Anëtari i Këshillit Bashkiak të Shkodrës: Uroj e ka jetën e shkurtër

Në një prononcim për mediat, Arbis Vjerdha, një prej anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Shkodrës, shprehet se këshilli është një turp, te i cili, fatkeqësisht, ishte i detyruar të marrë pjesë.

Vjerdha, ish- kampioni i sporteve luftarake dhe një emër i njohur në Shkodër, u bë pjesë e këtij këshilli si përfaqësues i PDS-së së drejtuar nga Paskal Milo.

Në një prononcim për mediat publikuar nga mediat lokale, ai ka shprehur pakqënaqësitë e tij në lidhje me këshillin bashkiak në Shkodër. Në fakt, ndër të tjera, Vjerdha uron që ky Këshill ta ketë jetën sa më të shkurtër.

Prononcimi i Vjerdhës:

“Ishte një turp që fatkeqësisht duhej të merrnim pjesë. Ajo zyrë nuk shihet me sy, një këshill i bërë si kur jemi në ’36-ën, nëpër bira dhe nëpër skuta.

Më bëri përshtypje fjala ‘betohem’, mendoj se disa njerëz kanë probleme me nderin e tyre, me intelektin dhe mënyrën se si janë zgjedhur. Kjo është lindja e një fëmije të vdekur. Ky këshill nuk e ka jetën e gjatë pasi është ilegjitim dhe unë jam shumë i kënaqur me këtë fakt.

Unë kam qenë gjithë jetën socialist dhe do të jem socialist… Por ky këshill sot ishte pjesa e turpshme e të majtës shkodrane dhe shqiptare. Rama duhet të zhduket një sahat e më parë, bashkë me modelin e Rilindjes që na ka instaluar…

Rama nuk ka promovuar askënd përveçse një kampioni. Unë jam Arbis Vjerdha dhe ai më ka promovuar si kampion pasi i ka leverdisur që një kampion të jetë në anën e tij. Unë jamë vetëm një person, ndoshta edhe i zhytur në politikën e majtë, por do të mundohem t’u hap sytë dhe t’u tregoj edhe të tjerëve se nga kush rrethohen .

Nuk ka asnjë lloj kompromisi që më bën të jem pjesë e një Këshilli Ilegjitim. Ishalla e ka jetën sa më të shkurtër.

Sot pati një përpjekje për të më lënë jashtë votimit, por u thashë prerë ‘këtu më keni, sepse kam ardhur me forcat e mia deri këtu’.

Do të jem një zë i mbytur por do të jem aty. Do shfrytëzoj të drejtat që më jep këshilli për të shkuar në instance më të larta”.

Një ditë më parë u konstituua Këshilli Bashkiak i Shkodrës, që zgjodhi kryetare Brisela Kadian, ndërkohë që opozita protestonte.

e.ll./dita