APOTEOZA* E MARRËZISË

Nga Viktor Malaj

“Sa më shumë që përsëritet marrëzia, aq më shumë duket si mençuri”/ Volteri

Marrëzia, domethënë të menduarit, gjykuarit dhe vepruarit në kundërshtim me rrethanat, moralin, arsyen dhe inteligjencën ka qenë bashkudhëtare e përhershme e njerëzimit. Dhe vetë njerëzimi, me fanatizëm dhe mendjeshkurtësi e ka ruajtur dhe transmetuar atë nga njëri brez në tjetrin. Marrëzia është mjaft e pranishme edhe tek njeriu i sotëm “modern”. Ajo ka ndryshuar format e shfaqjes por, ashtu si njeriu që është bartës dhe manifestues i saj, edhe kjo “dashnore” e përjetshme e tij, në thelbin e saj, ka mbetur ajo e lashtësisë.

Megjithëse njerëzit shpesh e quajnë njëri-tjetrin “i marrë” në shenjë nënvlerësimi, përçmimi, fyerjeje apo kategorizimi poshtë vetes së tyre, fakti që marrëzia ka mundur të mbijetojë kaq gjatë dhe të jetë kaq e përhapur tregon se ajo i ka disa cilësi që nuk i duhen mohuar. Duke qenë një “bimë” që rritet në të gjitha stinët dhe në të gjithë kontinentet kjo bashkëjetuese e njeriut ka dëshmuar imunitet universal ndaj përpjekjeve shekullore të pjesës më të zhvilluar të njerëzimit për ta luftuar dhe zhdukur. Jo më kot, shkrimtari dhe filozofi gjerman Shiler thoshte se: “Përballë budallallëkut janë të pafuqishme edhe perënditë”. Ndërsa mosdija është luftuar me sukses nëpërmjet arsimimit dhe dëmtimet shëndetësore janë kuruar e kurohen nëpërmjet mjekimit, marrëzia ka qenë e pashërueshme dhe, madje, shpesh ka gjetur edhe përkrahjen e njeriut si ruajtës dhe kultivues i saj. Është ruajtur e kultivuar sepse është gjetur e dobishme për të gjithë ata që, me mendjemprehtësi dhe ligësi, kanë kuptuar dhe besuar se është më e lehtë dhe më e efektshme t’i sundosh të tjerët duke iu kultivuar budallallëkun sesa t’i mposhtësh me forcë, me armë e ushtri.

Edhe sot, në kohët moderne, marrëzia ka një status të privilegjuar. Së pari, është tipari më i vjetër i të menduarit dhe vepruarit njerëzor dhe, si i tillë, “respektohet” për hir të moshës. Duke qenë e vjetër është edhe e larmishme sepse shfaqet në dhjetëra forma dhe, si e tillë, jo rrallë, shitet dhe blihet për mençuri, bën për vete shumë njerëz, bartës, shfaqës dhe idhujtarë të paepur të saj. Ushtria e të marrëve, jo rrallë, është aq e madhe dhe e frikshme saqë njeriu normal nis e vë në dyshim qenien e vet, domosdoshmërinë apo kotësinë e të qenit ai që është dhe të përpjekjeve të pareshtura që bën për t’i ikur marrëzisë. Ky dyshim shtohet, sidomos, kur njeriu sheh se sa shpesh dhe sa shumë shpërblehet marrëzia, sa lavdërohet dhe adhurohet ajo, sa himnizohet dhe i këndohet asaj.

Së dyti, marrëzia nuk kërkon kurrfarë mundimi për ta zotëruar dhe interpretuar. Ashtu si të zhgërryerit në një moçal të ngrohtë e të pistë është më i lehtë se vrapimi për t’u ngjitur në majë të malit ku ajri është i shëndeteshëm, po kështu përshtatja (ambientimi) me marrëzinë, përqafimi, miratimi dhe lavdërimi i saj janë shumë më të lehtë sesa kërkimi dhe arritja e mençurisë. Prej mijëra vitesh, një pjesë e njerëzimit vazhdon të besojë se mbretër, perandorë, faraonë, carë apo sulltanë kanë qenë e janë të dërguarit e Zotit në tokë për t’i sunduar, shtypur, shfrytëzuar dhe përçmuar, megjithëse barazia përpara Krijuesit dhe të drejtës duhet të ishte themeli i organizimit dhe funksionimit të shoqërisë njerëzore.

