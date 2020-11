ANALIZA/ Terrori në Vjenë dhe disa fakte të rënda mbi përfshirjen e shërbimit sekret serb në përpunimin e të rinjve shqiptarë drejt radikalizimit “islam”

Bedri Islami

Mbrëmë, në Vjenë ndodhi një akt i shëmtuar terrorist. Vjena u trondit, por po ashtu u tronditën edhe shqiptarët. Një numër i madh mediash vunë në dukje se krimineli që kreu aktin e përbindshëm, pamjet e transmetuara ishin të paimagjinueshme në një mendje njerëzore, ishte Kujtim Fejzullahu, me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, fshati Çollopek, komuna e Bërvenicës.

Fatkeqësisht të pakta ishin mediat që kumtuan se viktima e parë, vrarë barbarisht nga 20 vjeçari fondamentalist, ishte shqiptari Nexhip Vrenezi, gjithashtu me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, fshati Veleshtë, komuna e Strugës. E po ashtu, krejt pak media të huaja që nënvizon kombësinë shqiptare të terroristit, vunë në dukje se tre nga policët në ndjekje të tij dhe grupit terrorist, ishin po ashtu shqiptarë.

Sido që të jetë, duam apo nuk duam, fakti që njëri nga terroristët është shqiptar, pavarësisht trojeve nga vinin prindërit e tij dhe se ai vetë kishte lindur në Vjenë, është tronditës për të gjithë, e aq më tepër, nëse dëshmohet se në grupin e tij kishte edhe shqiptarë të Kosovës, çka e bën përmasën e së keqes për kombin tonë, edhe më tragjik dhe të dhimbshëm.

Çfarë ndodhi kështu me shqiptarët, sado të paktë, që krejt befas nga praktikues të besimit islam në një traditë tolerante dhe tejet njerëzore, të kenë mes vetes grupe të radikalizuara, të cilat janë përfshirë që nga radhët e ISIS-it, ku mendohet se kanë qenë rreth 300 shqiptarë të Kosovës, 200 nga Shqipëria dhe ndoshta edhe më shumë nga Maqedonia? Çfarë ndodhi që ekstremistë nga një popull i shquar për tolerancë bëhen vrasës gjakftohtë dhe radikalizohen kaq thellësisht?

Kujtim Fejzullahu është rasti më ekstrem në përshfaqjen e terroizmit islamik në Perëndim. Radikalizimi i tij nuk ka ardhur në një ditë dhe as për një kohë të shkurtër. I nisur drejt ISIS-it, i kapur dhe i dënuar me 22 muaj burg, i liruar para kohe, ai kishte të gjitha shenjat e njeriut që kishte kaluar në kampin e egërsisë.

Një lum i tërë propogande ekstremiste, shumë degë të së cilit janë nga Serbia dhe të financuara direkt prej saj, prej kohe kanë krijuar rrjetet e furishme për të ngritur pikërisht këtë ekstremizëm dhe kanë gjetur edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut rrjetin e tyre bashkëpunues.

Që në vitin 2001, pas ngjarjeve të marsit të këtij viti, qeveria serbe ka ngritur një Komitet të posaçëm për Kosovën, në përbërje të së cilit janë akademikë, studiues, njohës të mirë të jetës dhe traditave shqiptare, ushtarakë, teologë, gjeografë, gjeologë, politologë, pjesë të shërbimit inteligjent, komitet i cili drejton veprimtarinë e qeverisë serbe në ndërlidhjet e saj me Kosovën dhe jo vetëm me të, por edhe me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe në shtetin shqiptar. Njëri nga drejtimet themelore të këtij komiteti është edhe radikalizimi i shqiptarëve dhe paraqitja e tyre si pjesë e një lëvizje ekstreme vehabiste dhe salafiste, që lindi së bashku me aksionet e para të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke e paraqitur ekstremitetin fetar si veti të shqiptarëve. Fondet e vëna në shërbim të këtij komiteti janë të nënshtruara nga kontrolli i shtetit, ata kanë të drejtën e fshehtësisë së punës së tare dhe shpesh herë përdorin të njëjta metoda që kishin sukses edhe në radikalizimin e mendimit islam në Bosnje e Hercegovinë, paraqitjen e shqiptarëve si radikalë të lindur dhe rrjeti i tyre, i depërtuar edhe në organiazata islamike, ka qenë dhe vazhdon të jetë i dendur.

