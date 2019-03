Antikomunistët që do bëjnë Revolucionin Komunist në 16 Mars!

Dhe ne që jemi shumë të majtë,

në çdo protestë mund të vemi,

nëse Lulashi përmbys djajtë,

dhe tok me ta bie sistemi!.

Lulashi vjen me të përdredhur,

tok me Monikën optimiste,

tash Ramën kanë për ta hedhur,

veç me aksione komuniste!.

Taktikë e strategji nuk kanë,

ndaj do t’i kenë ditët të zeza,

nga teoria të dy janë,

pa diskutim super bylmeza!.

Janë injorantë të klasit parë,

janë mallkimi që ne kemi,

dhe qeveritë në rënçin radhë,

kurrën e kurrës s’bie sistemi!.

Ky është sistemi botëror,

s’ka asnjë lidhje me Të Gjatin,

ndaj Luli Basha me taborë,

e shumta do t’i rruajnë trapin!.

Ky është sistemi i kapitalit,

po ku ta dinë budallenjtë,

se dhe këtu e kanë pushtetin,

po si kudo-paramëdhenjtë!.

Ende këtu s’është çelikosur,

oligarkia financiare,

porse sistemi është vulosur,

në gjithë jetën shqipëtare!

Ky është më antinjerëzori,

në gjithë sistemet shoqërore,

dhe nëse ky do të përmbyset,

i komunizmit do vijë prore!.

Këtu na shpie teoria,

e Lul idiotit dhe Monikës,

do të ndryshojë në Shqipëri,

dhe emërtimi i Republikës!.

Do bëhet prapë popullore,

dhe socialiste natyrisht,

këto ndryshime mund t’i sjellë,

revolucioni komunist!.

Revolucioni që thotë Sala,

po emër nuk i vë mavria,

do bëjnë në datë gjashtëmbëdhjetë,

PD-ëja edhe LSI-ja!.

Një teori tjetër dot s’gjejmë,

në arsenalin leninist,

kur antikomunistët bëjnë,

revolucionin komunist!.

Ata të dy si luftëtarë,

dhe mund të jenë super talente,

për kryengritjet bota mbarë,

është shumë e shumë vigjilente!.

Si ç’e shikojmë Lulëzimi,

nuk është i vetmi budalla,

se revolucioni i mes-Marsit,

asnjë të ardhme nuku ka!.

Luli më kot ka vënë piskamën,

është i mbaruar totalisht,

Bota nuk mbron sot Edi Ramën,

por kët’ sistem kapitalist!.

Të prishi asnjë rregull loje,

s’e lënë mortjen Lulëzim,

se asnjëherë një Kalë Troje,

s’mund të ketë vend në Perëndim!.

Në fakt Maduro nuk është Rama,

por është Lulashi me Monikën,

që s’çajnë kokën për BE-në,

që s’çajnë kokë për Amerikën!.

Pra mos i lodhni njerëzit kot,

ju me flamurin kuq e blu,

le ta mësojë çdo idiot,

revolucion s’bën dot këtu!

A.DUKA