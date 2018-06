Apologjia e Mirushit dhe Sokrati i Lasgushit

Fatbardh Rustemi

Meqë Sokrati i Mirushit, më sjell në mend rolin e fabulistit Ezop tek “Dhelpra dhe rrushtë” luajtur nga Kadri Roshi, po parashtroj dhe unë një fabulë, nisur nga një poezi e Hajnes: Zoti pasi u ndau tokat njerëzve, sikurse ndodhi me Reformën Agrare në Gorre të Lushnjes apo me ligjin nr.7501 të Berishës, u duk poeti për të marrë ngastrën e tij. Zoti, i habitur e pyet: “Ku ishe ti, poet, kur unë ndava tokat?” “Në qiell”-iu përgjigj ai. “Mirë atëherë, prit atje, kur të ndaj qiellin.” Por, artistët e kanë lënë qiellin, kupto skenën dhe kanë zbritur në truallin teatror, me ofshama therori, njësoj si Leka në dramën “Toka Jonë” të Kol Jakovës, duke iu kundërvënë Tuç Makut të kullave, se pop i përvetëson truallin. (Një aktor shfaqi fobi, mos kullat po i binin mbi kokë. Sa keq për miliona njerëz në mbarë botën, që jetojnë nën gradaçiela? Bëj çudi se ata që kanë jetuar denbabaden në kulla, shfaqin alergji prej tyre, duke qenë në një llogore me ata që i vunë flakën kullave të Marka Gjonit. Sipas meje, kullat dhe qiell-gërvishëset janë respekti dhe mirënjohja më e madhe ndaj tokës sonë të shtrenjtë, përkundër masakrës urbane në Golem të Kavajës.) Ndiqni këtë ligjërim të Inkuizitorit nga drama e Bertolt Brechtit, “Jeta e Galileut” përkthyer nga Petro Zheji, meqë jemi në një mjedis teatror:

“Inkuizitori-Këta njerëz thonë se e keqja, e tërë e keqja ka ardhur nga këto tabela të përllogaritjeve dhe jo nga fryma e revoltës dhe e dyshimit. Por, nuk është kështu, puna nuk është të llogaritet, nuk është te tabelat. Numrat na detyrojnë, thërrasin ata. Po që nga kanë dalë vallë këta numra? Të gjithë e dinë se burimi i tyre është tek dyshimi. Këta njerëz (Është fjala për iluministët. F.R) dyshojnë tani në të gjitha. Po mos vallë ne duhet ta ngremë shoqërinë njerëzore mbi themele të lëkundur të dyshimit (ndaj perëndisë-shtetit F.R) dhe jo më si gjer tani mbi besimin (tek zoti-qeveria. F.R). Shkenca ka të bëjë me një dituri, e cila përftohet përmes dyshimit.”-bën Inkuizitori apologjinë e tij për të justifikuar turrën e druve. Pra, numërat, tabelat e llogaritjeve, Galileu ishte matematikan, hodhën dyshime mbi dogmat fetare. Pra, nga numrat dhe përllogaritjet u kalua tek idetë e reja të humanizmit. “Olimbi, jeta është llogari!”-thërret Nikollaqi tek “Karnavalet e Korçs” të Spiro Çomorës. Në rolin modern të tabelave të përllogaritjeve, shifrave, databaseve të tenderimeve, allishverisheve dhe sekserët është rrënjosur dyshimin se sot vidhet me laps, siç njihen ndryshe “vjedhje me ligj”. Nëse dje e keqja erdhi nga dy PP-të (Parti e Punës), tani është shtuar dhe një “P” tjetër (Partneriteti Publik Privat). Thënë me fjalët e Ndrenikës: “Këtu bije erë e keqe.”, fal edepsezëve. Në perceptimin tim, duket sikur kemi dy palë: në njërën anë “derri i kënaqur”, sikurse thohet rëndom: oligarkët dhe në anën tjetër “Sokrati