Edhe sot, pas 2500 vitesh, shumë njerëz të kësaj bote vazhdojnë të besojnë se jetojnë në “demokraci”, pra në një sistem politik ku ata kanë në dorë qeverisjen,vendimmarrjen, të sotmen dhe të ardhmen e tyre, se janë të barabartë para ligjit dhe gjyqtarit njëlloj si bujku edhe bankieri, si punëtori edhe miliarderi. Fakti që në shumë vende popujt mund të ndryshojnë shtabet politike udhëheqëse të vendit nëpërmjet votimeve i ka çuar në iluzionin se, në këtë mënyrë, janë ata vetë edhe ligjbërës, edhe ligjzbatues, edhe administrues të fateve të tyre, si dhe zotër të pozitave të veta shoqërore. Marrëzia e kudogjendur ka bërë që miliona njerëz të globit të mobilizohen edhe vullnetarisht në luftëra të padrejta me besimin se po i shërbejnë vetes dhe popullit të cilit i përkasin, ndërkohë që, në të vërtetë, janë instrumente të interesave të një grushti njerëzish mjeshtërisht të maskuar si zëdhënës të së drejtës kombëtare apo ndërkombëtare, si mbrojtës parimesh të shkruara bukur, por të zbatuara me standarde të shumëfishta.

Sindroma e marrëzisë kolektive shfaqet dhimbshëm edhe në heshtjen, pasivitetin dhe shpesh në përkrahjen e elitave politike që kanë nxitur dhe nxisin krijimin dhe përhapjen e armëve bërthamore dhe të armëve të tjera masivisht shkatërruese, duke afruar gjithnjë e më shumë fundin fizik të mbarë njerëzimit.

Për të kuptuar qartë intelektin dhe moralin e një pjese të madhe të shoqërisë njerëzore na shërbejnë edhe episode të tillë të vegjël dhe të parëndësishëm në dukje, siç është kalimi në ngazëllim dhe brohoritje e turmave qindramijëshe nëpër sheshe kur një këngëtar apo aktor, pas interpretimit, zhvishet krejtësisht dhe i përshëndet spektatorët me prapanicën të zbuluar. Ndërsa arsyeja sugjeron që një akt i tillë duhet të shkaktojë fyerje dhe indinjatë, marrëzia kolektive e çmon si akt të arrirë që duhet përshëndetur dhe duartrokitur, gjë që do të thotë se nxit kultivimin e mëtejshëm të banalitetit dhe amoralitetit.

Ndërsa dikur marrëzia ekzistonte, por ishte më e kufizuar në hapësirë dhe imitim, sot ajo nuk njeh kufij, qoftë në larminë e saj po ashtu edhe në shkallën e lartë të përhapjes dhe të shndërrimit të saj në modë. Ekzistenca e mjeteve elektronike të informacionit nga njëra anë dhe rritja e përditshme e manisë njerëzore për t’u dukur, për t’u bërë i njohur dhe “i famshëm”, jo i famshëm për arritjet intelektuale, për përballje dinjitoze me të keqen a vështirësitë apo për shërbime ndaj njerëzimit, por “i veçantë” si aktor i marrëzive, ka bërë që një shfaqej e lakuriqësisë nga individë pa kontribute shoqërore të përhapet në gjithë botën si diçka “interesante” dhe, sigurisht, pastaj si shembull për t’u ndjekur nga miliona kokëboshë. Deri aty ka arritur puna sa jo pak individë të globit kanë planifikuar apo kanë kryer krime të egra e masive vetëm e vetëm që “të dalin në TV” dhe të bëhen “të famshëm”.

Meqë llojet dhe numri i shfaqjeve të marrëzisë në botë janë të pallogaritshëm, na duhet të kufizohemi në përmendjen e vetëm pak prej akteve tona individuale dhe kolektive të këtij karakteri. Askush në Evropë nuk ka menduar dhe guxuar të shkatërrojë vendin e vet ashtu siç bëmë ne gjatë viteve 1990-1992 nën pretekstin e luftës kundër komunizmit të vdekur që, sa ishte gjallë, e kishim përqafuar me mall. Rrallë kush në botë ka bërë ato që bëmë ne gjatë viteve 1997-1998 duke shkatërruar shtetin dhe ushtrinë, duke vrarë njëri-tjetrin pa arsye, ndërsa shkaktarëve të vërtetë të situatës, zemërimit dhe kaosit shoqëror nuk iu hyri asnjë gjemb në këmbë dhe madje, edhe sot, në sajen tonë dhe për marrëzinë tonë, i kemi predikues të moralit, zëdhënës të së drejtës dhe sipërmarrës të së ardhmes.

