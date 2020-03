Apel për një front të përbashkët

Nga Prof. Dr. Isuf Kalo

Në këto ditë kur pandemia e virusit Covid-19 i shtriu kthetrat edhe në vendin tonë mendoj se është koha të jemi të gjithë të bashkuar ndaj këtij rreziku që i kanoset njerëzve tanë.

Është pozitive që një sërë mësimesh të vyera i kemi përfituar tashmë nga eksperienca e përballimit të kësaj pandemie në vendet e tjera, veçanërsisht nga fqinjët , dhe që disa masa mbrojtëse të domosdoshme janë ndërmarrë paraprakisht nga ministria jonë e shëndetësisë dhe task forca e ngritur posaçërisht kundra tij.

Specialistët e shkencëtarët tanë infeksionistë me kompetencë dhe përkushtim professional të lartë kanë zhvilluar një veprimtari intensive informuese për popullatën lidhur me masat mbrojtëse nga kjo e keqe krejtësisht e mundur për tu mposhtur. Ata janë skalioni i parë që po ndeshet me të dhe meritojnë admirim nga të gjithë ne.

Megjithëkëtë në ngjarje të tilla dramatike përveç qetësisë, mirëinformimit dhe bashkëpunimit nga secili prej nesh, mendoj se do të ndihmonte shumë edhe solidariteti, kontributi dhe paqja në nivel jo vetëm personal e familjar por edhe politik e shoqëror.

Në këtë kontekst mund të ishte me vlerë që edhe partitë e faktorët e tjerë politikë gjatë kësaj periudhe të ulnin përkohësisht armët, të shuajnë kontradiktat dhe polemikat mes tyre për tu bashkuar secila me propozimet, vërejtjet dhe kontributet në një front unik, çka do të maksimalizonte forcën dhe efektivitetin tonë. Shëndeti nuk ka ngjyrë partiake. Ai është njësoj I bardhë , i çmuar dhe jetësor për të gjithë. Prandaj edhe task forca e ngritur kundra Coronavirusit them se do duhej të ishte bi-partizane, gjerësisht përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse. Përtej kufijve teknokratik përballimi i rreziqeve të tilla merr dimensione kombëtare madje edhe më gjerë.

Uroj me gjithë zemër që kjo e keqe të mposhtet shpejtë tek ne. Por nëse ajo do të shtrihet më tej do ta bëjë të vështirë përballimin me kontigjentin e disponueshëm (jo aq të madh) të tanishëm të bluzave tona të bardha. do ju bëja thirrje ,duke filluar nga vetja ime(77 vjeçar) edhe kolegëve bashkëmoshatarëve të mij pensionist mjek të ofrohemi të gatshëm pavarësisht nga profilizimet tona, të ndihmojmë sa mundemi vullnetarisht në këtë front të ri. Mposhtja e virusit Covid-19 kësaj monstre mikroskopike tinzake kaq shumë dëmprurëse për shëndetin, ekonominë dhe mirëqenien tonë, është sot detyrë mbi detyrat për të gjithë. Prandaj edhe për ne.