Dhe shpesh herë efikas. Figura të mendimit ekstrem në Kosovë e kanë pushtuar thuaj krejt lëvizjen islame, e kanë radikalizuar atë. Imamë të tillë si Mazllam Mazllami, Ekrem Avdiu, Shefqet Krasniqi janë bërë pushtues të Bashkësisë Islame, së bashku me Naim Tërnavën. Shefqet Krasniqi, më radikali dhe më i zëshmi, deri vonë, edhe pse shtetas i Kosovës, lëvizte me pasaportë serbe dhe megjithëse në makinën e tij gjenden armë, ndërsa kalonte në kufirin e Kosovës drejt Preshevës, nuk ndëshkohet, pasi serbët e dinin mirë se në cilat adresa do të shkonin armët.

Serbi Vladimir Jaksimoviq nga Gjilani, i lindur në vitin 1975, pjesë e inteligjencës serbe dhe me financimin e saj është ai rekrekutoi shumë nga shqiptarët e Kosovës, sidomis të zonës së Kaçanikut dhe të Hanit të Elezit në ushtrinë e ISIS-it. Për të bindur ata, krahas agjitimit të parreshtur dhe duke përdorur disa imamë radikali, ai financoi jo vetëm udhëtimin, por edhe ndihmat për familjen që mbeteshin në Kosovë, duke shpnzuar qindra mijra euro. Shumë prej atyre që shkuan atje nuk u kthyen më, por edhe që arritën të rikthehen, nuk u bënë më pjesë e shoqërisë.

Në vitin 2007, serbi Milutin Jovanoviç, banues në Suedi, me paratë e shërbimit inteligjent serb blen website “Bota islame“ dhe e kthen atë në një makineri lufte. Investimi që bën shërbimi i fshehtë serb në këtë faqe të njohur interneti është qindra mijra euro dhe, jo vetëm kaq, përmes Jovanoviçit bëhet edhe shpërndarja e mjeteve financiare për zëdhënës të saj në botë.

Në Bosnje, por edhe në Kosovë, ka një passkenë që pak njihet: shërbimi i fshehtë serb. Të gjitha shënimet e shërbimeve të ndryshme të inteligjencës, të cilat kanë studjuar rritjen e lëvizjes vehabiste në Bosnje janë në një emërues të përbashkët: ndikimin e shërbimit të fshehtë serb në këtë proces. Por, në Kosovë, kjo është edhe më e dukshme se në Bosnje, dhe ka një zanafillë që në ditët e para të pas luftës, përmes rekrutimeve të mëhershme. Shërbimi i fshehtë serb në Kosovë, përmes disa nga liderët e njohur, si Zdravko Tolimir, Dragan Stojmenoviç, Simon Tomanov, që ishte njëkohsisht edhe zëvendësi i shefit të KOS-it, shërbimit të fshehtë ushtarak, Aleksandër Vasiljeviç, ndërtuan në Kosovë një rrjet bashkëpunëtorësh në mjedisin islam, shqiptar ose jo shqiptar, të cilët, të lidhur edhe me strukturat ushtarake të kohës u bënë më pas edhe pjesë të politikës në Kosovë. Por edhe vendi ku një pjesë e politikës së Kosovës, gjeti strehën e saj.

Në shtypin e Kosovës është cituar disa herë Fuat Ramiç, politikan i ditës, si i lidhur me këto qarqe të shërbimit të fshehtë serb, por i njëjti është njëri ndër paraqitësit radikal të vijës së ashpër islame në Kosovë, bartës i protestave, i vendosjes së shamisë, përçmimit të besimeve të tjera fetare dhe intolerancës.

Ose shembulli tjetër, të cilin e citova më sipër. Website e njohur në Kosovë, sidomos për përforcimin e linjës vehabiste e selafiste në Kosovë është “botaislame.com”. Përmes saj bëhen thirrje për luftë të shenjtë, për xhihad, për mbështetjen e sivëllezërve islamë në Siri dhe në botën arabe, ajo është bërë një strehë e njohur e mendimit radikal. Mirëpo pak vetë e dinë se pas kësaj faqe ekstreme islame qëndron shërbimi i fshehtë serb. Kjo website, tashmë është e ditur, është e krijuar nga Milutin Jovanoviç, i cili tani jeton në Sigtuna, Suedi dhe është pronari i kësaj, ndërsa menaxhimi i kësaj faqeje e cila del haptas në përkrahje të Xhihadit, zihet në një kuzhinë serbe, në Kragujevac, prej Jovan Jovanoviç.

