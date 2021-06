Anëtarësimi në Këshillin e Sigurimit në OKB, Xhaçka: Arritje e jashtëzakonshme, mund të kontribuojmë në zgjidhjen e problematikave rajonale e globale

Shqipëria bëhet anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara me 175 vota, duke siguruar një prej arritjeve më të mëdha në diplomacinë ndërkombëtare nga ana e shtetit tonë.

Për ministren e Jashtme Olta, Xhaçka, e cila votoi si përfaqësuesja më e lartë e Shqipërisë në Asamble të OKB-së, tha se kjo është një arritje e jashtëzakonshme për Shqipërinë duke u bërë pjesë e tryezës së madhe botërore për paqen dhe sigurinë .

Nga New York ku ndoqi nga afër punimet në Asamblenë e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Xhaçka tha Shqipëria ka qenë një shtyllë stabiliteti në rajon dhe një urë përmes politikës së saj konstruktive dhe me anëtarësimin në Këshillin e sigurimit në OKB tashmë një vend i vogël do të ketë një vend në tryezën e madhe botërore.

“Ka vende që janë angazhuar duke lobuar gjatë gjithë këtyre viteve për të mundësuar këtë që Shqipëria ka sot. Shqipëria duke u ulur si një vend i vogël përfaqësues i rajonit, i grupit të Europës lindore të tryezës së madhe të vendimmarrje globale të paqes dhe sigurisë. Sigurisht është një mundësi e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Vendet e vogla janë dëshmitarë të historisë pa pasur mundësi ta influencojnë atë. Është një mundësi e jashtëzakonshme e prestigjit të politikës sonë të jashtme, për të forcuar marrëdhëniet me aleatët e partnerët tanë tashëm në rang global dhe për të vendosur marrëdhëniet të tjera. Është një mundësi e jashtëzakonshme për gjëra atë që Shqipëria e ka bërë shumë mirë në rajon duke qenë një shtyllë stabiliteti dhe një urë përmes politikës së saj konstruktive”, tha Xhaçka

Xhaçka ka theksuar se Shqipëria, në pozicionin që ka arritur të fitojë, mund të kontribuojë në zgjidhjen e shumë problematikave rajonale dhe globale.

“Nuk kemi pse të jemi optimist, se ne mund të arrijmë shumë, duke kontribuar në zgjidhjen e problematikave rajonale e globale. Çështja e Kosovës, konsolidimi i pavarësisë së Kosovës dhe rritja e numrit të njohjeve është objektiv strategjik i Shqipërisë. Pavarësia e Kosovës është objektiv kombëtar dhe ndihmon në stabilitetin e rajonit.

Do bëjmë gjithë është objektiv kombëtar dhe ndihmon në stabilitetin e rajonit. Do bëjmë gjithçka që çështja e Kosovës, të vihet në vëmendje të OKB-së. Ne mbështesim fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke përmbyllur një dosje mjaft të rëndësishëm në Ballkan, do ishte kyç në hapjen e rrugës për pavarësinë e Kosovës”, tha Xhaçka.