i vuajtun”, protagonizmin e të cilit po e pretendojnë aktorët, edhe pse nuk është tagri i tyre. Kështu mu duk tek shihja apologjinë e Mirushit në një stacion televiziv, i cili të gjitha duartroktijet ia njihte vetes, duke e përvetësuar në një farë mënyre, si Sokratin dhe rolin e tij nga monodrama. Me këtë ndjenjë përvetësimi aktorët sillen dhe ndaj godinës së teatrit, të vetëshpallur si pronar legjitim, duke injoruar publikun. Dhe ai që administron pronat publike, është shteti, “shteti i narkotikëve”. T`i kthehemi përvetësimit të parë, filozofit dhe personazhit. Roli i Mirushit hedh në publik mesazhe të njëanëshme, duke iu larguar thelbit të orgjinalit. Pak kush e di, dhe kjo e ka një shkak se, autori i monodramës “Apologjia e vërtetë e Sokratit”, është: Kostas Varnalis. I lënë enkas në hije, ma do mendja: për shkaqe biografike. Ja sesi: Kostas Varnalis, në vitin 1919 teksa studjonte në Paris për filozofi, letërsi dhe sociologji, u bë marksist. (Sokrati të flasë me gjuhën e Marksit, mos e dhëntë zoti, kur kemi aktorin tonë demokrat, që të bën dhe të qash?!) Autori i monodramës ka marrë pjesë në frontin Nacional-Çlirimtar të udhëhequr nga komunistët grek. (Po pse prej partizanit do marrim mend ne, aq më keq grek, kur kemi minoritarët e Dules?) Në vitin 1959, Kostas Varnalis, u nderua nga sovjetikët me çmimin Lenin të Paqes, të cilën e kanë pranuar: edhe Pikasso me Mandelën. (Tutje, plako, më mirë përmendim çmimet ndërkombëtare të Mirushit!) “Unë i braktisa të gjitha interesat e mija, e për shumë vite me radhë e lashë familjen pas dore duke u marr vetëm me ju; vetëm e vetëm t`ju bëja njerëz të virtytshëm.”-janë fjalët e Sokratit orgjinal, sikurse na e ka sjellë Platoni, i përkthyer në shqip nga Lazer Radi, i persekutuar i regjimit komunist. A e përmbushim ne kushtin e filozofit për të qenë të virtytshëm kundrejt kauzës sonë? Meqë apologjinë ia lashë Mirushit aktor, tani duhet të shpjegoj arsyen pse Sokrati qënka i Lasgushit poet, i lënë dhe ky në heshtje, pas dore, në harrim: ku askush nuk është kujtuar ta sjellë në skenë? Poema “Ekskursioni teologjik i Sokratit”, u shkrua nga Lasgushi ynë një vit pas vdekjes së poetit grek, Varnalis, më 1975-ën, pikërisht kur, Sherif Merdani me shokë, akuzoheshin se me artin e tyre të molepsur, po degjeneronin rininë. E njëjta akuzë si për Sokratin: “për korruptim të rinisë”, të cilit i dhanë dënim kapital me pirje të gotës me helm. E di që do më thonë: lëri këto përralla, ne kemi hallin e hajdutëve, arrogancës së qeverisë! Dhe hajdut në Shqipëri i zënë politikanët dhe opinionistët me ndihmën e “qytetarit digital”. (Ashtu si Sokrati, në Tribunalin e Hagës, piu shishkën me helm dhe gjenerali i luftës, i akuzuar për krime kundër njerëzimit, kroati Slobodan Praljak. Mos duhet t`i heqim kapelën dhe këtij? Gjithsesi ajo që bashkon Sokratin e pafajshëm dhe kriminelin e luftës është Tribunali i Drejtësisë, qoftë ai i Athinës, qoftë ai i Hagës, të cilët dallohen mes tyre: kush dënon të pafajshmin dhe kush kriminelin.)

