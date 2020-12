Ai nuk do largohet as kur Kolegji Zgjedhor të çertifikojë rezultatin në mes të dhjetorit. A mundet Trump të mobilizojë ushtrinë ose njësitë e tjera të sigurisë për ta mbrojtur?

Nga Janusz Bugajski

Një muaj pas zgjedhjeve presidenciale në SHBA, Presidenti Donald Trump ende refuzon të pranojë se fituesi është Joe Biden. Frika, se ai do të vazhdojë të sabotojë procesin e tranzicionit për të diskredituar Presidentin e ardhshëm, vazhdon. Një strategji e tillë do ta minonte demokracinë amerikane, edhe pas inaugurimit të Biden më 20 janar.

Për Trump, dështimi më i madh është humbja, qoftë kjo në biznes apo në politikë. Prandaj, ai po përpiqet të krijojë përshtypjen se në zgjedhje mungonte transparenca dhe integriteti. Qëndrimi i tij jo vetëm që hedh dyshime mbi rezultatin, por edhe minon legjitimitetin e fituesit në sytë e miliona qytetarëve që votuan për Trump. Pa asnjë provë, Trump ka hedhur akuzat se zgjedhjet ishin një mashtrim masiv i ndërmarrë nga demokratët në bashkëpunim me fuqitë e huaja. Qëllimi është të krijojë konfuzion dhe të ulë mbështetjen për presidencën e Biden.

Aktorët e huaj, përfshirë Rusinë, Kinën dhe Iranin, kanë tentuar të shtojnë dyshimet në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve dhe të denigrojnë demokracinë amerikane. Ata edhe mund të pretendojnë se siguria kibernetike e infrastrukturës zgjedhore ishte e komprometuar. Trump shkarkoi zyrtarin e tij të lartë për zgjedhjet, Chris Krebs, shefi i Agjencisë së Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës, pasi ai deklaroi se votimet ishin më të sigurtat në historinë e SHBA. Por ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2016, Kremlini nuk ka nevojë të jetë aq aktiv, kur vetë Trump së bashku me mbështetësit e tij të medias po përhapin dezinformim dhe po minojnë besimin në institucionet demokratike.

Që nga dita e zgjedhjeve, Trump ka mobilizuar një ekip avokatësh për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në shtetet e lëkundura me peshë, ku ai ka humbur. Janë hapur dhjetra çështje gjyqësore të paqena për të provuar mashtrimin masiv dhe për të delegjitimuar fitoren e Biden. Të gjitha këto çështje janë hedhur poshtë nga gjyqtarët, si të pabazuara dhe pa asnjë mundësi për të përmbysur rezultatet përfundimtare.

Por, në vend që të pranojnë verdiktin, njerëzit e Trump kanë akuzuar gjykatësit dhe guvernatorët republikanë në shtetet e lëkundura se janë pjesë e fshehjes (së mashtrimit). Ata madje kanë shpikur një komplot të madh global anti-Trump ku përfshijnë Kinën, Venezuelën, komunizmin ndërkombëtar, CIA, FBI dhe Departamenti i Drejtësisë që punon ngushtë me udhëheqësit e demokratëve.

Trump po kërcënon të mos largohet nga detyra edhe nëse rezultatet e zgjedhjeve certifikohen përfundimisht nga Kolegji Zgjedhor në mes të dhjetorit. Nga ai pritet të largohet nga Shtëpia e Bardhë deri në ditën e inaugurimit të Biden, më 20 janar. Çfarëdo përpjekje për të mobilizuar ushtrinë ose njësitë e tjera të sigurisë për ta mbrojtur do të dështojë, pasi Pentagoni dhe agjencitë e zbatimit të ligjit shmangin përfshirjen në politikën e brendshme. E vetmja mundësi që i mbetet Trump është të refuzojë të pranojë transferimin paqësor të pushtetit dhe të thërrasë mbështetësit e tij militantë për ta mbrojtur. Sidoqoftë, mungesa e tubimeve publike dhe e dhunës në emër të tij deri më tani mund të jetë tregues se njerëzit e gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre për Trump janë të paktë.

Pyetja ‘e nxehtë’ pas humbjes së Trump është e ardhmja e Partisë Republikane. Udhëheqësit republikanë, si Kreu i Senatit Mitch McConnell, kanë qëndruar të heshtur që nga zgjedhjet. Ata janë të kujdesshëm që të mos zemërojnë Trump duke njohur fitoren e Biden dhe kanë frikë se mos humbasin bazën e tyre të mbështetësve si dhe zgjedhjet thelbësore të fillim- janarit për Senatin e Georgia, të cilat mund t’ia dorëzojnë Senatin e SHBA demokratëve.

Ndonëse Biden fitoi presidencën, demokratët nuk u paraqitën aq mirë sa pritej, veçanërisht në garat për Dhomën e Përfaqësuesve. Kjo ndodhi kryesisht për shkak të propagandës pro-Trump që i paraqiti liberalët si komunistë, si dhe për shkak të disa demokratëve “progresivë” që mbështetën politika thellësisht të papëlqyeshme nga populli, siç ishte shpërbërja e policisë. Shumica e votuesve dëshironin një Biden të qendrës dhe jo një Trump populist të djathë apo një Kongres të majtë.

