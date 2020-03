Anulimi i fluturimeve drej Italisë, qytetarët do të rimbursohen 100%

Të gjithë qytetarët që kanë blerë një biletë në drejtim të Italisë, do të kenë të drejtën të marrin një biletë të re të mëvonshme nga ana e kompanisë ose të kërkojnë rimbursim me çmim të plotë të biletës.

Autoriteti i Aviacionit Civil ka njoftuar të gjithë qytetarët të cilët janë prekur nga anulimi i fluturimeve në kuadër të masave parandaluese kundër COVID-19, do të mund t’i drejtohen kompanisë me kërkesë të shtyrjes së fluturimit për në një moment të dytë ose të kërkojnë dëmshpërblim.

Për të përfituar të drejtën e tyre, në një nga mënyrat e detajuara më sipër, pasagjerët duhet të vendosin kontakt me kompaninë ajrore me email ose telefon.

Ndërkohë në rast se kompania nuk ju përgjigjet pasagjerëve ata kanë të drejtë t’i drejtohen Autoritetit të Aviacionit Civil, në cilësinë e autoriteti kompetent për zbatimin e udhëzimit të drejtave të pasagjerëve.

“Njoftim i rëndësishëm për pasagjerët e prekur nga anulimi i fluturimeve në kuadër të masave parandaluese kundër COVID-19. Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) informon të gjithë pasagjerët e prekur nga anulimi i fluturimeve, për shkak të masave të marra në kuadër të parandalimit të përhapjes së COVID-19, se sipas parashikimeve të Udhëzimit Nr. 01, datë 26.02.2013, “Për Kompensimin dhe Asistencën e Pasagjerëve në Rastin e Mospranimit në Bord të Avionit dhe Anulimit ose Vonesës Gjatë Fluturimeve” pasagjerët:

AAC, pas marrjes së njoftimit (reklamimit të problematikës me një nga kompanitë) nga pasagjeri, menjëherë do të merr masa të nevojshme për të siguruar respektimin e të drejtave të tyre dhe do të mbajë çdo pasagjer të informuar për statusin e çështjes së tyre. Adresa ku duhet të kontaktohet me autoritetin është [email protected] Përfitojmë nga ky komunikim për t’i bërë edhe njëherë thirrje të gjithë qytetarëve të zbatojnë këshillat parandaluese të dhëna nga autoritetet shëndetësore për parandalimin e përhapjes së COVID-19″, njofton Autoriteti i Aviacionit Civil.

j.l./ dita