Meqë ka një dëshirë për mbrojtjen e vlerave kombëtare, sikurse deklamohet në tubime, është rasti, që në këtë vëmendje të shtuar, të citoj Asdrenin në një letër drejtuar Lasgushit: “Ndonjë libër si atë që kemi shtypur ne këtu (në Bukuresht): e shikojnë me sy të lig, e çikin me gishtrinjë të thatë, pastaj rrinë në fron dhe… heshtin. Mos kujto se kjo është një heshtje e pafajshme, naive: urrejtja, ajo më djallëzore shpërthen në këtë moment, brenda mu në fundin e shpirtit të tyre. E urrejnë kulturën, të urrejnë ty, i urrejnë librat.” Po kush qenkan këta që urrejnë kulturën, poetin dhe librat? Janë pikërisht ata që urrenin dhe Sokratin. Denoncuesi i parë i tij, për ata që s`e dinë ta mësojnë, ishte: Aniti, eksponent i Partisë së Demokratëve të Athinës dhe tregtar i pasur, i dyti, Meleti, një poet mediokër, dhe Likoni një demagog tepër dinak. Nuk ka aleancë më kobzezë se sa kur bëhen bashkë: politikani i ditës, artisti mediokër dhe demagogët. “Është e vërtetë se mbi mua rëndon urrejtja e shumë njerëzve, gjë e cila edhe mund të më shkatërrojë. Nëse unë dënohem, kjo nuk më vjen as nga Meleti dhe as nga Aniti, por vetëm nga zilitë dhe shpifjet e shumta. Janë pikërisht këto që shkatërrojnë shumë njerëz të ndershëm e do të vazhdojnë të dëmtojnë edhe shumë të tjerë, e me siguri, unë nuk do të jem i fundit.”-janë fjalët e Sokratit të dëshmuar nga Platoni. Kur është fjala për “shkatërrimin e njerëzve të ndershëm” e gjitha kjo lukuni sojsëzësh heshtë, sikurse bën dhe “avokatin e djallit”, kur në mes të ditës dhe në mes të bulevardit, në sy të kamerave dhe të gjithë botës, bëjnë fajtorë: viktimat e ndershme. Për një godinë të babaqemos, po bëhet qameti, kur nderi i Shqipërisë moderne dhe i shqiptarëve plot sqimë e pretendime e do: një teatër bashkohor?! Dhe me kë i kanë inatet këta improvizues kauzash, që na hiqen si “Sokrat të vuajtun”? Me të suksesshmit, me vlerat, me atë që të shpije në Evropë, me atë që guxon, që i futet reformave pavarësisht kostos së tyre. (Fotoja e Kujtim Spahivoglit në kopertinën e një reviste sovjetike u bë shkak ta shkatërronin regjisorin e talentuar. Ndërsa Sokrati do na thoshte: “Për mua e keqja më e madhe është pikërisht ajo që bëjnë ata: vrasin një njeri me të padrejtë. Unë nuk po mbroj këtu vetveten, siç mund të mendojë dikush nga ju, por ju mbroj juve, o qytetarë, sepse duke u dënuar unë, ju bëheni fajtor ndaj një dhurate hyjnore.”) Dramat njerëzore, ku talenti të kthehet në fatalitet, i kanë persekutorët e tyre në radhët e mediokritetit, i cili së fundi po bëhet agresiv. Shkaku duhet kërkuar tek Reformat, pasi përherë e më shumë mediokriteti, qoftë dhe i veshur me petka profesorësh llomotitsish, ndjen se po i ngushtohen hapsirat, kur deri dje me një teserë në xhep, dhe një diplomë “Kristali”, livadhiste. Këshilla e parë që të jepej në diktaturë, ishte kjo: “Përpiqu të shkëlqesh sa më pak.” Atyre që u vriten sytë nga shkëlqimi i kthejnë prozhektorët nga vetja.

Nëse Prometeu u dënua nga perënditë e Olimpit se u dha zjarrin njerëzve, Sokrati u dënua nga Pallati i Drejtësisë se u futi atyre dritë në shpirtë. Pra, beteja nuk është atje ku shfaqet, por, atje ku fshihet. Teatri është strofka e filmaxhinjëve. “Ti, filozofinë antike,/o Sokrat me tru në kokë,/që prej qiellit e zbrite/krejt përposh këtu në tokë./Përcaktove dhe Moralin, përcaktove Drejtësinë.”-shkruan Lasgushi në poemën e tij që akoma nuk ka gjetur aktor. Ky është Sokrati i vërtetë, që poeti Lasgush i ka kushtuar një nga poemat më të bukura, për fat të keq: e pandjerë. Një poezi e pabotuar mjaftoi për Lasgushin, që të thirriste në duel ministrin e atëhershëm, kolegun e tij Ernest Koliqin, dhe pikërisht ky kalorës i poezisë, i bejlegut, dënoi veten me një heshtje refuzuese gati për një gjysëmshekulli. Sepse ai nuk pranoi të aktronte. Duket e qëlluar hënia e Ramës: “Ua kam thënë, Luli, është artist!”