Ndërsa disa vëzhgues besojnë se Trump mund ta humbasë ndikimin kur ai të mos e ketë më fuqinë ose publicitetin e presidencës, personat e brendshëm mendojnë se ai do të ketë ndikim në Partinë Republikane edhe pas largimit nga Shtëpia e Bardhë. Ai ka mbështetjen dërrmuese të anëtarëve të zakonshëm të partisë e një bazë të fortë fanatikësh dhe është e dyshimtë nëse Partia (Republikane) do të mund të kthehet në rrënjët e saj tradicionale konservatore. Trump madje ka lënë të kuptohet se ai do të kërkojë një mandat tjetër në Shtëpinë e Bardhë në 2024 dhe, në këtë mënyrë, ai do të mënjanojë pretendentët e tjerë të mundshëm republikanë.

Sfida më e madhe për Biden do të jetë tejkalimi i ndasive të thella në politikën amerikane dhe në shoqërinë amerikane, të cilat janë përkeqësuar ndjeshëm nga Trump. Atij do i duhet të punojë me republikanët në Kongres dhe madje të përfshijë republikanë në administratën e tij. Por përpjekjet e Biden për të bashkuar vendin mund të sabotohen vazhdimisht nga Trump, këshilltarët e tij më të afërt dhe mediet e djathta.

TRUMP SABOTAGES AMERICAN DEMOCRACY

Janusz Bugajski, December 2020

A month after the U.S. presidential elections, President Donald Trump still refuses to concede that Joe Biden is the winner. Fears remain that he will continue sabotaging the transition process to discredit the incoming President. Such a strategy willundermine American democracy even after Biden is inaugurated on January 20.

For Trump the biggest failure is to lose, whether in business or politics. So he is now trying to create the impression that the election lackedtransparency and integrity. His stance not only casts doubt on the result it also undermines the legitimacy of the victor in the eyes of millions of citizens who voted for Trump. With no evidence, Trumphas charged that the elections were a massive fraud perpetrated by Democrats in collaboration with foreign powers.The goal is to create confusion and reduce support for Biden’s presidency.

Foreign actors,including Russia, China, and Iran, have tried to amplify doubts about the election results and to denigrate American democracy. They can even claim that the cyber security of the election infrastructure was compromised. Trump fired his top election official, Chris Krebs, chief of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, after he asserted that the vote was the most secure in U.S. history.But unlike in the 2016 elections, the Kremlin does not need to be so active when Trump himself together with his media supporters are spreading disinformation and undermining trust in democratic institutions.

Since Election Day, Trump has mobilized a team of lawyers to challenge the election results in key swing states that he lost. Dozens of spurious court caseshave been pursued to prove massive fraud and delegitimize Biden’s victories. All cases have been dismissed by judges as baseless and with no chance of overturning the final results. Instead of accepting the verdicts, Trump’s people have accused judges and Republican governors in swing states of being part of the cover-up. They have even invented a major global anti-Trump conspiracy involving China, Venezuela, international communism, the CIA, the FBI, and the Department of Justiceworking closely with Democrat leaders.

Trump is threatening not to leave office even if the election results are finally certified in the Electoral College in mid-December. He is required to vacate the White House by the day of Biden’s inauguration on January 20. Any attempts to mobilize the military or other security units to protect him will fail, as the Pentagon and law enforcement agencies avoid any involvement in domestic politics. Trump’s remaining option is to refuse to accept a peaceful transfer of powerand call on his militant supporters to defend him.However, the lack of public rallies and violence on his behalf until now may indicate that few people will be willing to risk their lives for Trump.

The burning question after Trump’s loss is the future of the Republican Party. Leading Republicans, such as Senate leader Mitch McConnell,have remined quiet since the elections. They are careful not to anger Trump by recognizing Biden’s victory and fear losing their base of supporters and the crucial Georgia Senate elections in early January that could surrender the U.S. Senate to Democrats.

Although Biden won the presidency, Democrats did not perform as well as expected especially in races for the House of Representatives. A large part of this was due to pro-Trump propaganda depicting liberals as communists, as well as some “progressive” Democrats espousing highly unpopular policies such as defunding the police. The majority of voters wanted a centrist Biden and not a rightist-populist Trump or a leftist Congress.

While some observers believe Trump may lose his influence when he no longer has the power or publicity of the presidency, insiders think he will maintain his hold on the Republican Party even after leaving the White House. He has overwhelming support among ordinary party members and a hard-core base of fanatics, and it seems doubtful that the Party can return to its traditional conservative roots.Trumphas even hinted that he willseek another term in the White House in 2024 and thereby sideline other potential Republican contenders.

For Biden the biggest challenge will be to bridge the deep divisions in American politics and in American society that have been severely inflamed by Trump. He will need to work with Republicans in Congress and even include Republicans in his administration. But Biden’s attempts to bring the country together may be consistently sabotaged by Trump, his closest advisers, and rightist media outlets.