Do të ishte naive të mendohej se serbët këtë faqe urrejtje e nxitjeje në gjuhën shqipe e kanë ngritur për hobi dhe pa asnjë qëllim tjetër, ashtu si do të ishte naive të mendohej se kjo nuk mbështetet nga struktura zyrtare ose jo zyrtare serbe.

Që prej lëvizjes së Rezistencës në Kosovë, e gjithë media revanshiste proserbe, por edhe mendimi akademik i saj, në çdo kohë është përpjekur të paraqesë rrezikun islamik në Kosovë si një rrezik për të gjithë Perëndimin, si një vatër nga ku mund të bulojë e më pas të shpërthejë infeksioni islamik ekstrem. Kjo është edhe arsyeja përse tashmë, në një formë më të sofistifikuar, mllefi i vjetër vjen në një formë të re.

Jo pak nga mjekërgjatët dhe pantallonë shkurtërit radikalë, që duken kudo dhe po zënë gjithnjë e më tepër vend në ceremonitë fetare, përmes burimeve të dyta, kanë lidhje me strukturat serbe që janë të ngritura posaçërisht për rritjen e radikalizimit islam në Kosovë dhe në Maqedoni, e në disa raste, si në rrethinat e Elbasanit, edhe në Shqipëri.

Ne u kemi lëshuar terren mjekërgjatëve dhe pantallonshkurtërve, sepse kemi pasë droje nga egërsimi i tyre, nga lidhja që anë mes njëri-tjetrit për të qenë të dhunshëm, për të marrë primarin e për të bërë ligjin në jetën familjare, nga lindja e deri tek vdekja. Ne heshtim kur ata predikojnë hasmëri, e shohim si një çështje besimi, kur në të vërtetë besimi islam është krejt i kundërt me jetën, qëllimin e mizoritë e tyre.

Ne kemi heshtur kur janë bërë të njohura publikisht lidhjet e lëvizjes vehabiste, ta zëmë në Kosovë, me struktura të posaçme të shërbimit sekret serb, që e përdorin këtë armë, sepse armë është, për të ngritur një vatër të re të krimit.

Shërbimi sekret shqiptar mund të deklarojë se janë iks apo y “luftëtarë” të ISIS nga shteti ynë amë, dhe shumë më tepër se kaq janë nga Kosova apo viset shqiptare në Maqedoni, se sa kanë mbetur në kampe apo se sa janë vrarë. Numërimi i atyre që kanë ikur për të qenë pjesë e luftës kundër nesh apo të vrarëve të mbeturve nuk është një detyrë statistikore për shefin e shërbimit sekret shqiptar, kushdo qoftë ai. Këtë mund ta bënin edhe kryepleqtë. Një rrjet i njohur mediatik dhe financiar ka depërtuar nga shërbimi serb në qarqet radikale dhe goditja e tyre është primare në kushtet e rritës së tyre.

Shërbimi sekret nuk është këtu për të bërë analizën e shkaqeve përse ikin njerëzit e përse vazhdojnë të ikin, por për të parandaluar këtë valë mizore, e cila, ashtu si zbriti në Vjenë, mund të jetë nesër diku tjetër. Dhe përsëri, mos qoftë e thënë, të jetë një emër shqiptari.

Shqiptarët nuk janë shquar për ekstremistë islamë , në të kundërtën ata kanë pasur të theksuar tolerancën , jo vetëm mes rrymave islame, por edhe ndaj besimeve të tjera.

Nën hisen e diellit që na takon, në këtë vend të trazuar erërash dhe të historisë, kemi pasur fatin të jemi shumëplanësh në rrafshin e besimeve fetare. Shumë prej nesh, si edhe unë, kemi pasur të parët tanë, shumë e shumë vite më parë, kristianë të besimit roman, të cilët jeta i ka kthyer në një besim tjetër, por që kurrë nuk janë lëshuar nga betimi në gur, në diell e në hënë, në virtytet e njeriut dhe në besën e tij. Mund të kem ende në viset e Shkrelit kushërinj të largët, të cilët, në ditët e shenjta ose në ditë të zakonshme, i luten Zotit të tyre, me një emër krejt tjetër që i janë lutur gjyshërit e mi shenjtit që kanë pasur më për zemër, por ngarendjen ndaj të mirës, njerëzores e kanë pasur njëlloj. Dhe si i tillë, ngulmuar në gjysmën time si një njeri që i takon botës islame dhe në gjysmën tjetër që beson më shumë tek natyra dhe vlerat njerëzore, mund të kisha qenë ditën e djeshme në Vjenë.