Fal këtij akumulimi të gjatë, thuajse i harruar, ku përçmimi dhe tallja nuk i ndahej, Lagushi shkroi poemën “Ekskursioni teologjik i Sokratit”, e cila vazhdon të vuajë “komplotin e heshtjes”. Frymëzimi mbeti për poetin një eksitim hyjnor, një dritë fshehtësije, me një gaz të pikëlluar, duke i dhënë dridhje materies, por duke mos prekur shpirtërat e përgjumur të artistëve të skenës. “Shkruaj këngë të ëmbëla, që u duken farmaq, (helm).”-ankohet ai. Por kujt i duken farmak? Anitit partiak, Meletit mediokër dhe Likonit demagog. Pikërisht këta duan ta kthejnë në tempull bastionin e fundit të dogmave të socrealizmit, që çfarë s`kanë thënë ekraneve për të. Është po ai helm që Sokrati e piu në respekt të ligjit, edhe kur miqtë i luteshin, ta shpëtonin. “Hija ime nuk di dhunë,/Di veç frymëzim lirie…”por, dhuna më e keqe sot: është dhuna verbale, që të kujtojnë kuadrot e dikurshëm, të cilët për të krijuar gjendje friksimi i binin tavolinës me grusht. Heronjtë pozitivë të realizmit socialistë të luajtur prej vitesh në skena dhe filma, apo të adhuruar në adolishencë, thellë prej subkoshiencës, gjejnë rrugë dhe dalin, aty ku nostalgjia përbuz traditën. Shihni emisioni Disko Lajm se me çfarë detajesh njihen filmat e kinostudjos “Shqipëria e re”. Hakërrimat e politikanëve duan të mbysin “Hakërrimën” e Ali Asllanit, që Mirushi e reciton plot pasion, sikur ta ketë shkruar vetë. Epo ajo revoltë kundër “derrave të kënaqur” ka dalë nga shpirti i një poeti lab, që gjithë jetën pati detyra të rëndësishme gjatë kohës së mbretërisë, si kryetar bashkie dhe prefekt. Ja pra, prej një shtetari doli “Hakërrima”, sikur të dilte prej shpirtit të kryetarit të bashkisë së Tiranës? Ndërsa revolta e Lasgushit vjen nga poshtë, ajo e Ali Asllanit vjen nga sipër. Nëse Sokratin do ta kërkoni studjove televizive, apo tek ata që ngrysen e gdhihen nëpër portale, do shihni veçse apologjinë e Mirushit dhe jo Sokratin e Lasgushit.

Ndryshe nga Sokrati i Kostas Varnalisit, Sokrati i Lasgushit është krejt i tij, por këtu nuk është vendi të merrem gjatë me këtë orgjinalitet të poetit tonë, i cili ende s`ka gjetur aktor. U përfol se poeti ishte jashtë kohës, jashtë sistemit, por, me të lexuar poemën në fjalë, kupton se ai bën lojën e dyfishtë të Hamletit, duke luajtur njëherësh dhe fantazmën e poetit, që e dinin për të vdekur. Sa real po aq dhe virtual! “Në ç`regjim jetojmë?”-më pyeti një ditë. “Në socializëm, zoti Lasgush.”-i përgjigjet Kadare. Ama, kur lexon poemën, ai e ka më të qartë se kushdo kohën në të cilën jeton, por enkas e injoron, për t`ia kthyer me të njëjtën monedhë, injorimin që koha i bëri atij. Këto janë sfida, këto janë përballje dhe jo këto me kështjella kartoni apo betoni, të cilave po u thurem apologjira! Nuk është e lehtë të jesh Lasgush, sikurse nuk është e lehtë të jesh Sokrat! Sokrati i Lasgushit, nuk është reckaman, as klithmëtar i mbytur prej hidhërimit, ai është sfidant. Ekskursioni i tij ngjan me të një gazetari investigues, pa deklamacione, duke vënë në bangën e të akuzuarëve krerët e shtetit: kryeqeveritarin, kryeqyqtarin dhe krypriftin, që, për kohën ishte kryehoxha. Siç shihet janë tre kryetarë, po aq sa ç`ishin dhe denoncuesit e Sokratit. Të parin që takon heroi i poemës, është kryeshtetasi, thënë me gjuhën e sotme kryeministri i vendit, që, dikur quhej Mehmet Shehu, më pas: Nano, Meta apo Sali Berisha, të cilët i pyet: “A i beson”,-the,-“more burrë,/Kryeshtetas mendjendritur,/a i beson ti këta Zotër/posi populli i paditur?” Dhe merr këtë përgjigje, e denjë për një demagog, i tipit: bjerë e vdis për gërmadhat! ”Unë nuk besoj aspak/as në Tempull, as në Zot,/po qëndroj për sy e faqe,/mërzit veten kot më kot./Se për Zotërit, në djall,/që të gjithë a s’kanë vajtur?