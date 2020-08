Arben Duka: Rregullat e lojës janë të njëjtat për të gjithë, për maxhorancën dhe SHQUPIN e bashkuar

Nëse do shohim ndryshimet kushtetuese,

dhe mënyrën si Kuvendi ka votuar,

nëse do votohej shkarkimi i Metës,

ai me siguri do qe shkarkuar!

Po Rama bëri tërheqje taktike,

se shkarkimi i Presidentit s’është shaka,

se bashkë me ndryshimet e djeshme,

do hapte dy probleme të mëdha!

Edhe pse në shkelje të Kushtetutës,

Meta është e vetmja opozitë e vërtetë,

dhe me qenien e tij President,

maxhoranca asgjë nuk humbet!

Dhe pse Meta bën deklarata të egra,

me varje dhe me vdekje kërcënon,

pushtetin pa kufi të Edi Ramës,

as një fije floku s’e cenon!

Për ndryshimet Meta bëri lojëra fjalësh,

pastaj shpatën e mori zëdhënës Blushi,

që në formulimin e deklaratave,

ka pjekuri prej karabushi!

Blushi është thjesht një zëdhënës,

absolutisht jo një shtetar i lartë,

por tani i ikur nga mëndja,

i drejtohet Ramës si i barabartë!

Tjetër gjë kur flet Presidenti,

kur pelerinën e politesës flak,

po nuk mund t’i thotë Ramës: “Këlysh”,

zëdhënësi i Metës – një çirak!

Tani ndryshimet janë një fakt i bërë,

por dot opozitën rrugore s’e kuptoj,

kur në zgjedhje të tërë e të tërë,

i kanë kushtet po njëlloj!

Përse janë kaq të revoltuar,

do dali ndonjë e më bind,

kur Luli me Petrit Vasilin,

kanë mbështetje 85 për qind!

Këtyre fitimtarëve ç’u ka ndodhur,

që Ramën e shajnë tej për tej,

kur Edi Rama është një kalë i lodhur,

i paaftë të shkojë në betejë!

Opozita e vetme parlamentare,

njihet me kohë nga gjithë bota,

ishte ajo që për ndryshimet,

hodhi në kuti mbi 30 vota!

Sharje pa fund do dëgjojmë,

SHQUPI lumenj do derdhi prej gojës,

po kjo është gjithmonë qasja e tyre,

dhe pse njëlloj për të gjithë janë rregullat e lojës!

A.DUKA