Ancelotti: Kina nuk mund ta arrijë kurrë “Kontinentin e Vjetër”

Kina, me shume klube qe ofrojne shuma marramendese per te marre lojtare yje qe luajne ne Evrope, nuk mund te arrije kurre “Kontinentin e Vjeter”, eshte shprehur te marten Carlo Ancelotti, trajneri italian i Bayern Munich.

“Une mendoj se klubet evropiane jane shume lart, pasi kompeticioni me i mire dhe më kompetitiv eshte ketu”, deklaroi tekniku 57-vjecar pas kthimit nga Doha, ku klubi bavarez zhvilloi nje faze te shkurter pergatitore.

Duke folur per klubin kinez te Shanghai SIPG, ai tha se klubit i duket e drejte qe te bleje per 60 milione euro brazilianin Oscar, qe luante me Celsin.

“Futbollistet nuk luajne per para, ata perpiqen qe te bejne me te miren e duhur, luajne ne ndeshjet me te mira ne bote dhe per kete aresye, une mendoj se klubet evropiane jane te mbrojtura ne te ardhmen”, spjegoi Ancelotti.

Kina ka nisur ne dhjetorin e kaluar nje fushate per te marre lojtaret me te mire te planetit, ashtu sic beri me Carlos Tevez, lojtari me i paguar ne bote. Argjentinasi do te marre 38 milione euro ne vit nga Shanghai Shenhua.