/Këtë dredhëri bëj unë,/përmbi fron për të më mbajtur./Unë e di, se, në një kohë,/populli ka për t’u ngritur,/perandorë e kryeshtetas/posi bar për t’i kositur.” Siç shihet poeti i heq maskën mashtrimit, demagogjisë, duke parashikuar dhe fundin e pushtetarëve, të cilët diheshin që ishin ateist dhe s`kishin punë me zotin, përderisa shembën foltoret e shenjta. Por, poeti nuk u fal demagogjinë. (Me sa ngazëllim u tha se prishja e teatrit i ngjan prishjeve të ndërtesave të kultit. Budallalik me brirë, si e si të pozosh antikomunistin. Nëse diktatura do kishte prishur xhaminë e vjetër të Namazgjasë dhe do ngrinte këtë të renë, që demokratët po e kontestojnë, sikur pritet të ndodh me teatrin, indirekt je duke i bërë një shërbim diktaturës.) Sokrati orgjinal u akuzua se po shthurte rininë e kohës, duke predikuar kundër perëndive zyrtare për t`i zëvendësuar ato me perëndi të huaja. E thënë me gjuhën e kohës, Sokrati po dënohej për agjitacion dhe propagandë.

Sokrati largohet nga pallati i madh dhe shkon të takojë kryegjyqtarin, apo kryetarin e Gjykatës së Lartë, dikur Aranit Çelën, sot Xhezair Zaganjorin. Kadareja shkruan: “Një ditë më tha: -“Kur e dënuam me 80 vjet burg Vinçens Prenushin, ai ishte 76 vjeç.” -“Ju thatë “e dënuam”, në mos gaboj? Atëherë e futni dhe veten në dënimin e tij?” -“Sigurisht. Poeti përgjigjet për çdo gjë.” Pra, poeti i shpërfillur, merr atributet e sovranit, sepse ai ishte nga ata të qiellit, që pret kohën, kur zoti të ndajë qiellin. Artistit nuk duhet t`i mungojë kurrë sensi dhe shqisa e drejtësisë, që ta meritojë të qënit Sokrat, qoftë dhe Lasgush. Është gjëja më qesharake të pretendosh tempull me mekatarë, ku janë gjymtuar shpirtëra dhe jetë njerëzore. Dramat më të madhe janë luajtur jashtë skenës së teatrit, dhe kjo është arsyeja që drama shqipe u asfiksua. Por, por kush do t`ia dijë për këtë tragjedi, teatralët?! “Vajte i the:-Kryegjyqtar,/burrë i drejtë e mendjelartë:/a i beson ti perënditë,/posi populli i paqartë?/”Unë nuk besoj që ka/shumë zotër a një zot,/po për sy e faqe shtirem/që lus Zeusin (E.Hoxhën) kot më kot./Sa për zot-në dreq! Në djall!/Zotërit s’paskan mbaruar?/Kështu dhelpërohem unë,/në Fron tim për të qëndruar./Sot, për sot, gjejmë pa bëjmë,/gjersa të na vijë fundi,/gjersa populli i sqaruar/të na tundi e të na shkundi.” Ky ishte fundi i paralajmëruar i byroistëve, sikurse dhe i gjyqtarëve dhe prokurorëve, që harbonin ekraneve me sende luksi. Populli veçse pret që pas tyre të jetë radha e politikanëve. Sot të gjithë ata që janë për Reformën në Drejtësi janë me Sokratin, Lasgushin dhe Kostas Varnalisin dhe nuk merren me reliket e një kohe të përmbysur. Fundja, Rama njihet për kthimin në identitet të trashëgimisë kulturore, si askush tjetër. Lloj-lloj i thanë dhe për këtë të mirë publike!

