige and authority. Neither Trump nor Xi will want to lose their legitimacy as national leaders or to appear weak by retreating from a crisis. Such posturing can lead to miscalculations, overreactions, and even outright war.

Washington and Beijing do not have a nuclear arms agreement, but a nuclear confrontation seemshighly unlikely. Neither side has threatened it or would benefit from it. Other scenarios are more plausible. Beijing may decide to test the American reaction by staging a military encounter with Japan over the Senkaku Islands or with the Philippines over Scarborough Shoal. An interaction between the Chinese and Japanese air forces in the East China Sea could turn deadly and draw the U.S.into a direct engagement.

The biggest danger of a China-U.S. war is over Taiwan – the alternative non-communist China that maintains significant support in Washington’s political circles. Officials in Beijing may calculate that they need a major nationalist boost especially as the balance of power strongly favors the mainland over Taiwan. Xi may conclude that a war of conquest would be preferable than allowing the policy of reunification to evaporate. Taiwan remains the missing piece of the Greater China project followingBeijing’s seizure of Hong Kong.

However, an attack on Taiwan would almost inevitablyprovoke the involvement of U.S. forces, with Japan and South Korea offering their support to Washington. Such a Chinese offensive will capsize the balance of power in the region and could even encourage North Korea to become more belligerent toward South Korea. Despite Trump’s avoidance of any new wars he simply could not afford to sit on the sidelines. The Cold War between China and America could then rapidly escalate into a Hot War.

*Botuar në Dita. Kolonën e z.Bugajski mund ta ndiqni çdo të shtunë në versionin print dhe online të gazetës. Ndalohet kategorikisht ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë