Aplikimi online për Maturën Shtetërore 2019 nis që në janar

Aplikimi për provimet e Maturës Shtetërore 2019 do të nisë që në janar. Ndryshe nga një vit më parë, kur plotësimi i formularëve A1 dhe A1Z zhvillohej në muajin mars, për Maturën Shtetërore të 2019-s, aplikimi online në portalet përkatëse do të zhvillohet që në mbyllje të javës së parë të janarit. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka miratuar tashmë rregulloren se si do të zhvillohen provimet e maturës për 2019-n, ku përcakton afatet dhe hapat që duhet të ndjekin maturantët e këtij viti, si dhe kandidatët e viteve të shkuara për dhënien e provimeve të detyruara dhe atyre me zgjedhje, rezultatet e të cilave janë vendimtare për vijimin e garës për studimet e larta. Sipas kushteve të përcaktuara në rregullore, deri në datën 24 dhjetor 2018 do të shpallen në portalin e MASR dhe QSHA formularët A1 dhe A1Z, si dhe udhëzuesit e plotësimit të tyre online. “Maturanti bën aplikimin online fillimisht në portalin qeveritar “e-albania” në periudhën 7-15 janar dhe më pas në portalin “Matura Shtetërore 2019” në periudhën 16 janar deri në 6 shkurt të vitit që vjen, sipas një plani të përcaktuar nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit për të gjitha njësitë arsimore në vend”, saktësohet në rregulloren e miratuar. Në përfundim të hedhjes së të dhënave në sistemin online, secilit maturant kandidat i jepet një kopje e printuar e rezultateve të hedhura të të gjitha viteve të shkollës së mesme të firmosura dhe të vulosura nga vetë maturanti dhe drejtori i shkollës, ndërsa kopja tjetër ruhet në arkiv.

Kushtet e hyrjes në provime

Lëndët e provimeve të Maturës Shtetërore 2019 për shkollat e arsimit të mesëm të lartë janë: 3 provime të detyruara, përkatësisht në lëndët Gjuhë shqipe dhe letërsi, Matematikë, dhe Gjuhë e huaj e parë, si dhe një lëndë që do të jepet si provim me zgjedhje nga lista e 11 lëndëve të miratuara. Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se provimet e maturës i jep çdo kandidat që përfundon gjatë 2019-s vitin e fundit të shkollës së mesme dhe që plotëson në kohën e duhur formularin A1 dhe A1Z. Po ashtu në këto provime kanë të drejtë që të hyjnë edhe të gjithë kandidatët që në maturat e viteve 2012-2018 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe që gjatë vitit që vjen do të pajisen me diplomën e maturës. Ndërsa kandidatët që kanë marrë Dëftesë Pjekurie përpara vitit 2011 dhe që dëshirojnë të aplikojnë për vijimin e studimeve të larta gjatë vitit që vjen, bëhet e ditur se do t’u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje, ose provimet e njëvlershme me to të njehsuara nga Institucioni Arsimor Vendor. Këta kandidatë në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje, ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues kanë të drejtë që të japin vetëm një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga vetë institucionet e arsimit të lartë në vend. Për kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para 2014-s, por që nuk janë pajisur me Dëftesë pjekurie apo Diplomë mature bëhet e ditur se nuk janë të detyruar që të japin gjuhën e huaj si provim të detyruar. Këta kandidatë pasi të kenë fituar provimet e maturës do të marrin diplomë dhe certifikatën për të vijuar më tej konkurrimin për shkollat e larta. Po sipas rregullores, çdo maturant që nuk rezulton kalues në provimet e maturës në sezonin e muajit qershor, ka të drejtë që t’i japë sërish përgjatë sezonit të vjeshtës që do të zhvillohen në periudhën gusht-shtator të vitit që vjen.

Rregullat për maturantët e viteve të shkuara

Sipas rregullores dhe udhëzimit të miratuar më herët, kandidatët të cilët në maturat e viteve 2012-2018 që kanë zgjedhur për të dhënë dy provime me zgjedhje, bëhet e ditur se kur kanë: “Mbetur në dy provime, në Maturën e 2019-s, do të japin vetëm një provim me zgjedhje të përcaktuar në listën e lëndëve të miratuara”. Për rastet kur rezultojnë kalues në një prej tyre, do të pajisen me Diplomë të maturës, çka do të thotë se nuk janë të detyruar që të japin më provime me zgjedhje. Po sipas rregullores, kandidatët që në Maturën Shtetërore 2013 kanë zgjedhur për të dhënë tre provime me zgjedhje dhe kanë mbetur në dy, ose tre, në maturën e vitit që vjen duhet të japin si provim me zgjedhje vetëm një lëndë, të cilën do të përcaktojnë nga lista e miratuar. Në rastet kur rezultojnë kalues në 2, ose më shumë prej tyre do të pajisen direkt me diplomën e Maturës, duke mos qenë më të detyruar për të dhënë provim tjetër me zgjedhje.

Plotësimi i formularëve online

Maturantët e këtij viti shkollor do të plotësojnë online formularin në ambientet e shkollës ku janë duke përfunduar studimet e mesme. Ndërsa plotësimi i formularit A1Z nga maturantët e viteve të mëparshme do të bëhet në shkollat ku këta kandidatët kanë kryer studimet e shkollës së mesme. Për të bërë plotësimin e këtij formulari, ata kandidatë duhet që të paraqesin një kopje të noterizuar të Dëftesës së pjekurisë dhe vërtetimin me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme me fotografi, certifikatë të maturës me notat gjitha viteve të lëshuar nga drejtori i shkollës sipas regjistrit të amzës, apo dokumentin të lëshuar nga Arkivi i Shtetit. Më tej në rregullore saktësohet se për shkollat profesionale dhe shkollat e mesme të orientuara, në rastet kur kandidati ka fituar dëftesën e pjekurisë, si provime të detyruara njihen: Letërsia dhe matematika, nëse janë dhënë dhe janë fituar, si dhe një ose dy nga provimet në mungesë të letërsisë dhe të matematikës, sipas planit mësimor të shkollës së tyre. Më Pas, drejtoria arsimore përcakton provimet, rezultatet e të cilave do të mbarten në sistem në vend të letërsisë dhe matematikës.

Hartimi i testeve

Në rregulloren e miratuar nga MASR përcaktohet se do të jetë Qendra e Shërbimeve të Arsimit që do të merret me administrimin e testeve të secilës lëndë që do të zhvillohet në provimet e maturës. Fondi i detyruar i pyetjeve për çdo provim do të hartohet nga ekspertët e QSHA-së. Ky institucion është gjithashtu përgjegjës për hartimin e grafikut të shpërndarjes nga Posta Shqiptare të materialeve të provimeve në ditët e përcaktuara, teksa do të përzgjedhë edhe mësuesit që do të merren me vlerësimin e testeve, lëshimin e diplomave të maturës, si dhe arkivimin e të dhënave të çdo maturanti që do të aplikojë online për vijimin e studimeve të larta në një nga universitetet publike, apo private të vendit. Më tej bëhet e ditur se Komisioni i Maturës Shtetërore krahas përzgjedhjes së administruesve të provimit në të gjitha nivelet, do të jetë përgjegjës edhe për verifikimin dhe garantimin e çdo mjedisi për efikasitetin e bllokuesve të valëve të telefonisë celulare. Bllokuesit duhet të jenë të instaluar paraprakisht në vende fikse të mjediseve të provimit dhe të jenë të konfiguruar për të bllokuar valët në mjedisin përkatës të provimit.

Pikët që duhen për të kaluar

Edhe për provimet e 2019-s, mbetet në fuqi rregulli për pragun kalues. Në këto kushte, për të qenë kalues, si në provimet e detyruara, ashtu edhe në atë me zgjedhje, maturanti apo kandidati i viteve të shkuara, duhet të marrë detyrimisht 20 për qind të pikëve totale me të cilat vlerësohet testi. Përzgjedhja e testeve përfundimtare të provimeve të maturës sërish do të bëhet përmes teknologjisë digjitale. “Kandidatët nuk lejohen të rijapin provimet me zgjedhje, nëse në maturat e viteve të mëparshme kanë marre rezultate jo më të ulëta se sa 4.50. Në rastet kur kandidati ka dhënë më shumë se një herë një lëndë, në provimet me zgjedhje i njihet vetëm rezultati i vitit të fundi”, detajohet në rregulloren e provimeve.

Kategoritë që do të japin provimet e Maturës 2019

Provimet e maturës i jep çdo kandidat që përfundon gjatë 2019 vitin e fundit të shkollës së mesme dhe që plotëson në kohën e duhur formularin A1 dhe A1Z.

Kandidatët që në maturat shtetërore 2012-2018 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe nuk janë pajisur me diplomë e maturës, do të pajisen me të për të vijuar më pas garën për studimet e larta.

Ndërsa kandidatët që kanë marrë Dëftesë pjekurie përpara vitit 2011 dhe që dëshirojnë të aplikojnë për vijimin e studimeve të larta gjatë vitit që vjen do t’u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje, ose provimet e njëvlershme me to. Këta kandidatë në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje, ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë që të japin vetëm një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga vetë institucionet e arsimit të lartë në vend.

Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para 2014-s, por që nuk janë pajisur me Dëftesë pjekurie apo Diplomë mature nuk e japin gjuhën e huaj si provim të detyruar. Pasi kanë fituar provimet e maturës, ata marrin diplomë dhe certifikatën përkatëse.

Çdo maturant që nuk rezulton kalues në provimet e maturës në sezonin e muajit qershor ka të drejtë që t’i japë sërish po sipas të njëjtave kushte në sezonin e vjeshtës.

Në maturat e para 2019-s, kur maturanti ka dhënë më shumë se një herë një lëndë në provimet me zgjedhje i njihet vetëm rezultati i vitit të fundit.

Lista e lëndëve që do jepen si provim zgjedhje

Kimi Fizikë Biologji Histori Gjeografi Qytetari dhe Psikologji Filozofi dhe Sociologji Ekonomi Histori Baleti Histori Arti Histori Muzike

Maturanti/kandidati përjashtohet nga provimi kur:

Ndryshon vendin që i është caktuar.

Merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë/kandidatë të tjerë.

Bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit.

Mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit.

Refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit.

Maturantit nuk i njihet rezultati: