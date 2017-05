Apple tashmë gjen mënyrën për të larguar ujin nga telefoni

Nëse iPhone-i juaj do të bjerë në ujë, tani nuk do të jetë problem, pasi Apple ka menduar që ta zgjidhë këtë duke përdorur vetëm tingujt, sipas TechSot.

Patentimi më i fundit i Apple, publikuar të martën detajon një mekanizëm i cili esencialisht nxjerr ujin nga spikeri i telefonit .

Patentimi përshkruan se do të ketë një pjesëz që do të jetë hidrofobike që do t’i rezistoje hyrjes së lëngjeve dhe një pjesëz hidrofobike për t’i nxjerrë ato jashtë

Për të monitoruar procesin e largimit të lëngjeve do të vendoset një sinjal akustik i cili do të gjenerohet nga spikeri që do të ndihmoje në dedektimin dhe largimin e lëngjeve.

Normalisht që iPhone 7 është kundra ujit , por ama deri tani nuk ka asnjë mekanizëm që largon ujin nga spikerat , mikrofonat apo porta e ndricimit , juve u duhet t’i lini të thahen vet.