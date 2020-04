Apple dhe Google do të krijojnë një aplikacion për gjurmimin e virusit përmes telefonit

Kompania Apple dhe Google po krijojnë një aplikacion për telefonat, Iphone dhe Android, i cili do t’i thotë njerëzve nëse ata kanë qenë në kontakt me dikë të infektuar me koronavirus.

Ky aplikacion do të mundësonte që telefonat inteligjentë të regjistronin vazhdimisht pajisjet e tjera që i afrohen, duke bërë të mundur “gjurmimin e kontaktit” të sëmundjes.

Përmes këtij aplikacion, personat e infektuar do të lajmërojnë autoritetet e shëndetit publik se ata kanë koronavirus, dhe më pas ky aplikacion do të lajmëroj telefonat që kanë që afër me telefonin e personit të infektuar.

Por, kjo nisëm e dy kompanive më të mëdha të teknologjisë ngren pyetje për nivelin e kontrollit të jetës së individëve, në veçanti ndaj Google, i cili është akuzuar për mbledhje të dhënash personale dhe më pas përdorimine tyre për reklama online.

Por të dyja kompanitë thanë se ky aplikacion mbron privatësinë e përdoruesve të telefonave dhe njerëzit mund të zgjedhin me dëshirë ta shkarkojnë ose jo.

