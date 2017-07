ANALIZA / Stili modern i Ramës ‘i përcjell mesazh’ Europës për Shqipërinë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama po përdor stilin e tij shumëngjyrësh dhe të guximshëm të veshjes për t’i përcjellë Europës një mesazh ndryshe lidhur me Shqipërinë modern, sipas ekspertëve.

Kreativiteti në veshje është karakteristikë e njohur e Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, I cili u bë I njohur për stilin e tij përparimtar pasi u shpall Ministër i Kulturës më 1998.

Vetëm një vit pasi Shqipëria doli nga periudha traumatike e trazirave, Ministri Rama- 1.98m I gjatë – u shfaq në publik me pantallona të gjera dhe çorape me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë.

Të rinjtë shaqën interes të menjëhershëm për të, pjesërisht për shkak të profilit të tij të pazakontë si piktor dhe basketbollist.

Në veshjen e tij, ashtu si dhe në kanavacë, ai preferon të kombinojë ngjyra të forta, duke krijuar një stil unik, I cili pa dyshim e ka ndihmuar atë të ngjisë shkallët e politikës.

Si Kryetar I Bashkisë së Tiranës për 11 vite, karakteri I tij artistik pati një impakt të fortë në ndryshimet që ai I bëri qytetit, ndërtesat e të cilit fituan famë botërore për shkak të transformimit qw pwsuan pas lyerjes me ngjyra të ndezura pastel.

Belina Budini, një akademike në komunikimin politik, e përkufizoi stilin e tij si “neo-populist” në librin e saj të vitit 2009, “Edi Rama, politikani pop star”, ku thuhej se e konfirmoi lidershipin e tij në sytë e opinionit publik.

Sidoqoftë, shumë dyshuan se duke u zgjedhur kryeministër, Rama do të duhej të zbuste ngjyrat dhe t’I përshtatej një stili veshjeje më modest.

Është e qartë se mendonin gabim. Përkundrazi, stili i tij arriti në një stad tjetër.

Të mërkurën, teksa merrte pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor në Trieste, krah udhëheqësve të tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe të BE-së, Rama kombinoi kostumin e tij formal me atlete të bardha Adidas.

Atletet me vija ishin të pranishme gjatë takimit dypalësh me Presidentin Farncez Emmanuel Macron dhe në takimet me përfaqësues të tjerë të lartë të instituineve të BE-së dhe qeverive Europiane.

Kjo nuk është diçka e papërsëritur më parë. Më 24 Maj, në një takim të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor me Zëvendës Presidenten e Komisionit Europian, Federica Mogherini, ai u shfaq me një T-shirt të stampuar dhe me pantallona e këpucë sportive.

Irena Myzeqari, lektore në Universitetin Europian të Tiranës, u shpreh për BIRN se Rama I shikon veshjet tradicionale të politikanëve si të mërzitshme sepse nuk përcjellin asgjë të re.

“Akademikët dhe kërkuesit e komunikimeve mund të shprehin shumë kritika ndaj tij, por për sa I përket krijimtarisë dhe ndjesisë së tij natyrale të vetëbesimit, Rama është I pakrahasueshëm me të tjerë. ” u shpreh ajo.

Ajo beson se Rama po dëron një mesazh politik të mprehtë përmes veshjes së tij, ashtu si bëri përgjatë fushatës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 Qershorit në Shqipëri.

“T-shirte të stampuara me trëndafila të kuq dhe pantallona të zeza u përdorën për të përcjellë një mesazh të thjeshtë: Jam I thjeshtë, jam një prej jush dhe ne jemi një familje; një familje ku dashuria dhe besimi janë të qëndrueshme dhe ku nuk ka nevojë për kostume dhe kravata formale. ” deklaroi Myzeqari.

Ajo tha gjithashtu se përzgjedhja e veshjeve të përditshme joformale në sallonet e pushtetit Europian nuk është një zgjedhje rastësore, por një strategji e menduar mirë dhe e përcaktuar për të promovuar imazhin e vetëbesimit shqiptar.

Lidhur me anëtarësimin në BE, ajo shprehu mendimin se, “po presim në një dhomë, sigurisht, por po bëjmë çfarë është e mundur për të qenë në dhomën e ndënjjes. Dhe në dhomën e ndënjjes mund t’ia lejosh vetesh të ecësh si të duash, qoftë zbathur apo me shapka”.

Balkaninsight

http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-pm-conveys-political-messages-to-europe-in-sneakers-07-13-2017