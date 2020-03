Arben Kraja: E di që prisni SPAK-un, ju garantoj, konkret në kohën e duhur

Prej orës 09:30 po zhvillohet konferenca mbi “Sfidat e Prokurorisë së Përgjithshme në Dritën e Reformës në Drejtësi”.

Pjesë e konferencës janë Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm, Luigi Soreca, ambasador i delegacionit të Bashkimit Europian, Yuri Kim ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bernd Borchardt ambasador i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri.

Gjithashtu në takim janë edhe Etilda Gjonaj, ministre e Drejtësisë, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi dhe drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Arben Kraja.

“Pastrimi i parave, krimi financiar dhe asetet kriminale janë disa nga sfidat. Pavarësisht se jemi të pavarur si SPAK, por nuk jemi kështu në qëllime, metodika dhe objektiva. Duhet të kemi bashkëpunim. Jo vetëm në këtë aspekt, por edhe menaxhimit, administrativ, prokuroria e përgjithshme ka eksperiencë që kemi nevoja të shfrytëzojmë. Sfidat e SPAK, që është krijuar para dy muajsh. Struktura akoma nuk është ku duhet nga formimi, fillimi është i mirë, ka shumë sfida, që kanë të bëjnë me strukturën nga ana administrative, por edhe rezultatet në hetim.

Ne jemi në fazën e krijimit të BKH-së, që do të realizojë hetimin. Procedura është publike, shumë transparente. Kemi katër kandidat, vettingu do të jetë shumë transparent, që e organizon vetë SPAK me një komision me short. Kam besim se shumë shpejt do të jetë efikase. Të gjithë njerëzit presin rezultate. Prokurorët e SPAK janë të përgjegjshëm do të jenë të matur dhe bazuar në prova, që nuk do të diskutohet. Kjo kërkon kohën e duhur. Do të jemi konkret në kohën e duhur, jua garantoj këtë. Ajo që duhet të bëjmë është tu garantojmë kushtet“, tha kreu i SPAK, Arben Kraja.