Anije me 1 ton drogë nga Saranda? Policia përgënjeshtron mediat greke

Një sasi prej mbi 1 tonë drogë është sekuestruar nga policia greke, e cila u gjet në një anije me vela, ndërsa destinacioni i saj ishte Turqia.

Mediat greke raportojnë se sasia e madhe e drogës ishte nisur nga Shqipëria.

Lënda narkotike besohej se do të këmbehej me heroinë të pastër në Turqi, një metodë e njohur kjo nga grupet e trafikut të drogës.

Policia e shtetit përmes një njoftimi zyrtar ka përgënjeshtruar mediat greke, të cilat kanë publikuar lajmin se anija me 1 ton drogë e kapur në Greqi kishte hyrë nga Saranda.

Policia thekson gjithashtu se sipas verifikimeve të bëra gjatë kësaj periudhe nuk është konstatuar as nga QNOD e as nga Policia Kufitare asnjë rast i dyshimtë i ndonjë mjeti lundrues në drejtim të Greqisë, apo të vendeve të tjera fqinje.

Më pas bëhet me dije se në datën 15 gusht në Sarandë ka hyrë një mjet lundrues Yaht me emrin “ My Dream” me 3 shtetas turq në bord, mjet i cili nuk ka asnjë lidhje me mjetin lundrues “Veleria” të kapur me drogë në Greqi.

Reagim i Policisë së Shtetit:

Në lidhje me lajmin e publikuar në disa media greke se mjeti lundrues që u kap në Peloponez me një sasi hashashi, dyshohet se kishte ardhur nga Shqipëria, informojmë se:

Policia e Shtetit, në kuadër bashkëpunimit me homologët për të parandaluar dhe luftuar trafikun e lëndëve narkotike, duke shkëmbyer informacion në kohë reale apo duke zhvilluar operacione të përbashkëta, menjëherë pas kapjes nga autoritet greke të mjetit lundrues është vënë në dijeni nga homologët, për të dhënat e mjetit dhe personat në bord me qëllim verifikimin e tyre. Të ndaluarit janë shtetas ukrainas.

Nga verifikimi i bërë në regjistrat e PKK Sarandë, Himarë, Vlorë, Porti Jahteve Orikum dhe QNOD, për disa muaj, mjeti lundrues Veleria “MY DREAM” i kapur me drogë dhe dy personat ukrainas në bord, nuk kanë hyrje-dalje në Shqipëri.

j.l./ dita