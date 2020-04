Anulohet takimi i majit në Zagreb midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor

Samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, i planifikuar në 7 maj në Zagreb është shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Presidenca e BE-së, që aktualisht udhëhiqet nga Kroacia tha të mërkurën se data e re dhe mënyra e mbajtjes së samitit do të vendosen më vonë në varësi edhe të situatës.

“Në marrëveshje me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel, do të bëhen përpjekje për të gjetur një datë të re në qershor, nëse këtë e lejon situata me COVID-19″, thuhet në njoftim.

“Përndryshe, nëse nuk do të jetë e mundur mbajtja e takimit fizik, do të sugjerohet zhvillimi i takimit me video-lidhje para përfundimit të presidencës kroate të BE-së, më 30 qershor”, thekson po ashtu njoftimi.

Shumë vende të Evropës, janë izoluar prej disa javësh në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit.

Italia dhe Spanja kanë numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në botë.

j.l./ dita