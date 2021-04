“Do shkojmë tek një familje”, Basha preket nga ‘gënjeshtra e bardhë’ e Nokës, mban fjalimin e zjarrtë

Kryedemokrati Lulzim Basha duket se nuk ka rënë preh e mashtrimeve edhe të demokratëve.

Pas ankesave të herë pas hershme për “prerje në besë” nga Edi Rama në të famshmin 17 maj, sot Flamur Noka e ka gënjyer duke i thënë se do të vizitonin një familje.

Noka, së bashku me militantët e PD- së i kishin përgatitur një surprizë Bashës me një banderolë ku shkruhej “Mirë se erdhe Kryeministër”.

Kjo “dhuratë” e preku Lulzim Bashën.

“Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj, të rinj dhe të reja të Kamzës, mirë se ju gjej! Nga shpirti juaj buron thirrja e fitores, thirrja e ndryshimit! U nisa nga Paskuqani për këtu, Flamur Noka më tha do të shkojmë për vizitë në një familje. Dhe në fakt u përgatita për një vizitë në familje, por në fakt të gjithë këtu jemi një familje. Një familje zemra e të cilës rreh me një qëllim, ndryshim më 25 prill. Një familje e ndryshme në përbërje, me nëna të vuajtura, me gjyshe të cilat kanë sakrifikuar gjithë jetën për një ditë të bardhë, me baballarë që janë rraskapitur, fermave e minierave për të rritur fëmijët e tyre, me të rinj të Kamzës që i shoh në dritë të syrit dhe nuk kanë asnjë dyshim, asnjë dyshim nga të rinjtë e të rejat e Europës. Me studentë e student, të cilët kërkojnë mundësinë për të studiuar për t’u kualifikuar, për të punuar këtu pranë prindërve të tyre, pranë familjeve të tyre, me pensioniste e pensionist që pasi paguajnë faturat e kripura të energjisë dhe në faturën e ilaçeve, s’ju mbetet asnjë kacidhe në xhep. Me mijëra familje të hequra padrejtësisht të ndihmës ekonomike, për racizëm dhe diskriminim politik. Me dhjetëra dhe mijë familje të tjera të cilave nga ky shesh 8 vite më parë ju premtua legalizimi falas dhe u lanë në mëshirë të fatit e u braktisën pa pikën e përgjegjësisë nga dështimi që ju troket në derë për herë të tretë. 8 vite dështime, 8 vite papunësi, 8 vite përkeqësim, 8 vite në vendnumëro!” u shpreh Basha para simpatizantëve të tij.

m.m/ dita