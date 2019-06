Anëtari i Këshillit të PD: Luli, me ty humbasim të gjithë!

Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edvin Kulluri ka kritikuar ashpër kryedemokratin Lulzim Basha.

Pak ditë parë 30 qershorit, Kulluri thotë se me Bashën kanë humbur të gjithë, duke nisur që nga deputetët e deri te ndërkombëtarët.

Më tej, ai rendit të gjitha dështimet e liderit demokrat, duke i dhënë “shuplakën” finale Bashës.

Postimi i Kullurit në Facebook

Sllogani “Me ne fitojne te gjithe” u shnderrua ne nje dekade ne “me mua humbin te gjithe”! Me ty Lulzim humbin qytetaret pa parti qe qeverisen ende nga Edi Rama! Me ty Lulizm po humbin demokratet shpresen se do ti sjellesh ne pushtet!

Me ty Lulzim humben bashkite qe u fituan me aq mund ne 2015 pas humbjes se 2013! Me ty humben ata qe i le jashte parlamentit dhe partise nga 2014 e me pas! Me ty humben ata qe te mbeshteten per tu bere kryetar dhe i preve ne bese! Me ty humben ata qe nuk te votuan ne 2013 dhe i trajtove si kundershtare ne parti!

Me ty humben mandatet e deputetit ata qe qe i solle nga dritarja e partise dhe i nxorre nga dera e parlamentit! Me ty humben aleatet qe i le jashte zgjedhjeve ne 2017 dhe tani sorrollaten kuturu me “permbysjen iluziore te qeverise”!

Me ty humben nderkombetaret qe te mbeshtesnin si “yllin e ri te politikes”! Ne 15 vite politike hyre, punove dhe e mbylle si “njesh per te qene dysh”! Por ti mos e jep doreheqjen pasi humbe cdo objektiv qe i vure opozites, se pa ty opozita mund edhe mund te fitoje! Jo, ose do humbet gjithcka dhe te gjithe ose nuk ka rruge tjeter!

e.t./dita