Cilido nga ne e ka vënë re budallallëkun e qindra spektatorëve në një sallë spektaklesh të cilët mezi presin gojëhapur për të qeshur derisa një aktor-kloun të shqiptojë disa fjalë vulgare të marra borxh nga fjalori i rrugës. Në vend që të bëhen shijues dhe frymëzues të artit dhe vlerave estetike, turmat pa mend paguajnë për të parë dhe dëgjuar në skenë ato sjellje dhe dialogë që mund t’i dëgjonin falas nga lumpeni në rrugë.

Mjetet e komunikimit onlain janë shndërruar në strehën e gjithfarë njerëzish të dështuar dhe frustruar të cilët, duke shfrytëzuar anonimitetin, bëjnë rolin e cubit që rri pas ferrës për të goditur me armën e marrëzisë cilindo gazetar apo qytetar që shpreh mendimet dhe idetë e tij publikisht. Kushdo që shpreh mendimet e tij në mjetet e komunikimit masiv duhet të presë dhe, madje, mirëpresë mospajtimet dhe kundërshtimet ndaj atyre që ai shkruan apo thotë, por është e papranueshme moralisht dhe etikisht e shëmtuar që gjithfarë mendje-e-shpirtzbrazur të rreshtojnë fyerje, shpifje apo etiketime banale ndaj kujtdo që s’i pëlqen.

Disa prej këtyre zvarranikëve që përdorin nga 5-6 pseudonime që, kur i bashkon të ngjajnë si gjarpërime nëpërkash, siç janë rastet e intelektualtartufomarkukshahistoplakxhumaxhuxhash, rrinë e ruajnë gjithë ditën gazetën Dita onlain për të fyer secilin gazetar apo mendimdhënës. I përfytyroj këta myteberë të ndihen të ndezur flakë pasi të njëjtat mendim-fyerje shkruajnë poshtë çdo artikulli gazete, pavarësisht nga tema e trajtuar dhe vërtetësia e argumenteve, dhe pastaj tymi i lëshuar nga kokat-llullë iu ngjan me tymin e topit të Mato Grudës që godiste mullarët e barit. Kështu edhe këta, pas marazshfryrjes poshtë shkrimeve, mblidhen nëpër kafene allaturka dhe frymëzojnë njëri-tjetrin me fjalorin e atyre që rrinë rreth kazanit të rakisë, si: “je i modh vallahi… mirë ua bone kamonistave,…ua ke dhi si duhet…”. Njerëz që s’janë askushi në shoqëri dhe që s’i përfill kush as në shtëpi dhe as në shkallët e pallatit ndihen gjithkushi pranë kompjuterit duke besuar se marrëzitë që iu transmetojnë të tjerëve do të merren si kryevepra sfiduese ndaj çdo mendimi kundër.

Marrëzia bëhet interesante, por edhe më e dëmshme kur ajo manifestohet nga njerëz të ditur të cilët, për shkak të pasioneve apo interesave, bien në kurthin e saj duke i rezervuar një dhomë me qira në ndërtesën e arsyes. Një ish-president e kryeministër i çartur na thoshte dikur se “Zoti e ka bekue Shqipërinë”, megjithëse Shqipëria ishte vendi më i prapambetur i Evropës. Tek këta lloj njerëzish marrëzia shfaqet në formën e sherr-budallallëkut, pasi për të realizuar interesa të caktuar të tyret braktisin arsyen dhe moralin. Ish-Presidenti i sipërpërmendur u thoshte shqiptarëve se “Zoti e ka bekue Projekt-Kushtetutën” e përgatitur prej oborrit të tij për t’i siguruar atij sundimin e përjetshëm. Shumë shqiptarë “e hëngrën” këtë mufkë, të tjerë mbetën të hutuar derisa Dritëroi njoftoi mbarë shqiptarët se: “Fola me Zotin në telefon, por më tha se nuk ishte e vërtetë se kishte bekuar ndonjë kushtetutë….”.

Kryeministri aktual na kumtonte para disa kohësh se “I garantova ambasadorit amerikan… besnikërinë tonë pa kushte ndaj SHBA-së”. Arsyeja e shëndoshë na thotë se besnikëria duhet të jetë gjithmonë e kushtëzuar nga, të paktën, ndërsjellja (reciprociteti) dhe interesat kombëtare. E si mund të ketë besnikëri të pakushtëzuar politike kur edhe besnikëria dhe marrëdhëniet bashkëshortore kanë kushtet e veta, pa plotësimin e shoqishoqmë të të cilave nuk mund të ekzistojë as martesa dhe as familja?!

