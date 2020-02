Anti KÇK/ Sot dërgohen formularët e parë, kriminelët duhet të justifikojnë pasurinë për 48 orë

Fjalët dhe vendimet sot i lënë vendin veprimeve konkrete. Anti-KÇK-ja zbret në terren për të nisur luftën kundër krimit dhe terrorizimit. Efektivët e OFL-së, Operacioni Forca e Ligjit, e cila është Njësia Speciale që pas 6 muajsh trajnim të specializuar dhe stërvitje del në terren për të zbatuar në bashkëpunim me SPAK-un, Ligjin Special të sapo miratuar për masat pasurore ndaj personave të dënuar ose akuzuar për krim të organizuar.

Por si do të bëhet kjo dhe cfarë pritet që konkretisht të ndodhë sot? Referuar deklaratave të kryeministrit Edi Rama dje, që bëri prezantimin e paketës nga reparti RENEA, sot parashikohet që të shpërndahen formularët e parë për personat të cilët struktura e OLF-së ka dyshime se kanë vendosur pasurinë nga krimi.

Procesi mbi vërtetimin e dyshimeve për një pasuri mbyllet në harkun kohor të 30 ditëve.

Gjithcka do të nisë sot me një formular që struktura e re do u dërgojë kriminelëve brenda apo jashtë burgut për të justifikuar pasurinë. Më pas ky formular i dërgohet SPAK-ut që duhet të shprehet për 15 ditë dhe po kaq gjykatës. Pra cikli, pa llogaritur apelin në hapin e parë mbyllet brenda muajit.

Por cfarë ndodh kur lindin dyshime mbi vendimin e gjykatës? Për këtë kryeministri u shpreh se shteti mund të kërkojë pezullimin e gjyqtarëve nga detyra dhe fillimin e hetimeve për ata. Megjithatë ai paralajmëroi edhe pjesën tjetër, që i ka nxjerrë jashtë venttingu, kur tha se ashtu si kriminelët tani, edhe ata një ditë do të përgjigjen për gjithçka që kanë. Përveç atyre që janë në burg apo hetim, në sitën e anti-KÇK-së do të jenë edhe ata që u akuzuan dhe gjykata, sipas tij e korruptuar i liroi dhe u ktheu pasurinë. Kryeministri ishte i qartë, kur tha dje se do të shkojë në favor të policisë, për rritje rrogash dhe modernizim. Gjithashtu edhe makinat e blinduara të kriminelëve, për të cilat Rama tha se nuk meritojnë të hipin as mbi gomar, pasi e fyejnë. Akti Normativ dje u përshëndet edhe nga SHBA dhe BE.