Sokrati i Lasgushit del prej Pallatit të Drejtësisë duke u përshëndetur ironikisht me Gjyqtarin dhelpëror dhe shkon të kryeprifti, që, duhet nënkuptuar selia e partisë ku udhëheqin kryetarët e partive. Aludimet dhe insinuatat e poetit të çojnë, si në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve dhe në Akademinë e Shkencave. “Mu në Tempull vajte pyete/kryepriftin madhështor,/atë prift të ditur shumë/q’ish i madh e shenjtëror./”A i beson, o Kryeprift,/që je kaq me dituri:/A i beson”, – the, – “perënditë/Posi populli axhami?/Fol me mua, fol me mua,/folmë sot ballë për ballë,/thuaj ç’ke në zemër tënde:/a beson më Zot ti vallë?” Dhe merr këtë përgjigje cinike: “Unë fare, nuk besoj/në ka Zeus a tjetër zot,/unë bëj, për sy e faqe,/sikur lus me shpirtin plot./Papo shtirem që, besnikët,/mos zbulojnë shpirtin tim,/se kështu e do ky popull/që s’di gjë nga ky mashtrim./ Nuk ka Zeus, as nuk ka Zot,/Ferr, Lugat t’imagjinuar,/po ka popull të paditur/popull q’ende s’është zgjuar.” Populli u zgjua dhe populli është zgjuar, edhe pse tentohet ta vënë në gjumë. Harruat se teatri ka bërë gjithçka në përgjumjen e popullit?!

Nuk mund ta mbyll këtë shkrim pa përmendur një pasazh nga letra, që Lasgushi i dërgon në këmbim Asdrenit: “Ti më thua: “Pse flet çapraz?” Unë kërcej e të përgjigjem:-Sepse s`flas me kuptim!” Ti përsërit:-“Pse s`flet me kuptim?” Unë shtrihem e jap frymën e fundit: ”Sepse jam i marrë”. Kjo është një gjendje kllapie, jermi, i njeriut të uritur që, Shqipëria, do ta njihte më pas, si poetin e saj më të madh lirik. “Ju vetë po e shihni se akuzuesit e mi, të cilët kanë grumbulluar kundër meje një mori akuzash nga më të turpshme, nuk janë të zotë të gjejnë qoftë një dëshmimtar të vetëm që t`ju thotë se unë jam paguar, qoftë dhe njëherë të vetme, apo t`u kem kërkuar gjësendi, përkundrazi, jam unë ai që mund të paraqes një dëshmimtar të pakundërshtueshëm, i cili mud të dëshmojë të vërtetën e kësaj që po ju them: varfërinë time.”-u drejtohet Sokrati denoncuesëve të tij. Sigurisht, varfëria e Sokratit bëhet një me urinë e poetit. Para do kohësh në portale flitej për varfërinë e Robert Ndrenikës. Sikurse më vjen në mend dhe Ajtanga Lubonja, e cila udhëhoqi protestat për dorëheqjen e guvernatorit, Fullani, të cilit ata pak ditë qelie, ia shtuan paratë duke e dëmshpërblyer. Rrëfimi i saj rënqethës, se atë kollere buke që siguron nga pensioni e ndan dhe me zogjtë, të cilët çukisin në dritaren e dhomës: në një nga godinat e qytetit të studentëve, ku ajo banon aktualisht. Dikur aty banonte dhe Adriatik Llalla i përfolur për pasurira përrallore dhe abuzime të frikshme me pushtetin, na bënë të themi: “Je suis Sokrat.”, përkundër “derrave të dhjamur”, të cilët duhet të përballen me “Sokratin e vuajtun”, i cili nuk shfaqet në apologjira të stisura.