Pushtetarët e djeshëm dhe opozitarët e sotëm bënin çmos të na bindnin se “Pranimi i Shqipërisë në NATO ishte arritja më e madhe kombëtare pas Shpalljes së Pavarësisë”. Një pohim i tillë qesharak synonte t’i marroste shqiptarët. Sepse vetëm të marrosur mund të besonin se pjesëmarrja e vendit në një aleancë ushtarake ndërkombëtare ishte më e rëndësishme se rifitimi i pavarësisë kombëtare në 1944 pas pesë viteve pushtimi të huaj, se zhdukja e analfabetizmit, elektrifikimi i vendit, ngritja e sistemit gjithëpopullor të shërbimit mjekësor etj. nuk ishin asgjë përpara shërbimeve si intendentë që bëjnë shqiptarët në vende të botës me të cilët s’kemi pasur kurrë konflikte dhe as luftëra.

Disa intelektualë “modernë” të kohëve të sotme, këtej dhe andej kufirit politik me Kosovën, përpiqen me një këmbëngulje donkishoteske të na bindin se, përveç kombit shqiptar, ekziston edhe kombi kosovar. Njëri prej tyre shtërzonte para pak kohësh të na “argumentonte” se “…kombi kosovar është krijuar me intervenimin e Perëndimit. Njëjtë sikur edhe kombi shqiptar…”. Po të mos vinim në punë arsyen dhe të bazoheshim në budallallëkun që ngatërron kombin me shtetformimin, atëherë do të nisnim të besonim se komb do të mund të quhej çdo krahinë apo, madje, edhe çdo fis, mjafton që një ditë, në rrethana të paparashikuara, të “intervenonin” të huajt dhe t’i jepnin mundësi çfarëdo bashkësie njerëzish të vetëshpalleshin komb.

Një nga mendjet më të ndriçuara të shqiptarëve, një shkrimtar i shquar, i thoshte një shkrimtari dhe botuesi francez se “Në sytë e mi, çdo grua që guxonte të kishte një histori tradhtie bashkëshortore (gjatë regjimit komunist- V.M.) ishte njëfarë heroine” sepse, sipas tij, ky ishte një kundërshtim i rendit diktatorial. Po të ishte gjallë Dajë Ceni do të tallej me këtë budallallëk të panevojshëm, duke thënë: “Çare thu merjahu?! Po ne, gratë që tradhtojnë burrat i kemi qujt kurva dhe jo heroina qysh në kohën e Teutës dhe Agronit. Ç’janë këto bidate të reja e të panigjume?”. Kur lexon njeriu pohime të tilla, gati sa nuk ndien keqardhje për ata burra që i patën ndarë gratë e tyre për këto akte pa e ditur se po ndaheshin nga “heroinat” e kohëve moderne. Gjithashtu, njeriu nis e kupton edhe arsyen “e vërtetë” se përse pohuesi i këtij lloj heroizmi e ka tradhtuar dikur të shoqen sa herë i është dhënë rasti.

Kaq përhapje, lavdi dhe dashuri ka gjetur marrëzia në kohët tona saqë njeriu i thjeshtë e ka të vështirë ta dallojë nga mençuria dhe, sidomos, e ka gati të pamundur të kuptojë se përse duhet t’ia kthejë shpinën asaj kur ajo shpesh shpërblehet me pushtet, pasuri dhe nderime. Marrëzia e budallenjve ndryshon nga ajo e maskarenjve, sepse të parët shfaqen ashtu si janë, si viktima të saj, ndërsa të dytët e përdorin marrëzinë vetëm kur bien pre e pasioneve dhe interesave vetjakë dhe iu nevojitet për të futur të tjerët në kurth.

Të marrët nuk janë kurrë të dobishëm, por shpesh bëhen të dëmshëm dhe shumë të rrezikshëm kur marrin pushtet. Veprat dhe sjelljet e tyre të marra trumbetohen si shkalla më e lartë e inteligjencës dhe shprehje e moralit të kulluar nga tufa e oborrtarëve dhe përfituesve të paskrupullt që rrethojnë dhe i shërbejnë çdo pushteti. Lufta kundër marrëzisë duket se do të jetë lufta më e gjatë dhe më e vështirë e njerëzimit. Mbase do të vazhdojë deri kur njeriu do të bëhet vërtetë njeri.

Duket se marrëzia ka vetëm dy “të mira”. Po të mos ishte ajo nuk do të ekzistonte as fjala mençuri dhe, gjithashtu, arsyes nuk do t’i jepej aq shpesh rasti për të qeshur, megjithëse është një e qeshur që vret, së pari vetë arsyen dhe pastaj krejt njerëzimin.

*Apoteozë – Shkalla më e lartë e lavdërimit të njeriut, ngjarjeve etj., duke iu dhënë karakter gati hyjnor.