Bota e civilizuar u trondit nga akti makabër në rrugët e Vjenës, ku në tre plane, ekstremist vrasës, viktimë dhe tre policë ishin të së njëjtës kombësi. Njerëzit u tronditën duke parë në të shumë më tepër se ajo që është dukur: Duke parë rrezikun e mbarsjes së një distancimi të ri, tashmë alogjik dhe çnjerëzor mes dy botëve; lindjes dhe perëndimit, të cilat si dy hemisfera përbëjnë të tërën e njerëzores. Asnjëra pjesë nuk mund të perceptohet pa tjetrën, asnjëra prej tyre nuk e përjashton tjetrën, asnjëra nuk ngrihet mbi vlerat e tjetrës. Me këtë ide, ashtu si unë, është shumica dërmuese me dhimbjen e banorëve vjenezë, duke dënuar ekstremizmin dhe do të ishin ndjerë të qetë, sepse jeta e tyre nuk ka të bëjë në asgjë, në asnjë sekondë të jetës së tyre me ata që bëjnë krime kundër njerëzimit, si mbrëmë në Vjenë, qoftë në mesin e Parisit, të Nicës, të Londrës apo në viset arabe e afrikane, ku brenda ditës masakrohen qindra herë më tepër se sa në rrugët e qytetërimit europian.

Në Shqipëri, jo rastësisht dhe jo pa u ndjerë, ka lindur e po gjallërohet lëvizja vehabiste e salafiste dhe kjo nuk është e panjohur për njerëzit, ashtu si nuk është e padukshme për institucionet e shërbimeve të posaçme. Njerëz të caktuar, disa të shkolluar në institucione të rëndësishme të Jemenit, Arabisë Saudite, etj., nuk mësuan vetëm ritualet dhe perceptimet fetare, por edhe shëmtinë që vjen nga i ftohti i një mentaliteti mesjetar, dhe bashkë me rikthimin, sollën edhe këtë mendësi, që dalëngadalë u shndërrua në praktikë dhe më pas në dhunë. Në Kosovë, disa vite më parë, ishte edhe një hoxhë vehabist, që kishte ngritur një xhami me paratë e fshehta të një rryme islamike ekstremiste, që shpërndante ndihma dhe përcaktonte kushte se cilët mund t’i përfitonin ato, dhe, për fat të keq, kushtet ishin vazhdë e një mjedisi radikal ekstremist. Ai quhej Kastriot Duka, i veshur me pantallona treçerekëshe, mjekër të dendur, sy që i shkëndijonin nga e keqja, me fjalën e tij përcillte hasmërinë dhe urrejtjen ndaj atyre që nuk ishin myslimanë, por edhe ndaj myslimanëve jo praktikantë. Në të gjitha fjalët e tij ai sillte në vëmendje vetëm një pjesë nga Kur’ani, atë që i interesonte dhe duke e shkëputur nga konteksti, se “Dënimi i atyre që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij (…) është të mbyten ose të gozhdohen në kryq, ose të gjymtohen, t’u priten duart dhe këmbët e anëve të kundërta, ose të dëbohen nga vendi. Kjo masë ndëshkuese është poshtërim për ta në dynja, dhe në botën tjetër ata do të kenë dënim të madh”. [5:33]

Kur u mendua se u mbush kupa, e përzunë nga Kosova, por bëri strofullën e tij në Shqipëri. Dhe vazhdoi të predikojë hasmërinë dhe urrejtjen. Një figurë e tillë, aspak fetare e aspak njerëzore është e kundërta e asaj që ishte e ngulitur në vetëdijen tonë. Predikimi i hasmërisë dhe i urrejtjes që është i pranishëm në fjalët e një grupi të caktuar klerikësh myslimanë, sidomos në rrethinat e Tiranës dhe të Elbasanit; është, po ashtu, e kundërta e besimit njerëzor për të mirën dhe të virtytshmen.

Unë mund të isha mbrëmë në Vjenë jo vetëm si njëri ndër myslimanët që besojnë se përcaktimi fetar nuk ka të bëjë me dhunën dhe se, ajo që mund të shfaqet në distancën mes dy kulturave, perëndimore dhe lindore, të jetë vlerë dhe urë bashkimi, e jo shpatë që flakërin, qoftë edhe përmes fjalës së urrejtjes. Jam i bindur se bota perëndimore do e pranonte secilin prej nesh në pikëllimin e mbrëmjes së djeshme nëse ai do të shkonte me mendësinë e mrekullisë që ka sjellë bota arabe, e më tej ajo islame, në kontinentin e vjetër. Shumë gjëra civilizuese të sotme e kanë burimin në civilizimin islam, ashtu si shumë vlera perëndimore janë përcjellë tek qytetërimi islam.

Ne kemi pasur fatin të jemi një vend ku përbashkësitë fetare mund të ishin ose shesh përplasjesh, ose mund të ishin truall bashkëjetese. Ndodhi kjo e dyta, por në dekadat e fundit, pas daljes nga izolimi religjioz, rrymat që u përplasën këtu ishin të furishme, pikërisht sepse e shihnin këtë vend si një shesh ku mund të vinin përplasjet e furishme mes lindjes dhe perëndimit. Duke njohur më mirë se vetë ne psikologjinë dhe mentalitetin e sunduesve të rinj, të paraqitur si demokratë, në fillimin e viteve ’90 ky vend u bë pikëtakimi i rrymave radikale islame; me firmën e ish presidentit Berisha morën nënshtetësinë e këtij vendi radikalë dhe ekstremistë të njohur, që nga Egjipti e deri në Jemen; pas perdes së bamirësisë erdhën të vërtetat e një lëvizjeje radikale islame; pas investimeve të sipërfaqshme rrodhën ato të nëndheshmet..

Do të më kishte ardhur rëndë nëse me pikëllimin dhe ngushëllimet për mbrëmjen e djeshme do të ishte bashkuar edhe Visho Ajazi, ish shefi ynë i shërbimit sekret. Do të më kishte ardhur rëndë, pasi nën “pushtetin” e tij, kishte një shpërthim të veprimit radikal islam; shumë njerëz po ikin drejt vatrave të luftës, duke u bashkuar me atë që me të drejtë bashkësia islame e ka quajtur kanceri i shoqërisë së sotme” , krijesën e ububushme ISIS. Asnjëherë më parë nuk ka ndodhur kjo në vendin tonë dhe as që ishte menduar se mund të ndodhte. Por shërbimi inteligjent shqiptar i kishte të gjitha të dhënat se çfarë po gatitej në faltoret ilegale, cilat rryma po fuqizoheshin e po bëheshin gjithnjë e më agresive, cilat ishin rrugët e financimit të tyre dhe si po lëvizej drejt radikalizmit. Por, ndërsa gjente kohë dhe përgjonte njerëzit e politikës dhe botën diplomatike, nuk kishte kohën e vet për të bërë postbllokun struktural dhe për të bashkërenduar me strukturat e tjera të shtetit.

Shumë vite më parë, në qytetin e Shkodrës, ku besimet fetare jetonin nën një pullaz dhe në të njëjtën rrugë, ndodhën dy provokime të rënda fetare: U bë dhunimi i një xhamie në qendër të qytetit dhe u shkel në një kishë katolike. Ngjarja ishte e rëndë dhe mund të shkonte drejt vrasjeve, nëse qyteti nuk do të kishte pasur burra të mençur. Njëri prej atyre që u thirr për të “bërë gjyq” ishte edhe Ded Gjo Luli, atdhetari i shquar. Komisioni disa anëtarësh, me numër të njëjtë katolikë e myslimanë, vendosi se pala fajtore ishte ajo e krishterë. Një i krishterë e ndaloi Ded Gjo Lulin, i cili kishte vendosur ashtu, dhe i tha i zemëruar: Përse or Dedë vendose në favor të myslimanëve? Ded Gjo Luli i qeshi pak dhe i tha serbes: “E drejta ishte aty, por, po të më kishin thënë zotërinjtë e Shkodrës, që për t’u shuar sherri duhej të isha bërë mysliman, sot do të isha i tillë”.

Unë e di se shumë vetë, edhe në vendet më të qytetëruara, kanë filluar të kenë një perceptim jo real për botën islame dhe për myslimanët. Kjo ndodh edhe në Shqipëri, ku po ndodh përplasja e parë e rrezikshme mes konceptimeve fetare, por që nuk ka atë dukje që ndodh në vendet perëndimore. Kjo përplasje mund të ashpërsohet, nëse rrugën ua lëmë të lirë atyre që e duan këtë përplasje, në cilindo religjion që mund të bëjnë pjesë.